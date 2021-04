Cuốn sách về hành trình Xiaomi trở thành thương hiệu toàn cầu

Được Harper Collins xuất bản, cuốn “Xiaomi: How a Start-up Disrupted the Market and Created a Cult Following” của Jayadevan P.K ra mắt vào ngày 15/4 tới.

Trong hơn một thập kỷ, Xiaomi đã chuyển mình từ một công ty khởi nghiệp Trung Quốc ít được biết đến thành một đối thủ nặng ký trên thị trường điện thoại thông minh khắp toàn cầu. Mặc dù khởi đầu với việc bán điện thoại di động nhưng giờ đây thương hiệu này đã nổi lên như một ông lớn cung cấp đủ tai nghe, loa Bluetooth, đồng hồ đeo tay điện tử theo dõi sức khoẻ, cân, pin dự phòng, máy lọc không khí cùng rất nhiều sản phẩm điện tử thông minh khác.

Được nhà xuất bản Harper Collins đồng ý cho ra mắt, cuốn sách Xiaomi: How a Start-up Disrupted the Market and Created a Cult Following sẽ ra mắt dưới dạng bản mềm vào ngày 15/4 tới. Ảnh: theprint.

Đi tìm câu trả lời cho sự thành công đầy kinh ngạc này, một cuốn sách mới của Jayadevan P.K, một cây viết về giới kinh doanh tại Bengaluru, Ấn Độ đã khắc họa con đường công ty này thu hút được đông đảo khách hàng nhờ triết lý “Đổi mới cho tất cả”.

Chỉ chín năm sau khi công ty khởi nghiệp này được thành lập, Xiaomi đã trở thành công ty trẻ nhất lần đầu tiên lọt vào danh sách Fortune 500 năm 2019. Xiaomi: How a Start-up Disrupted the Market and Created a Cult Following nhấn mạnh rằng đây là một thành tựu không nhỏ đối với một công ty được phát triển bên ngoài hệ sinh thái của Thung lũng Silicon.

Thương hiệu Xiaomi hiện có độ phủ sóng rộng rãi. Ảnh: Beebom.

Xiaomi: How a Start-up Disrupted the Market and Created a Cult Following cũng đi sâu vào cách công ty khởi nghiệp này tìm cách phát triển để tạo dựng một lượng khách hàng khổng lồ và trung thành trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi gã khổng lồ công nghệ Apple của Mỹ phải mất nhiều thập kỷ để đạt được điều tương tự.

Cuốn sách cũng giải đáp cách Xiaomi cung cấp cho khách hàng giá trị đáng với đồng tiền họ bỏ ra, một lợi thế bán hàng mạnh mẽ của công ty này. Hơn nữa, Xiaomi cũng nắm bắt được cách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để tương tác với người tiêu dùng thay vì dựa vào các chiến thuật tiếp thị thông thường.

Dựa trên các cuộc phỏng vấn nội bộ và nghiên cứu sâu rộng, tác giả Jayadevan đã tập hợp được nguồn thông tin đa dạng để xây dựng một cuốn sách lần theo câu chuyện của Xiaomi và ghi lại thành công của họ.

“Hành trình của Xiaomi từ một thương hiệu Trung Quốc vô danh trở thành công ty điện thoại thông minh lớn thứ ba trên thế giới mang tới những hiểu biết sâu sắc về cách các công ty thành công trong thời đại mà sự tương tác giữa người tiêu dùng và các công ty đã thay đổi hoàn toàn. Viết cuốn sách này là một quá trình nghiên cứu về quản lý, lãnh đạo và cách khởi nghiệp tốt”, tác giả chia sẻ.