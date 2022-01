Cười nhiều để hạnh phúc hơn trong năm mới

Nụ cười có thể giúp giải tỏa căng thẳng, giúp mọi người giữ tinh thần lạc quan để hướng đến một năm mới nhiều hy vọng.

Có lẽ khi 2021 bắt đầu, ít ai nghĩ rằng mình sẽ trải qua một năm lạ lẫm đến vậy. Nhìn lại khoảng thời gian đầy biến động ấy, nhiều người không khỏi cảm thấy may mắn vì sau tất cả vẫn mạnh mẽ bước về phía trước, khởi đầu năm mới với nhiều hy vọng và dự định mới.

Dù trải qua nhiều thử thách nhưng trong năm 2021, mọi người cũng có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Trải qua nhiều tháng ngày quẩn quanh giữa bốn bức tường, không ít người nhận ra cuộc sống chính là tấm gương phản chiếu thế giới nội tâm đầy chân thực của bản thân. Khi tâm trạng đi xuống, trong tấm gương ấy là nhiều điều ảm đạm và muộn phiền. Thậm chí, bạn có thể rơi vào cảm giác bế tắc, làm điều gì cũng không suôn sẻ.

Cười nhiều giúp giữ tinh thần lạc quan, đón năm mới khởi sắc.

Tương tự, khi tâm trạng vui và luôn giữ trên môi nụ cười, nhìn vào tấm gương đó sẽ thấy những điều tốt đẹp và hạnh phúc. Đây chính là cách nhiều người áp dụng để cuộc sống trong những ngày giãn cách bớt ngột ngạt, tìm kiếm niềm vui trong những ngày giam mình ở nhà.

Bước vào giai đoạn bình thường mới, tinh thần này tiếp tục trở thành điểm tựa để mọi người vững vàng hơn cho một năm có lẽ vẫn còn không ít thử thách.

Cười thật tươi mỗi ngày để giải tỏa căng thẳng, giữ tinh thần vui vẻ.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khi cười, cơ thể sẽ giải phóng endorphin (còn gọi là hormone hạnh phúc) giúp giải tỏa căng thẳng, chống lo âu, mệt mỏi. Nhờ đó, não bộ có khả năng tập trung cao hơn, tăng cảm giác hưng phấn và hạnh phúc hơn.

Nụ cười còn làm giảm tiết hormone cortisol và epinephrine - 2 loại hormone gây căng thẳng, ức chế hệ miễn dịch… Cứ 100 tiếng cười thành tiếng có tác dụng tương đương 10-15 phút tập luyện trên máy thể dục. Chỉ cần cười lên, vô số lợi ích về mặt sinh học sẽ được sản sinh.

Cho đi nụ cười của mình, bạn có thể lan tỏa đến mọi người những điều tích cực.

Khi cười lên, căng thẳng được giải tỏa, bạn có thể đối mặt với những tình huống khó khăn, tìm được những hướng giải quyết mới khả thi, không bị rơi vào lối mòn tiêu cực. Đó chính là lý do đa số người thành công luôn giữ cho mình tâm thế lạc quan, tự tin vào khả năng của bản thân hơn là những người có hướng suy nghĩ tiêu cực, hay lo âu.

Nụ cười là khởi đầu của những điều hạnh phúc.

Hướng về một năm mới tươi sáng, nụ cười và tinh thần lạc quan sẽ giúp bạn duy trì năng lượng tích cực. Khi cười lên, bạn có thể khơi dậy những suy nghĩ lạc quan, dễ dàng chạm tay vào niềm vui, sự lạc quan và nắm lấy hạnh phúc.

Theo quan niệm của người Việt, luôn giữ nụ cười trên môi vào những ngày Tết thì cả năm sẽ gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Đó cũng là thông điệp mà nhãn hàng P/S với sứ mệnh “Bảo vệ nụ cười Việt Nam” muốn lan tỏa đến mọi gia đình trong dịp Tết này. Với thông điệp “Cười lạc quan, bình an đón Tết”, P/S kỳ mọi người có thể đón năm mới với nhiều điều tốt đẹp, tươi sáng.