Cuối tuần tới Hồ Tràm xả hơi

Nếu bạn đang tìm kiếm điểm đến lý tưởng cho chuyến du lịch Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu), The Grand Ho Tram Strip sẽ là một lựa chọn khó có thể bỏ qua.

The Grand Ho Tram Strip (còn được gọi là IntelContinental Grand Ho Tram) là một khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao tọa lạc ở bãi biển Hồ Tràm tuyệt đẹp, gần với trung tâm thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu, sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên và được đầu tư, chăm chút cho các dịch vụ.

Việc lên sẵn lịch trình các điểm vui chơi, tham quan, cách di chuyển là một trong những điều cần thiết khi đi du lịch ngắn ngày, nhưng nếu chọn dừng chân tại The Grand Ho Tram Strip, du khách có thể bỏ qua bước này. Bạn hoàn toàn có thể thư thái tận hưởng, khám phá các hoạt động ăn uống, vui chơi, nghỉ dưỡng mà không cần phải lên trước lịch trình bởi tất cả đều được cung cấp đầy đủ ngay tại khách sạn.

Tích hợp đa dạng dịch vụ, tiện ích

The Grand Ho Tram Strip được xây dựng sát bên bờ biển xanh mát, cát vàng rộng lớn. Buổi sớm hoặc chiều muộn, du khách có thể thả bước ngắm bình minh hoặc hoàng hôn buông, trong tiếng sóng vỗ về thư thái.

Không gian lưu trú tại đây được chăm chút tỉ mẩn, tinh tế nhằm mang đến những trải nghiệm thoải mái nhất trong kỳ nghỉ của du khách. Với 543 phòng nghỉ và phòng Suite sang trọng, sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra biển hoặc sân golf, nơi đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một kỳ nghỉ yên bình và thư thái.

Phòng nghỉ được bài trí tinh tế với view hướng biển hoặc sân golf thoáng đãng.

Điểm chung của các loại phòng nghỉ ở đây là đều sở hữu không gian rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, bài trí tinh tế kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Điểm nhấn trong không gian của phòng nghỉ là khu vực balcon lớn, cửa kính rộng mở để du khách vừa có thể ngắm toàn cảnh không gian biển hoặc sân golf The Bluffs, vừa tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.

Bên cạnh chất lượng lưu trú tiện nghi, The Grand Ho Tram Strip chinh phục hàng nghìn lượt du khách với các dịch vụ nghỉ dưỡng đa dạng, phong phú và không thiếu phần đẳng cấp.

Nằm đối diện khách sạn là sân golf The Bluffs do tay golf huyền thoại Greg Norman thiết kế với diện tích 2.300 m2, không gian mở thoáng đãng, trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại. Sân golf cũng tích hợp nhiều dịch vụ đi kèm như nhà hàng, khu vực tổ chức tiệc, khu thực hành riêng tư cho người tập, cửa hàng mua sắm thiết bị, trang phục chơi golf…

Đặc biệt, từ nhà hàng Infinity, du khách có thể ngắm toàn cảnh sân golf The Bluffs và biển Hồ Tràm với thực đơn nhiều món ăn Á - Âu và đồ uống nổi tiếng. Từ khi đi vào hoạt động, sân golf The Bluffs là một điểm nhấn nổi bật và cũng là lợi thế cạnh tranh, thu hút du khách trong nước lẫn quốc tế so với những khu nghỉ dưỡng khác ở Hồ Tràm.

Sân golf được thiết kế độc đáo.

Khu nghỉ dưỡng có 14 nhà hàng, quán cà phê, quầy bar và một pool bar sang trọng, phục vụ đa dạng các phong cách ẩm thực từ Á đến Âu. The Grand Bistro sẽ phục vụ các món ăn hải sản tươi ngon trong không gian đậm chất Pháp, bao gồm một hầm rượu riêng.

Trong khi đó, bạn có thể thưởng thức thực đơn dimsum và các món Quảng Đông trong không gian mang hơi hướm truyền thống tại Ju Bao Xuan. Ngoài 2 nhà hàng trên, ở đây còn có các không gian ẩm thực khác như nhà hàng Ginger, nhà hàng 8 Dragons, Khói BBQ, The Grand Café…

Nếu không muốn thưởng thức bữa ăn ở các nhà hàng, du khách vẫn có một lựa chọn khác là khu ẩm thực The Grand Food Court với bốn danh mục thực đơn từ Sweet Streets, The Juice Standard, Chop Styx và Twisted Fork, phục vụ đa dạng các món đặc sản như Dimsum, BBQ kiểu Việt, Phở, các món mì kèm cơm chiên trên chảo nóng cho đến món bánh mì, pizza nhào bột bằng tay và món gà rán đặc trưng, tráng miệng.

