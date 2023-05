Cuốn sách hiếm có văn tự Ả Rập cổ được rao bán hơn 272.000 USD

Theo tờ Khaleejtimes, cuốn sách cổ có từ khoảng 600 năm trước và có nhiều nội dung bằng tiếng Hy Lạp, La Mã, Do Thái và Ả Rập cổ.

Hội chợ sách quốc tế Abu Dhabi, diễn ra tại thủ đô của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) từ ngày 22 đến 28/5, đã quy tụ nhiều nhà xuất bản và giới thiệu đa dạng thể loại sách. Tại sự kiện này cũng đã rao bán một viên ngọc quý hiếm: Một cuốn sách châu Âu từ thế kỷ 15 thường được gọi là cuốn sách có tranh minh họa đẹp nhất thế giới về thời Phục hưng châu Âu. Trong tác phẩm này cũng có một số từ tiếng Ả Rập đầu tiên từng được in ấn.

Cuốn Hypnerotomachia Poliphili được rao bán tại Hội chợ sách quốc tế Abu Dhabi. Ảnh: Khaleejtimes.

Ông Pom Harrington, chủ cửa hàng bán sách quý hiếm Peter Harrington và cũng là người sở hữu cuốn sách này chia sẻ: “Chúng tôi có một trong những cuốn sách sớm nhất từng được in trên thế giới. Đó là cuốn Hypnerotomachia Poliphili, được xuất bản trong vòng 100 năm đầu tiên kể từ khi kỹ thuật in ấn được phát minh ra. Cuốn sách này cũng được coi là tác phẩm có tranh minh họa đẹp nhất của thời kỳ Phục hưng châu Âu”.

“Tác phẩm này còn có sự xuất hiện lần đầu tiên của một số từ tiếng Ả Rập. Hai trong số ba chữ được in còn đi kèm với các bản khắc gỗ tuyệt đẹp. Cuốn sách cũng tôn vinh tiếng Ả Rập là một trong bốn ngôn ngữ thiêng liêng của thế giới cùng với tiếng Hy Lạp, tiếng La Mã và tiếng Do Thái. Do vậy, đây là cuốn sách có vị trí đáng tự hào trong bất kỳ bộ sưu tập nào của các bảo tàng Trung Đông, không chỉ vì vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn vì ý nghĩa lịch sử của nó”, ông Pom Harrington thông tin thêm.

Một đoạn chữ được minh họa.Ảnh: Khaleejtimes.

Cụ thể có ba đoạn chữ Ả Rập trong cuốn sách. Đoạn chữ đầu tiên không được minh họa, hai đoạn còn lại có hình khắc gỗ. Một trong những hình minh họa cho thấy nhân vật chính đang di chuyển đến ba cánh cổng, tượng trưng cho ba lối vào tri thức phổ quát, bên trên có khắc các văn tự bằng tiếng Hy Lạp, La Mã, Do Thái và Ả Rập. Tác phẩm này được rao bán với giá 1 triệu AED (hơn 272.000 USD ).

Ngoài cuốn sách này, cũng có một số tác phẩm quý hiếm khác chia sẻ về ý nghĩa của ngôn ngữ Ả Rập thời sơ khai như: Từ điển tiếng Ả Rập đầu tiên cực hiếm được ở Cairo năm 1798 hay ấn bản đầu tiên của cuốn Hai ngữ pháp cơ bản - một công cụ quan trọng để nghiên cứu tiếng Ả Rập ở phương Tây.