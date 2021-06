Cuốn sách về sự ra đời và thành công của nước hoa Chanel No.5

Cuốn "The Scent of Empires" lý giải sự ra đời của dòng nước hoa danh tiếng Chanel No.5.

Vào mùa hè năm 1920, Coco Chanel, nhà thiết kế người Pháp kiêm nhà sáng lập thương hiệu Chanel, đứng trong một phòng thí nghiệm ở Pháp, ngửi một loạt công thức nước hoa trong khi khuôn mặt vẫn vô cảm. Thời điểm đó bà đang tìm cách tung ra loại nước hoa đặc trưng đầu tiên của thương hiệu mình. Nhiệm vụ đó đưa bà đến Cannes, nơi bà biết tin một người Nga tên là Ernest Beaux đang thử nghiệm những mùi hương mới.

Khi gặp nhau, Beaux đã đưa cho Chanel 10 lọ nước hoa khác nhau. Sau khi ngửi từng lọ, bà kết luận dứt khoát mà không bình luận thêm gì: “Số năm”.

Dòng nước hoa Chanel No. 5 đã đóng góp không nhỏ vào sự thành công của Coco Chanel và thương hiệu thời trang do bà sáng lập. Ảnh: Getty Images.

Sau đó, loại nước hoa Chanel No. 5 được ra mắt vào ngày 5/5/1921 và trở thành loại nước hoa nổi tiếng nhất trong lịch sử. Và ẩn sau sự thành công này, Chanel No. 5 có một quá trình hình thành phong phú và đầy ngạc nhiên, như được Karl Schlögel kể trong cuốn The Scent of Empires: Chanel No.5 and Red Moscow, ra mắt ngày 1/6.

Beaux là nhà pha chế nước hoa bậc thầy thế hệ thứ hai, người đã phát triển nhiều mùi hương một cách chuyên nghiệp từ năm 1902. Sinh ra ở Moscow vào năm 1881, Beaux lớn lên trong thời kỳ được Schlögel mô tả là “thời kỳ hoàng kim của nước hoa và mỹ phẩm Nga”, do sự tập trung lớn của giới giàu có ở các đô thị thịnh vượng của nước này.

Cuốn sách ra mắt ngày 1/6. Ảnh: Amazon.

Nhưng cùng với những biến chuyển trong thế kỷ 20, khi các sản phẩm xa xỉ không còn được ưa chuộng tại Nga, Beaux đã di chuyển tới Pháp. Trong cuộc hành trình "băng qua lãnh nguyên đầy tuyết của bán đảo Kola bên trong Vòng Bắc Cực", Beaux đã có nguồn cảm hứng mới cho các mùi hương ông sáng tạo sau này. Khi đến Pháp và thành lập phòng thí nghiệm, Beaux bắt đầu “đóng chai nước hoa” theo đúng nghĩa đen.

Ở Nga, ông từng thử nghiệm pha chế nước hoa với aldehyde, các hợp chất hóa học được giải phóng trong quá trình ôxy hóa, nhằm “tăng cường hương thơm của nước hoa và kích hoạt các phản ứng trong hệ thần kinh”, Schlögel viết. Và vì mũi của Beaux rất nhạy bén nên ông đã ngửi và ghi nhớ mùi aldehyde trong tuyết ở Bắc Cực.

Công thức mà ông tạo ra và cuối cùng được Coco Chanel chọn là một hỗn hợp của hoa nhài và các hương hoa khác, cùng với aldehyde, để mang đến “hương thơm đặc trưng của tuyết và nước tan”. Chính sự kết hợp tinh tế này đã giúp dòng nước hoa trở nên nổi bật so với nhiều loại nước hoa tên tuổi trước đó. Và sự tinh tế hiện đại cũng được thể hiện trong thiết kế sang trọng, tối giản của chai nước hoa Chanel No. 5.

Chính Chanel sau đó đã mô tả đây là “những gì tôi đang chờ đợi. . . một loại nước hoa không giống bất cứ đâu khác”.

Sau khi bà ấy chọn được mùi hương, Beaux hỏi Coco Chanel nên gọi nó là gì. “Tôi trình làng bộ sưu tập váy vào ngày thứ năm của tháng thứ năm, nghĩa là vào tháng Năm. Vì vậy, hãy để loại nước hoa này đi cùng con số nó đã có. Số 5 sẽ mang lại thành công cho nó”, nhà thiết kế trả lời.

Và đến nay, sự lựa chọn của Coco Chanel là hoàn toàn chính xác khi dòng nước hoa Chanel No. 5 vẫn luôn được tín đồ mộ điệu khắp thế giới mê đắm dù được giới thiệu với công chúng đã tròn 100 năm.