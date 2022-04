Cuốn sách dài 50.000 từ nhưng không dùng chữ ‘e’

Khó khăn mà tác giả gặp phải khi viết tác phẩm trên là? Nội dung kén người đọc

Không thể tìm được nhà xuất bản

Bị sai chính tả Gadsby là câu chuyện về thành phố hư cấu có tên Branton Hills, được hồi sinh nhờ những nỗ lực của thị trưởng mới, John Gadsby, và nhóm người trẻ. Ban đầu, nhà văn Ernest Vincent Wright không thể tìm được nhà xuất bản đồng ý in sách của mình. Do đó, mãi hai năm sau khi hoàn thành, tác phẩm mới đến được với công chúng khi ông tìm tới các nhà xuất bản nhỏ, mới thành lập. Nhưng khó khăn vẫn chưa dừng lại khi nhà kho của đơn vị này bị cháy khiến các bản in gần như bị thiêu rụi. Tác giả Wright cũng qua đời sau đó hai tháng.