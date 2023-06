Nỗ lực và sự trưởng thành của BTS trong sách mới

Theo Big Hit Music, cuốn sách mới của nhóm nhạc BTS ra mắt ngày 9/7 sắp tới sẽ được dịch ra 23 thứ tiếng, trong đó có tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Nhật.

Jimin, thành viên BTS đang có hoạt động solo nổi bật khi album mới của anh vừa ra mắt. Ảnh: Tabloid.

Cuốn sách Beyond The Story: 10-Year Record Of BTS là ấn phẩm kỷ niệm 10 năm hoạt động của nhóm nhạc BTS. Ngày ra mắt của cuốn sách được cho rằng trùng với ngày thành lập cộng đồng người hâm mộ có tên ARMY. Theo thông tin mới nhất, cuốn sách có bảy chương gồm: Seoul; Why We Exist; Love, Hate, Army; Inside Out; A Flight That Never Lands; The World Of BTS và We Are.

"Cuốn sách thể hiện nỗ lực, khó khăn và sự trưởng thành của họ bắt đầu từ buổi tập hợp đầu tiên của ban nhạc để trở thành biểu tượng nhạc pop của thế kỷ 21. Một số sự thay đổi và phát triển của ngành công nghiệp K-pop cũng được tác giả đề cập đến", đại diện Big Hit Music (công ty quản lý BTS) cho biết.

Cuốn sách sẽ được dịch ra 23 thứ tiếng, trong đó tiếng Anh và tiếng Hàn là ngôn ngữ chính. Nhà báo Kang Myeong Seok là đồng tác giả của cuốn sách. Bản dịch tiếng Anh do Anton Hur cùng với Richards và Slin Jung phụ trách. Bên cạnh những tấm ảnh (photocard), bookmark độc đáo từ bảy thành viên, các độc giả còn có thể thấy những đường phản quang được in ở cuối sách đại diện cho bảy thành viên.

Bìa cuốn sách Beyond The Story: 10-Year Record Of BTS bản tiếng Hàn. Ảnh: Variety.

Theo khảo sát một số trang mua bán, giá của cuốn sách phiên bản tiếng Hàn rơi vào khoảng 1 triệu đồng. Trong khi bản Việt hóa đã được công bố tại Việt Nam sẽ ra mắt vào tháng 9. Ngày 15/6 vừa qua, nhiều người hâm mộ đã vào đặt trước. Cuốn sách được dự kiến gồm 544 trang và phát hành 1 triệu bản trên toàn thế giới.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra mắt, BTS đã ra mắt một video âm nhạc biểu diễn trực tiếp vào ngày 13/6. Bài hát nằm trong đĩa đơn mới nhất của The Planet. Ngoài ra, tại Seoul (Hàn Quốc), các sự kiện triển lãm về chủ đề BTS cũng chính thức được mở cửa cho khán giả tham quan.

Kể từ cách đây gần một thập kỷ, BTS đã được coi là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất trong thế hệ của họ. Trên chặng đường sự nghiệp, họ đã phá vỡ nhiều kỷ lục và thu về sáu đĩa đơn đạt top 1 trên Billboard Hot 100, bao gồm cả đĩa đơn được đề cử giải Grammy Dynamite và Butter. Trên bảng xếp hạng Billboard 200, nhóm đã giành được 6 danh hiệu quán quân chỉ trong vòng 5 năm.

Cho đến nay, nhóm đã có trên dưới 120 giải thưởng bao gồm ở thị trường gốc là Hàn Quốc và cả thị trường Mỹ. BTS là nhóm nhạc toàn cầu được biết đến rộng rãi không chỉ tại châu Á. Các bản hit đình đám của nhóm đều đạt hàng trăm triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Hiện nay, các thành viên vẫn đang tập trung vào hoạt động solo. Cuốn sách này là cách để nhóm có thể cùng nhau đem đến người hâm mộ một thông điệp ý nghĩa sau mười năm đồng hành cùng nhau.