Nhiều nhà hàng, quầy bar đa dạng phong cách Á - Âu tại The Grand Ho Tram Strip.

Về đêm, bữa tiệc âm nhạc sôi động với DJ và vũ công chuyên nghiệp sẽ níu chân du khách đến với Roxy Night Club. Nếu bạn muốn thưởng thức rượu mạnh, các loại cocktail cùng âm nhạc bùng cháy, Roxy Night Club là một lựa chọn đáng để thử.

Ngoài những trải nghiệm vui chơi, giải trí, ẩm thực, The Grand Ho Tram Strip còn cung cấp dịch vụ spa và gym tất cả các ngày trong tuần. Đặc biệt, phòng gym Fitness Centre phục vụ 24/7 và miễn phí vào cửa với tất cả du khách.

Du khách được tận hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp ở đây.

Sở hữu vị trí thuận lợi ngay sát biển Hồ Tràm, loanh quanh trong resort du khách vẫn có thể tận hưởng view biển, đồi cát đặc trưng của khu vực Hồ Tràm. Ngay trong resort cũng cung cấp các tiện ích như công viên, sân chơi, sân cầu lông, bóng rổ. Khách sạn còn chu đáo bố trí khu vực vui chơi cho trẻ, khu chơi game, rạp chiếu phim, cửa hàng mua sắm.

Đối với du khách đam mê các bộ môn thể thao dưới nước như lướt sóng, ván sup, bodyboard, chèo thuyền kayak, yoga bên bờ biển, đội ngũ dịch vụ bãi biển luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Dễ dàng kết nối đến các điểm tham quan

Từ The Grand Ho Tram Strip, du khách có thể tham quan các địa điểm du lịch khác, như hồ đá xanh biếc nằm trên đường lên núi Dinh với khung cảnh núi đá nên thơ, trữ tình. Hoặc du khách cũng có thể đến với đồng cừu huyện Châu Đức để lưu lại những khoảnh khắc độc đáo bên đàn cừu. Đặc biệt, The Grand Ho Tram Strip còn tổ chức miễn phí tour du lịch kết hợp khám phá vùng núi căn cứ Minh Đạm.

Khu di tích núi Minh Đạm cách resort khoảng 30 km.

Tour Minh Đạm là chương trình du lịch cho khách nghỉ dưỡng tại khách sạn trong 3 tiếng đồng hồ (bao gồm thời gian di chuyển) khám phá di tích Minh Đạm, nơi được biết đến với khu rừng nguyên sinh rậm rạp và vô số hàng trăm hang động kỳ bí, ẩn sâu trong vách núi, là nơi làm việc và hoạt động của các lực lượng cách mạng trong thời kỳ kháng chiến.

Trong chuyến tham quan, du khách sẽ được leo núi thám hiểm và chinh phục đỉnh núi Đá Chẻ (Split Rock) với độ cao 323 m, đây đồng thời cũng là trạm quan sát tổng quát của quân đội trong thời kỳ kháng chiến. Không những thế, trên đỉnh núi còn là nơi có tầm nhìn toàn cảnh thiên nhiên tuyệt và biển trời tuyệt đẹp của khu vực Hồ Tràm.

Tiếp nối chương trình, du khách sẽ được viếng thăm ngôi chùa cổ kính và linh thiêng, chùa Hòn Một (hay còn được gọi Linh Quang Tịnh Xá), nơi có kiến trúc Phật giáo độc đáo, tĩnh tại cùng những bức tượng Phật to lớn, tượng sáp uy nghi sống động, vườn cây bonsai phong phú và cảnh quan thiên nhiên linh thiêng, thư thái.

Điểm dừng chân cuối cùng là Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên, được gọi một cách thân quen là Chùa Khỉ. Từ đầu đoạn đường vào thiền viện, rừng hoa anh đào mở ra một không gian thanh bình và hòa hợp hoàn toàn vào tự nhiên. Điểm đặc biệt nhất nơi đây là sự xuất hiện của hàng trăm chú khỉ tinh nghịch, chúng xem chùa như chốn bình yên nên thường xuyên kéo về. Vì thế, nhiều người cũng hay gọi thiền viện là Chùa Khỉ. Lữ khách lên chùa thường mang theo hoa quả, chuối, thức ăn cho khỉ nên chúng tỏ ra hiền lành và thân thiện với người.

Có thể nói The Grand Ho Tram Strip vừa là một resort du lịch với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, vị trí thuận lợi, lại vừa giống như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ dịch vụ tiện ích. Với 2 ngày nghỉ cuối tuần, The Grand Ho Tram Strip có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm mà du khách không cần phải ra ngoài.