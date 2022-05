Cuốn sách bán chạy trước khi xuất bản

Hồi ký của nữ nhà báo người Anh Deborah James viết về cuộc đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Cuốn sách nhanh chóng được bạn đọc chú ý cho dù chưa xuất bản.

Deborah James (40 tuổi) là cây viết, người dẫn chương trình podcast và nhà vận động từ thiện đến từ London (Anh). Năm 2016, cô mắc ung thư ruột, được chẩn đoán là không thể chữa khỏi và “có ít hơn 8% cơ hội sống sót trong 5 năm tới”. Nhưng cô vẫn tiếp tục dẫn chương trình nói về cuộc đấu tranh với bệnh tật của mình để truyền cảm hứng cho mọi người.

Trong cuốn sách đầu tiên của mình - F*** you, cancer - Deborah James đóng vai trò như một “huấn luyện viên ung thư”, giúp người đọc định hướng, chẩn đoán về căn bệnh quái ác này.

Tiếp nối chủ đề đó, cuốn hồi ký How to live when you could be dead (do Nhà xuất bản Vermilion, thuộc Penguin Books ấn hành) chỉ ra kinh nghiệm sống và chiến đấu với ung thư, mà ở đó, Deborah James khám phá ra những lợi ích của việc “sống trong hiện tại” và “học cách quý trọng từng ngày một”.

Cuốn sách sẽ ra mắt vào tháng 8, thay vì vào tháng 1/2023 như kế hoạch trước đó (sau tin tức rằng tác giả sẽ không còn sống được bao lâu). Đến nay, dù chưa xuất bản, nó đã đứng đầu danh sách best-seller trong bảng xếp hạng của Amazon.

Cuốn sách thứ hai và cũng là cuối cùng của nữ nhà báo, nhà từ thiện Deborah James. Ảnh: Vermilion.

Các đơn đặt hàng trước cuốn sách thứ hai và cuối cùng của Deborah James đã tăng vọt chỉ trong vài ngày, vượt cả cuốn tiểu thuyết tội phạm nổi tiếng The man who died twice của Richard Osman, theo The guardian.

Thông báo về việc ra mắt cuốn sách trên trang cá nhân mạng xã hội, Deborah James mô tả cuốn sách như một phương pháp để chia sẻ những gì cô đã học được về “cách có một suy nghĩ tích cực khi chúng ta đối mặt với thách thức lớn nhất trong cuộc sống”.

Tác giả cũng cho biết với mỗi cuốn sách bán được, 3 bảng Anh sẽ được chuyển đến quỹ Bowelbabe cho tổ chức nghiên cứu ung thư của Vương quốc Anh.