Cuốn sách cổ được tìm thấy trong đống đổ nát tại Thổ Nhĩ Kỳ

11 ngày sau trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, một cuốn sách cổ về Esther đã được tìm thấy trong đống đổ nát.

Thiếu tá Haim Otmazgin cầm trên tay cuốn Sách Esther cổ. Ảnh: ZAKA.

Trong khi tìm kiếm người mắc kẹt ở đống đổ nát tại thành phố Antakya tỉnh Hatay sau trận động đất 7,8 độ richter, đội cứu hộ đã tìm thấy một cuốn sách Esther được lưu giữ qua nhiều thế kỷ. Một người đàn ông đứng tuổi cầm cuốn sách và đưa cho đội trưởng đội cứu hộ ZAKA, thiếu tá Haim Otmazgin.

"Người đứng đầu cộng đồng Do Thái của chúng tôi đã mất trong trận động đất vừa qua. Cuốn sách là cách duy nhất để mọi người nhớ về cộng đồng này. Xin hãy bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào", người đàn ông nghẹn ngào nói.

Sau khi cầm cuốn sách, thiếu tá Haim Otmazgin bàn bạc lại với những sứ giả người Do Thái ở các khu vực khác xem nên giao lại cho ai trách nhiệm này. “Với tư cách là một tình nguyện viên ZAKA, đây là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thực sự vinh dự khi được cầm trên tay một tài liệu lịch sử quan trọng như vậy và được giao trọng trách bảo vệ di sản của cộng đồng Do Thái ở Antakya", thiếu tá Otmazgin cho biết.

Trước đó, đội cứu hộ ZAKA đã tìm thấy thi thể của Saul Cenudioglu, người đứng đầu cộng đồng Do Thái Antakya của Thổ Nhĩ Kỳ. Cenudioglu và người vợ Fortuna đều được tìm thấy trong đống đổ nát ở ngôi nhà của họ. Thi thể của Fortuna cũng đã được nhận dạng bởi cùng một nhóm tình nguyện viên và binh lính.

Sách Esther là một phần trong Kinh Tanakh của người Do Thái. Cuốn sách giải thích nguồn gốc lễ hội Purim của người Do Thái. Tể tướng Haman mưu đồ "mượn tay" vua Ahasuerus (Xerxes I) để giết hết người Do Thái ở Ba Tư. Nhưng kế hoạch này đã bị vạch trần bởi Esther (sau này là nữ hoàng Ba Tư) và người anh Mordecai. Cuối cùng Haman đã bị treo cổ. Người dân tổ chức lễ Purim để ăn mừng công lao của Esther và anh trai.

Không có tư liệu nào chứng minh tác giả và thời điểm Sách Esther ra đời. Nhưng những sự kiện trong sách này được phỏng đoán có thể xảy ra vào thời điểm người Do Thái sống ở Ba Tư sau khi bị trục xuất khỏi Jerusalem. Hầu hết nhà nghiên cứu cho rằng các sự kiện được ghi trong Sách Esther vào khoảng từ năm 482 đến năm 478 trước công nguyên.