Cuốn sách giúp tỷ phú Mỹ Ohanian cân bằng cuộc sống để thành công

Alexis Ohanian, nhà đồng sáng lập mạng xã hội Reddit, là người ủng hộ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đây cũng là điều mà vợ ông, huyền thoại quần vợt thế giới Serena Williams, cũng đang khuyến khích chồng mình hoàn thành tốt hơn. Một phần của nỗ lực cân bằng đó, một trong những cách Ohanian muốn duy trì để hướng tới thành công, đó là ngủ đủ giấc. Cuốn sách ra mắt tháng 10/2017. Ảnh: Amazon. Đối với Ohanian, cuốn sách năm 2017 Why We Sleep (Unlocking the Power of Sleep and Dreams) đã thay đổi toàn bộ suy nghĩ của ông. Ohanian chia sẻ với chương trình CNBC Make It: "Đây là một cuốn sách tuyệt vời vì nó thực sự đi sâu vào khoa học và nghiên cứu đằng sau lý do tại sao giấc ngủ lại là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta". Ông nói: "Giấc ngủ không chỉ để phục hồi sức khoẻ, giống như giúp bạn có thể hoàn thành nhiều việc hơn trong ngày và hiệu quả hơn với những giờ làm việc đó. Những điều chúng ta đang thấy là cái giá phải trả lâu dài về mặt sức khỏe cho việc ngủ không đủ giấc. Thực sự [cuốn sách] đã củng cố lý do tại sao giấc ngủ thực sự quan trọng". Được Matthew Walker, giáo sư khoa học thần kinh và tâm lý học, đồng thời là giám đốc của Đại học California, Trung tâm Khoa học về Giấc ngủ Con người Berkeley, viết, cuốn sách đi sâu vào khoa học về giấc ngủ và khám phá nhiều chủ đề thú vị, từ caffeine và rượu ảnh hưởng đến giấc ngủ như thế nào đến những gì thực sự xảy ra trong giấc ngủ và cách thức giấc ngủ thay đổi theo thời gian. Tác giả Walker cũng giải thích rằng giấc ngủ có thể cải thiện khả năng học hỏi, điều chỉnh hormone và có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh như Alzheimer. Alexis Ohanian đã thay đổi suy nghĩ về giấc ngủ từ cuốn Why We Sleep (Unlocking the Power of Sleep and Dreams). Ảnh: CNBC/Getty. Bill Gates cũng là một người hâm mộ của cuốn sách này. Trong một bài đăng trên blog GatesNotes năm 2019, tỷ phú Mỹ nói rằng việc đọc Why We Sleep (Unlocking the Power of Sleep and Dreams) khiến ông nhận ra việc mất ngủ cả đêm và thiếu ngủ khi phát triển Microsoft ở độ tuổi 20 và 30 đã gây "thiệt hại lớn" cho ông như thế nào. Cuốn sách "giải thích việc bỏ qua giấc ngủ làm giảm khả năng sáng tạo, giải quyết vấn đề, ra quyết định, học tập, trí nhớ, sức khỏe tim mạch, sức khỏe não bộ, sức khỏe tâm thần, sức khỏe tinh thần, hệ thống miễn dịch và thậm chí cả tuổi thọ của bạn", Bill Gates viết. Ohanian cho biết nếu ông không thể ngủ từ sáu đến tám tiếng mỗi đêm thì ông biết đó là lúc mình phải thay đổi điều gì đó trong cuộc sống và thói quen của mình. "Điều đó (việc thiếu ngủ) không phải lúc nào cũng xảy ra nhưng tôi thực sự cố gắng đảm bảo giấc ngủ bởi vì tôi đang nhìn thấy kết quả thực sự mỗi ngày trong cuộc sống của chính mình", ông nói.