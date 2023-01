Cuốn sách hiếm được tìm thấy trong tiệm cắt tóc, dùng lau dao cạo

Tập thơ đầu tiên của Robert Burns được tìm thấy tại một tiệm cắt tóc trong khi đang được dùng để lau dao cạo. Một bản sao của nó từng được bán với giá 56.250 bảng Anh.

Cuốn sách Poems, Chiefly in the Scottish Dialect được mua lại bởi John Murison. Ảnh: OnFife/PA.

Robert Burns là một trong những nhà thơ nổi tiếng và quan trọng ở Scotland. Ông là tác giả của nhiều tập thơ, trường ca và những bài hát dân gian nổi tiếng đã trở thành một phần của truyền thống Anh.

Robert Burns sinh năm 1759 trong một gia đình tá điền nghèo ở South Ayrshire, Scotland. Lên 12 tuổi Burns được đi học, từ đó cậu đọc nhiều, đặc biệt là thơ của John Milton và William Shakespeare. Cậu bắt đầu làm thơ từ năm 15 tuổi.

Khi có dịp sang châu Mỹ tìm việc làm nhưng không xoay sở được tiền, Burns đã thử in thơ và bán lấy tiền. Không ngờ, tập thơ đầu tay Poems, Chiefly in the Scottish Dialect (Thơ, chủ yếu viết bằng phương ngữ Scotland) của ông lại bán rất chạy. Sau đó, ông thậm chí còn hoãn chuyến đi để đến thủ đô Edinburgh lo việc tái bản sách. Tác phẩm đầu tiên trong sự nghiệp đã để lại một dấu ấn khó quên trong cuộc đời Burns.

Robert Burns (25/2/1759 - 21/7/1796) là thi hào dân tộc Scotland. Ảnh: Public Domain.

Theo The Guardian, chỉ có 612 cuốn sách in tập thơ đầu tay của Burn được in vào năm 1786 và chỉ có 84 bản được cho là còn tồn tại.

Một trong số đó đã vô tình được tìm thấy trong một tiệm cắt tóc ở Shrewsbury, Shropshire bởi John Murison, một người yêu thích Burns.

Khi Murison nhận ra cuốn sách, nó đã bị mất 50 trang đầu tiên do chủ tiệm cắt tóc xé ra để làm sạch dao cạo râu của mình. Người ta không biết chính xác thời điểm cuốn sách được giải cứu, nhưng nó được cho là vào những năm 1880 hoặc 1890.

Cuốn sách, thường được gọi là Phiên bản Kilmarnock, hiện được trưng bày tại Thư viện và Phòng trưng bày Dunfermline Carnegie ở Fife, bên cạnh Nhà thờ Abbey mà Burns đã đến thăm vào năm 1787. Nó sẽ được trưng bày cho đến ngày 5/2.

Cuốn sách không được trưng bày thường xuyên vì tình trạng dễ hư hỏng và độ hiếm của nó. Nó luôn được đặt trong hộp bảo vệ do Câu lạc bộ Burns Dunfermline United thuê để tránh bị hư hỏng.

Vào năm 2019, một bản sao của Poems, Chiefly in the Scottish Dialect đã được bán với giá 56.250 bảng Anh (hơn 1,5 tỷ VNĐ).