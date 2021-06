Cuốn sách lý giải sự thành công của đế chế Amazon

Sự lớn mạnh của Amazon từ năm 2014 đến nay được giải thích trong cuốn sách của tác giả Brad Stone.

Trong khoảng năm 2014, mặc dù đã là cái tên quen thuộc từ lâu, Amazon vẫn nổi tiếng với việc không thể biến doanh thu thành lợi nhuận. Như cựu lãnh đạo của tập đoàn phần mềm khổng lồ Microsoft Ballmer nhận xét, 2014 là năm thua lỗ của Amazon và giá cổ phiếu của họ bị giảm.

Trong suốt sáu năm sau đó, giá cổ phiếu của công ty này tăng từ 141 tỷ USD lên 1.600 tỷ USD , biến Amazon thành tập đoàn lớn thứ tư thế giới.

Trong cuốn sách Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of Global Empire, Stone, một nhà báo của Bloomberg News, tập trung khía cạnh ít được chú ý. Đó là điện toán đám mây, điều giúp tăng cường doanh thu và thúc đẩy quá trình tăng trưởng mạnh mẽ của Amazon.

Công nghệ được phát triển bí mật

Với điện toán đám mây, một tổ chức có thể thuê máy tính, lập trình viên và chuyên gia bảo mật từ một nhà cung cấp bên ngoài, như Amazon, thay vì duy trì các trung tâm dữ liệu của riêng mình.

Amazon đi tiên phong trong lĩnh vực điện toán đám mây vào đầu những năm 2000. Đến những năm 2010, Amazon dễ dàng dẫn đầu thị trường này.

Cuốn sách ra mắt ngày 11/5. Ảnh: Amazon.

Bezos từng chia sẻ rằng việc phát triển ứng dụng cho cơ sở hạ tầng đám mây của Amazon là chìa khóa cho tương lai của công ty.

Năm 2011, ông gửi email cho một số quản lý và nói rằng: “Chúng ta nên chế tạo một thiết bị trị giá 20 USD với bộ não trong đám mây của nó được điều khiển hoàn toàn bằng giọng nói”.

Theo Stone, tại Amazon, ngay cả những lời nói nhỏ từ ​​vị giám đốc điều hành cũng có thể kích thích việc lập ra các kế hoạch và chương trình hành động. Nếu Bezos muốn một thiết bị đám mây kích hoạt bằng giọng nói, Amazon sẽ tạo ra một thiết bị như vậy.

Amazon theo đuổi ý tưởng của Bezos một cách bí mật. Họ đã mua lại ba công ty nhỏ chuyên phát triển khả năng hiểu giọng nói của máy tính, điều khiến người ngoài nghĩ rằng họ đang thiết kế điện thoại di động.

Họ yêu cầu các nhà quản lý kiểm tra thiết bị thử nghiệm tại nhà và phát hiện khả năng nhận dạng giọng nói của trợ lý ảo còn rất kém. Amazon sau đó sử dụng hàng nghìn nhân viên tạm thời, đưa họ vào các phòng được trang bị micrô ẩn và hướng dẫn nói chuyện để huấn luyện trí thông minh nhân tạo của Alexa phản ứng chính xác với lệnh bằng giọng nói.

Khi Echo, một chiếc loa nhỏ kết nối người dùng với Alexa, được bán vào tháng 11/2014, Amazon không chắc về triển vọng của nó nên chỉ đặt sản xuất 80.000 chiếc. Nhưng khi nhiều sản phẩm khác có thể được sử dụng thông qua Alexa, từ chuông cửa, đến việc nhận giao hàng thực phẩm. Doanh số bán hàng của Echo đã đạt mức 100 triệu sản phẩm vào năm 2019.

Amazon đã có sự phát triển vượt bậc trong thời gian diễn ra dịch Covid-19. Ảnh: AP.

Sau sự khởi sắc của việc phát triển các trợ lý ảo, từ năm 2015 đến nay, Bezos thực hiện hàng loạt cải tổ, phát triển dịch vụ giao hàng nhanh, yêu cầu tái cấu trúc toàn bộ hệ thống phân phối của công ty. Sự điều chỉnh để thích ứng kịp thời này khiến số lượng đơn đặt hàng tăng vọt trong đại dịch Covid-19. Nó cũng giúp đảm bảo doanh thu từ vận chuyển, hỗ trợ, lưu trữ và bán hàng hóa của bên thứ ba trên trang điện tử của họ.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều vấn đề về tài chính chỉ những người trong cuộc mới biết. Dịch vụ truyền hình Amazon Prime Video đã tiêu tốn hàng tỷ USD để đưa các chương trình đến tận nhà khách hàng nhưng không tạo được tiếng vang. Trong khi đó, các liên doanh của Amazon ở Trung Quốc và Ấn Độ thất bại nặng nề.

Cũng đến lúc tốc độ phát triển nhanh chóng và phạm vi xuất hiện khổng lồ của Amazon khiến họ bị công chúng giám sát chặt chẽ hơn.

Stone chia sẻ rằng năm 2019, Bezos đã cho các nhà quản lý hàng đầu và thành viên hội đồng quản trị của mình đọc cuốn The Great A&P and the Struggle for Small Business in America để hiểu cách một nhà bán lẻ hàng đầu đối phó cuộc tấn công công khai vào quy mô và phương thức kinh doanh của họ.

Nhưng câu chuyện của Amazon khác hẳn với A&P và tác giả Stone cũng không lạc quan về triển vọng công ty này có thể giải quyết những khó khăn trong việc duy trì đà phát triển hiện tại một cách dễ dàng.