Cuốn sách mổ xẻ hôn nhân độc hại của Johnny Depp và Amber Heard

Góc khuất hôn nhân của Depp - Heard cùng hai phiên tòa sóng gió được tái hiện trong cuốn sách mới của nhà báo Nick Wallis.

New York Post đưa tin Depp v Heard: The Unreal Story - cuốn sách do nhà báo Nick Wallis chấp bút - dự kiến ra mắt ngày 17/5. Nội dung sách đề cập hai phiên tòa rình rang diễn ra ở Anh và Mỹ sau vụ ly hôn sóng gió của Depp - Heard vào năm 2016.

Nói về quyết định viết sách này, Wallis cho biết: "Tôi nghĩ họ là hai con người rắc rối nhưng hấp dẫn, đang cố gắng tìm đường mới đến thế giới. Họ đã trải qua hành trình phi thường trên sân khấu toàn cầu. Tôi chưa bao giờ nghĩ vụ kiện năm ngoái là bẩn thỉu hay nghiệt ngã cả".

Amber Heard bức xúc trong phiên tòa ở Fairfax, Virginia hồi tháng 5/2022. Ảnh: New York Post.

Là nhà báo kiêm phát thanh viên từng làm việc cho kênh BBC, Wallis tự tin khẳng định mình là nhà báo duy nhất đưa đầy đủ thông tin về hai vụ kiện. Wallis kể, vào năm 2020, ngày nào ông cũng có mặt ở tòa án London (Anh) để trực tiếp theo dõi vụ kiện giữa Depp và News Group Newspapers, công ty mẹ của tờ The Sun. Đối với phiên xử phỉ báng năm ngoái ở Virginia (Mỹ), Wallis cũng tới thường xuyên.

"Mọi người nói tại sao phải bận tâm đến Depp - Heard?, và tôi đáp: 'Tại sao không?'. Vụ kiện thực tế ảnh hưởng nhiều đến chúng ta", nhà báo phát biểu.

Trong cuốn Depp v Heard: The Unreal Story, Wallis không ngại điều tra khía cạnh tai tiếng nhất của vụ kiện Depp - Heard thông qua loạt bằng chứng, tài liệu, hình ảnh ông thu thập được. Cuốn sách hứa hẹn phơi bày góc khuất ít người biết về cặp sao Hollywood.

Theo Nick Wallis, dù minh tinh Aquaman có tội hay vô tội, cô vẫn không bao giờ rũ bỏ được biệt danh "Amber Turd", "kẻ đào mỏ", "kẻ nói dối"... hay hàng loạt meme (ảnh chế) sau phiên tòa.

Mark Hapka đóng vai Depp, Megan Davis hóa thân thành Heard trong bộ phim Hot Take: The Depp / Heard Trial. Ảnh: EW.

Vụ kiện rùm beng đã khép lại năm ngoái nhưng Depp - Heard vẫn thường xuyên trở thành đối tượng bị công kích, chế giễu trong các sản phẩm nghệ thuật.

Hot Take: The Depp / Heard Trial, một bộ phim tâm đắc của đạo diễn Sara Lohman, gây chú ý khi tái hiện cuộc chiến pháp lý cũng như mối quan hệ đầy sóng gió của tài tử Cướp biển vùng Caribbean và vợ cũ.