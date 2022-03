Cuối tuần học pha cà phê, nhậu kiểu Hàn, nghe nhạc ở rooftop

Bạn có thể thư giãn cuối tuần bằng các hoạt động thú vị.

Học pha cà phê

Cuối tuần hẹn nhau đi uống cà phê là chuyện không còn mới mẻ. Sao bạn không thử học cách tự pha một ly cà phê và thưởng thức luôn thành quả của mình?

Ở Lacàph, bạn có thể học pha các loại cà phê khác nhau như cà phê trứng, cà phê phin, cà phê Aeropress vào thứ Bảy hàng tuần. Mỗi lớp học kéo dài khoảng 45 phút với giá dao động từ 250.000 đồng đến 500.000 đồng/người. Lacàph sẽ chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, dụng cụ, máy móc để bạn thực hành.

Tôi từng tham gia lớp học pha cà phê Aeropress cùng 2 người bạn là thấy lớp học rất thú vị. Bartender chia sẻ với chúng tôi về lịch sử, cách dùng loại dụng cụ pha cà phê chuyên dụng này. Nhiều kiến thức thú vị về hạt cà phê, cách pha cà phê khiến tôi bất ngờ.

Sau đó, chúng tôi bắt tay vào thực hành từng bước nhỏ tuần tự như đun nước, dùng cân tiểu ly để định lượng các nguyên liệu, dùng dụng cụ pha đúng kỹ thuật…

Khi pha xong, chúng tôi thưởng thức thành quả và trao đổi với nhau vì sao ly cà phê của mình lại có hương vị như vậy. Bartender khuyến khích chúng tôi thử pha nhiều lần để nhớ các bước, để cảm nhận sự khác biệt khi dùng kỹ thuật và các dụng cụ khác nhau.

Sau đó, tôi thử pha cà phê với sữa tươi và rất vui khi thành phẩm của mình là một tách cà phê thơm với vị đắng rất êm.

Không gian của Lacàph đơn giản, hiện đại và nhiều ánh sáng tự nhiên. Bạn có thể tự pha cà phê, thưởng thức và ngồi lại đọc sách, trò chuyện với bạn bè.



Nghe nhạc, thưởng thức fine dining

In The Moonlight là chuỗi đêm diễn được tổ chức tại rooftop của Gem Center. Ngoài âm nhạc, bạn còn được thưởng thức bữa tối kiểu fine dining được chuẩn bị đẩy đủ, chỉn chu bởi nhà hàng The Log.

Không gian ở đây rất sang trọng, lãng mạn nên rất phù hợp với một buổi hẹn hò cuối tuần hoặc các dịp lễ đặc biệt.

Mỗi tuần, đêm nhạc sẽ có những khách mời khác nhau. Họ đều là những ca sĩ nổi tiếng như Bằng Kiều, Hà Trần, Nguyên Hà, Noo Phước Thịnh. Bạn có thể theo dõi lịch diễn hàng tháng để chọn và đặt vé trước đêm nhạc của ca sĩ mà mình yêu thích. Tôi rất thích sân khấu được set up rất công phu về âm thanh, ánh sáng.

Giá vé bao gồm hoặc không bao gồm bữa tối dao động từ 650.000 đồng đến 2,9 triệu đồng. Giá vé này khá cao nhưng theo tôi, nó phù hợp với không gian sang trọng và ấm cúng cũng như chất lượng âm nhạc và dịch vụ.

Ví dụ như với 2,9 triệu, bạn sẽ được ngồi ở hàng ghế VVIP, thưởng thức bữa tối kèm theo rượu vang và rượu champagne trong suốt tiệc và cả đêm nhạc.



Nhậu kiểu Hàn

Nếu bạn muốn một buổi tối sôi động, cuồng nhiệt hơn thì hãy rủ hội bạn đến chill ở Mildang - một gastro bar phong cách Hàn Quốc. Mildang ghi điểm đầu tiên với không gian được thiết kế trẻ trung, hiện đại, nhiều màu sắc.

Menu đồ ăn và đồ uống của Mildang khá đa dạng và phong phú với nhiều lựa chọn như ăn no, ăn nhẹ, cooktails, set đồ uống… Các món ăn mang đậm phong cách Hàn Quốc như tokpokki, lẩu quân đội, gà rán với giá cả dao động từ 120.000 đến 450.000 đồng. Các món ăn được nêm nếm khá vừa miệng. Tuy nhiên, một khẩu phần ăn khá ít so với giá cả.

Âm nhạc cũng là một điểm cộng của Mildang. Những bản hit Kpop từ cũ đến nơi được mix rất thú vị khiến mọi người, ở mọi độ tuổi đều có thể lắc lư theo. Ngoài ra, những ca khúc nhạc Việt hoặc US UK cũng thường xuyên được DJ chơi ngẫu hứng.

Mildang rất thích hợp với một nhóm bạn cùng nhau “quẩy" dịp cuối tuần. Bạn có thể đến để ăn tối từ 20-21h sau đó tiếp tục chơi “tăng 2” bằng cách thưởng thức đồ uống và nhảy nhót.