Điểm yếu của Captain America

Captain America là một siêu anh hùng chân chính với cả sức mạnh và đạo đức toàn diện. Thế nhưng anh ấy không hoàn hảo, vẫn có những điểm yếu tồn tại trên người đàn ông này.

Captain America cũng có những góc khuất ít người biết đến. Ảnh: Screen Rant.

Mặc dù là một trong những siêu anh hùng có phẩm cách đạo đức nhất trong vũ trụ Marvel Comics, Captain America không phải là một người đàn ông hoàn hảo. Và khuyết điểm lớn nhất trong tính cách của anh ấy khiến cho chính những chiến công lớn nhất cũng mang màu sắc bi thảm.

Steve Rogers trở nên nổi tiếng với những đóng góp của mình trong Thế chiến II và dần trở thành biểu tượng siêu anh hùng trong thời hiện đại. Tuy nhiên, trong bộ truyện Captain America: Sentinel of Liberty #9, độc giả đã phần nào nhận ra lý do Steve không thể từ bỏ cuộc chiến. Nó giống như một cuộc chạy đua vậy, nếu Steve do dự mà chậm lại, nỗi đau sâu kín có thể sẽ “bắt kịp” anh ấy.

Captain America: Sentinel of Liberty #9 được sáng tác bởi đội ngũ Jackson Lanzing, Collin Kelly và Carmen Carnero. Trong đó, Captain America và Sharon Carter cùng nhau chiến đấu với những đợt sóng dồn dập quân đội AIM và tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của tên ác quỷ Modok.

Steve không ngại lao vào các cuộc chiến. Ảnh: Screen Rant.

Captain America quyết tâm chiến đấu, dẫn đầu các đồng đội tiến lên để tiêu diệt Modok. Tất nhiên, việc Đội trưởng Mỹ dẫn đầu một cuộc tấn công là điều bình thường.

Nhưng thực tế trong trường hợp này, anh ấy đã sử dụng việc chiến đấu như một cách để tránh xa suy nghĩ bị Bucky phản bội. Chính Carter cũng nhìn ra điều đó và nói với Steve rằng: "Anh là người duy nhất có thể rút lui bằng cách chạy về phía trước".

Captain America che giấu nỗi đau của mình bằng cách chiến đấu

Trong mạch truyện vẫn đang tiếp diễn, Steve Rogers thực sự đang rất đau đớn về mặt tinh thần. Người bạn thân nhất của anh - Bucky Barnes - đã không còn là chính mình; Chiến binh mùa đông (Winter Soldier) đã liên minh với Outer Circle (một nhóm ác nhân bí ẩn) để âm mưu kiểm soát toàn bộ thế giới.

Khi Captain America tập hợp các đồng minh để ngăn chặn cuộc tấn công vào New York của tập đoàn AIM độc ác, tâm trí anh ấy thực sự đang tập trung hơn vào suy nghĩ về sự thay đổi đột ngột của Bucky cũng như việc bản thân có thể làm gì khác đi để cứu bạn mình.

Việc trốn tránh nỗi đau cá nhân bằng cách lao đầu vào các cuộc chiến không hẳn là một lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, rõ ràng Steve đang cố gắng cân bằng cảm xúc của mình thông qua các trận chiến. Anh ấy đang cố gắng tránh phải đối mặt với quá nhiều suy nghĩ (đôi khi tiêu cực) về tình huống mà mình phải xử lý.

Captain America không phải là một người hay tự ái như Iron Man, cũng không phải người theo chủ nghĩa cá nhân như Eric O'Grady (Ant-Man thứ 3 sau Pym và Lang), cách Steve đối mặt với chấn thương tâm lý là chiến đấu để vượt qua nó theo đúng nghĩa đen.

Tình hình của người bạn thân Bucky là lý do khiến Steve lo lắng không yên. Ảnh: Screen Rant.

Có thể nói, Captain America nổi tiếng về sự quyết tâm, kiên định và không bao giờ bỏ cuộc khi đối mặt với kẻ thù. Nhưng với bản ngã Steve Rogers, cuộc sống với tư cách một người lính khi chiến tranh kết thúc lại không quá tốt đẹp khi anh ấy hiếm khi nào dành thời gian cho bản thân. Chính xác hơn, Captain America là biểu tượng của sự mạnh mẽ còn Steve Rogers lại có một thế giới nội tâm đầy phức tạp.

Trên thực tế, cách làm của Steve cũng là phương pháp mà nhiều người bình thường áp dụng. Họ sẽ lao đầu vào công việc, hoạt động để tạm quên đi những nỗi đau vẫn đang nhức nhối bên trong.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ, Captain America là trụ cột của cả nhóm siêu anh hùng, là nguồn cảm hứng cho các anh hùng khác. Như vậy, áp lực dành cho anh lớn hơn rất nhiều.

Các nỗi đau tâm lý hay cảm xúc tiêu cực không thể giết chết bạn ngay lập tức; nhưng nó sẽ là mầm mống của tai họa sau khi đã dồn nén đủ nhiều. Captain America là siêu anh hùng nhưng trước đó, anh ấy cũng là một con người.

Việc phải ra các quyết định quan trọng dưới áp lực lớn của tình hình và cả tâm lý của chính mình trong thời gian ngắn là một nỗ lực rất lớn của Steve. Và cho đến khi Đội trưởng Mỹ giải quyết xong hết vấn đề của bản thân, không có gì đảm bảo rằng anh ấy sẽ không đưa ra một quyết định sai lầm và dẫn đến hậu quả thảm khốc cả.