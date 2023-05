Cuốn tự truyện bí ẩn về Taylor Swift thực tế là của BTS

Cuốn tự truyện được đồn đoán là của Taylor Swift trong suốt những ngày vừa qua thực tế là tự truyện của nhóm nhạc BTS sẽ ra mắt vào ngày 9/7.

JungKook, giọng ca chính của nhóm nhạc BTS. Ảnh: SBS

Theo thông tin từ nhà xuất bản Flatiron Books, nhóm nhạc BTS, một hiện tượng trong văn hóa đại chúng những năm gần đây, sẽ ra mắt cuốn tự truyện vào ngày 9/7. Cuốn sách có tên Beyond The Story: 10-Year Record of BTS được viết bởi nhà báo Kang Myeong Seok và bảy thành viên trong nhóm nhạc. Dự kiến cuốn sách dày 544 trang này sẽ được phát hành một triệu bản ở hai thị trường Mỹ và Hàn Quốc.

Trước đó, cuốn sách này từng được công bố với cái tên 4C Untitled Flatiron Nonfiction Summer 2023 và ra mắt vào ngày 13/6. Người hâm mộ cho rằng đây là cuốn tự truyện của nữ ca sĩ Taylor Swift vì vậy họ đã đặt mua hàng loạt. Thậm chí cuốn sách còn leo lên vị trí top 2 trên bảng xếp hạng sách bán chạy của Amazon và top 1 trên bảng xếp hạng của Barnes&Nobles.

Theo lý giải của một số fan, cuốn sách được ra mắt vào ngày 13/6, có số trang là 544 (5+4+4=13), con số 13 cũng là con số may mắn của Taylor. Sự đồn đoán này đã gây nên cơn sốt suốt những ngày qua. Nhưng thực tế đây là cuốn sách của BTS. Khi thông tin chính thức được công bố, giá đặt trước bản bìa cứng giảm từ 45 đôla còn 27 đôla trên Amazon. Vị trí số một vẫn thuộc về cuốn sách hướng dẫn trò chơi điện tử The Legend of Zelda.

Bạn đọc có tài khoản Purpletulip bình luận rằng: "Hiệu sách đó 'trêu ghẹo' mọi người bằng cách sử dụng hiệu ứng Taylor Swift. Một số người đã biết trước đó tự truyện của BTS". Có những người còn cho rằng đó là cuốn hồi ký của Britney Spears đang gây ra tranh cãi mới đây vì các thông tin nhạy cảm.

Dù vậy, đa phần bạn đọc đều chúc mừng cộng đồng ARMY và nhóm nhạc BTS vì sự ra mắt của cuốn sách này. "Thật cảm động, đây là cách BTS cố gắng tổ chức sinh nhật 10 năm cho fandom của họ", độc giả Nillian chia sẻ.

BTS chụp ảnh cùng Taylor Swift tại hậu trường lễ trao giải BBMAs 2018. Ảnh: BTS.

Ngày ra mắt của Beyond The Story: 10-Year Record of BTS trùng với ngày thành lập fandom của nhóm BTS mang tên ARMY (viết tắt của Adorable Representative MC for Youth). Bản dịch tiếng Anh của cuốn sách do Anton Hur phụ trách, với sự hợp tác của Clare Richards và Slin Jung. Cuốn sách có những bức ảnh lần đầu tiên được tiết lộ bởi công ty Big Hit Music, công ty phụ trách nhóm nhạc BTS.

Tờ New York Times đánh giá ARMY là một cộng đồng người hâm mộ đông đảo và tích cực trong việc lan tỏa hình ảnh của thần tượng. Họ đã tự dịch thuật rất nhiều tư liệu, thông tin về nhóm đến các ngôn ngữ khác nhau để mọi người trên thế giới được biết đến BTS.

Năm 2018, BTS trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên có album đạt top 1 bảng xếp hạng âm nhạc Billboard của Mỹ. Năm 2019, hai album tiếp theo mang tên Love Yourself: Answer và Map of the Soul: Persona đã chính thức giúp BTS phá vỡ kỷ lục xếp hạng trước đó được ghi bởi nhóm nhạc The Beatles.

Tháng 10/2022, công ty chủ quản của BTS thông báo các thành viên sẽ tập trung vào dự án cá nhân vì một số người vướng lịch đi nghĩa vụ quân sự. Thông tin trên từng khiến cổ phiếu của Hybe (Công ty mẹ của Big Hit Music) sụt giảm 28%, ước chừng trị giá lên tới 1,7 tỷ đôla.

Cuốn tự truyện tới đây sẽ là cơ hội để hâm nóng lại tình gắn kết giữa BTS và cộng đồng người hâm mộ của mình sau thời gian dài các thành viên không thể đứng chung sân khấu.