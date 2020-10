Cuốn sách mới của nhà văn từng đoạt giải Nobel

Tác giả người Nigeria Wole Soyinka viết cuốn sách mới trong thời gian cách ly xã hội vì dịch Covid-19. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của ông sau 48 năm.

The Guardian đưa tin nhà viết kịch, nhà thơ, cây bút người Nigeria Wole Soyinka vừa hoàn thành cuốn sách sau 48 năm không xuất bản tác phẩm nào. Cuốn sách thứ ba trong sự nghiệp văn chương của Wole Soyinka mang tên Chronicles of the Happiest People on Earth (tạm dịch: Biên niên sử của những người hạnh phúc nhất Trái Đất).

Theo dự kiến, tác phẩm sẽ được xuất bản vào cuối năm nay, đầu tiên ở Nigeria, sau đó là các khu vực khác. Cuốn tiểu thuyết dài 524 trang, do nhà xuất bản Bookcraft chịu trách nhiệm. Đơn vị xuất bản gọi tiểu thuyết mới của Soyinka là “chuyến du hành của tự sự”.

Nhà văn người Nigeria Wole Soyinka hoàn thành cuốn sách thứ ba trong thời gian cách ly xã hội. Ảnh: The Guardian.

“Cuốn sách có nhiều thứ - tình bạn và sự bất tín; lòng tin và bội bạc; hy vọng và hoài nghi. Nó đầy kịch tính và đặt trong bối cảnh của Nigeria đương đại. Như những gì bạn từng kỳ vọng về sách của Soyinka, tác phẩm này đầy những nhân vật hiểu biết và không thiếu các bình luận dí dỏm cùng ngôn ngữ tao nhã”, The Guardian trích dòng miêu tả về tác phẩm.

Trả lời phỏng vấn This is Lagos, nhà văn Soyinka chia sẻ ông hoàn thành tác phẩm thứ ba của đời mình trong thời gian bị cách ly xã hội vì Covid-19. Đại dịch và những con người phi thường đã trở thành cảm hứng cho cây bút người Nigeria.

“Tôi chỉ lăn lộn hết từ bàn làm việc đến chiếc giường rồi tới bàn ăn. Năm tháng qua, tôi không ngừng viết”, nhà văn nói.

Ngoài cuốn sách mới, Soyinka còn dành thời gian cho dự án kịch Death and the King's Horseman ở Lagos vào tháng 12 tới. Trong dự án này, ông đóng vai trò là đồng đạo diễn.

Năm 1986, ông lập kỷ lục là nhà văn da màu đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học. Trong sự nghiệp của mình, ông đã có hai tiểu thuyết được xuất bản trước đó là The Interpreters (1965, tạm dịch: Người dị biệt) và Season of Anomy (1973, tạm dịch: Mùa dị thường).