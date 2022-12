Cuốn truyện 'Harry Potter' chỉ có 15 bản trên thế giới

Một ấn bản đặc biệt của tập truyện "Harry Potter và Hòn đá phù thủy" mới được đấu giá với mức 8.000 bảng Anh, tương đương hơn 200 triệu đồng.

Sau khi ấn bản đầu tiên của bộ truyện Harry Potter của J.K. Rowling, Harry Potter và Hòn đá Phù thủy, được bán vào tháng 3 với giá 69.000 bảng Anh (tương đương 1,9 tỷ đồng ), một ấn bản hiếm hơn đã được đưa ra đấu giá vào ngày 16/12 đã chốt hạ với mức giá 8.000 bảng Anh.

Đây là cuốn truyện thuộc bộ 15 quyển xuất bản dành riêng cho những người chiến thắng tại một cuộc thi do Nhà xuất bản Bloomsbury tổ chức vào năm 2012. Cuộc thi kỷ niệm 15 năm ra mắt bộ truyện của J.K. Rowling có tên: “Biggest Harry Potter fan”. Cuộc thi có quy mô trên toàn Vương quốc Anh. Các thí sinh tham gia cuộc thi sẽ viết một đoạn văn ngắn bày tỏ tình yêu của mình với bộ truyện. Một trong những người chiến thắng là Chloe Esslemont (sinh năm 1996).

Phiên bản đặc biệt có chữ ký của J.K. Rowling thuộc bộ 15 cuốn đặc biệt xuất bản năm 2012. Ảnh: Hansons Auctioneers.

Esslemont chia sẻ rằng: “Khi tôi còn là học sinh trung học, mọi người đều phát cuồng Potter. Tôi đã hóa trang thành Hermione cho Ngày Sách Thế giới và bà của tôi đã đan cho tôi một chiếc khăn Gryffindor”. Ở tuổi 26, Esslemont quyết định đã đến lúc từ bỏ bộ sưu tập Harry Potter quý giá nhất của mình.

“Tôi đã cất cuốn sách này trên gác mái trong nhiều năm. Tôi vẫn thích những câu chuyện về Potter nhưng giải thưởng này tôi đã giành được từ tận 10 năm trước. Bây giờ chúng chỉ là những trang sách phủ bụi và tiền sẽ là thứ hữu ích hơn với tôi lúc này”, Esslemont cho biết thêm.

Ấn bản đặc biệt này được rao bán bởi Hansons Auctioneers, công ty chuyên bán những cuốn sách quý hiếm về Harry Potter. Jim Spencer (người thẩm định của Hansons Auctioneers) khẳng định đây là một cuốn sách hiếm hoi còn sót lại mặc dù chúng có 15 bản khác nhau trên toàn quốc.

"Về mặt kỹ thuật, tôi đã xử lý hàng trăm cuốn nhưng đây là cuốn sách Harry Potter hiếm nhất mà tôi từng thấy. Tôi không tìm thấy một bản nào khác để bán hoặc đã bán ở bất cứ đâu. Tôi nghĩ rằng không có cả hình ảnh của bìa cuốn sách này trên mạng”, Spencer chia sẻ.

Trước đó, ông đã đi từ Midlands đến Cumbria (biên giới Scotland) chỉ để thu thập được một trong số 15 bản kỷ niệm 15 năm phát hành bộ truyện Harry Potter này. Trong kho lưu giữ của Spencer, ông còn có 18 bản sao thuộc bộ 500 bản gốc bìa cứng của tập Hòn đá phù thủy từ lần in đầu tiên vào năm 1997. Chúng có giá lên đến 69.000 bảng Anh.

Vào tháng 12/2021, tại Dallas (Texas, Mỹ), một ấn phẩm Harry Potter năm 1997 đã được bán với giá 471.000 USD . Joe Maddalena, phó chủ tịch điều hành của công ty đấu giá Heritage Auction cho biết: “Không chỉ là cuốn sách Harry Potter đắt nhất từng được bán, nó còn là tác phẩm hư cấu xuất bản thương mại đắt nhất thế kỷ 20 từng được bán. Kết quả này cho thấy sức mạnh của sự kết hợp giữa văn học và điện ảnh”.

Tác phẩm đầu tay của JK Rowling, Harry Potter và Hòn đá Phù thủy, đã bị hàng chục nhà xuất bản từ chối trước khi Bloomsbury in ra 500 bản bìa cứng năm 1997. Nhiều cuốn cuối cùng đã được đưa vào các thư viện công cộng, khiến cho ngày nay rất khó tìm được những bản in đầu tiên còn lưu hành trên thị trường. Trong khi các ấn bản đầu tiên đang được xem là phiên bản có giá trị nhất thì những bản bìa da được in vào năm 2012 dần trở thành một trong những “kho báu” của giới sưu tầm sách.