Cuộc truy quét tàn quân Nhà nước Hồi giáo

Bốn năm sau trận chiến thất bại ở Mosul, các chiến binh IS đang trú ẩn trong các vùng núi hiểm trở, tiếp tục di chuyển cho đến khi tập hợp đủ nguồn lực để tấn công trở lại.

Một đoàn xe chở lính đặc nhiệm Iraq di chuyển chậm rãi qua vùng nông thôn đến phía nam thành phố Kirkuk. Mục tiêu của đoàn xe là nơi ẩn náu của các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS.

Dẫn đầu lực lượng là sĩ quan chỉ huy - trung tá Ihab Jalil. Ông Jalil theo dõi lộ trình của đoàn xe trên máy tính bảng, đồng thời liên lạc bằng bộ đàm với các phi công trong trực thăng dò đường, theo Guardian.

Binh lính Iraq quan sát từ xa trong một đợt truy quét chiến binh IS. Ảnh: Guardian.

Đêm trước, ông Ihab Jalil, chỉ huy trung đoàn Kirkuk của Lực lượng Đặc nhiệm Iraq (Isof), tập hợp binh lính tại căn cứ để thông báo về nhiệm vụ mới: “Tình báo của chúng tôi nói rằng các tay súng IS đang đóng quân tại vùng núi ở Hamreen, phía đông của Kirkuk”.

Theo ông Jalil, nhóm chiến binh buộc phải di chuyển ra ngoài để lấy nước trong những tháng mùa hè.

“Địa hình ở đây rất hiểm trở. Chúng tôi biết bọn chúng (IS) có nhiều nơi trú ẩn. Tôi muốn mọi người cẩn thận. Tôi không muốn các bạn di chuyển một mình. Bạn sẽ mất đồng đội nếu đi quá nhanh”, ông Jalil căn dặn các binh sĩ.

Tập hợp lực lượng

Bốn năm sau trận chiến thất bại Mosul, các chiến binh IS đang tập hợp lực lượng trở lại. Họ tổ chức các cuộc không kích nhắm vào quân đội và cảnh sát, lên kế hoạch ám sát các nhà lãnh đạo địa phương và tấn công nhiều lưới điện, cơ sở khoan dầu.

Dù vậy, số chiến binh vẫn còn hạn chế so với vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria. IS còn gặp khó khăn khi cạn kiệt nguồn tài chính, không giữ được địa bàn và mất đi sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương.

Đoàn xe của chiến dịch truy quét chiến binh IS. Ảnh: Guardian.

Tình thế hiện tại buộc họ phải tìm kiếm nơi trú ẩn trong các vùng núi hiểm trở và tiếp tục di chuyển cho đến khi tập hợp đủ nguồn lực để tổ chức các cuộc tấn công.

Một sĩ quan tình báo cho biết vùng đất tam giác nằm giữa Kirkuk, Baiji và Samara rất quan trọng với các chiến binh IS.

“Nó nằm ở trung tâm Iraq, nối các ngọn núi ở phía đông với vùng sa mạc ở phía tây và dẫn đến Syria. Đây là nơi hoàn hảo để ẩn náu và IS không bao giờ bỏ qua điều này”, sĩ quan tình báo nhận định.

Theo thủ lĩnh của một bộ lạc trong vùng, dù số tay súng của IS hiện còn thấp song có thể tạo điều kiện cho lực lượng này kiểm soát khu vực trong tương lai.

“IS đang ở trong tình trạng của al-Qaida sau thất bại vào năm 2009. Khi ấy, họ phải ngầm tập hợp lực lượng và tái tổ chức. Chưa đầy 3 năm sau, họ trở lại và mạnh mẽ hơn”, người thủ lĩnh nói.

Binh lính Iraq trong một chiến dịch truy quét chiến binh IS. Ảnh: Guardian.

Cũng theo người này, IS đang thao túng sự tức giận của người dân địa phương, từ đó giành được sự ủng hộ. “Rất ít người tin vào chính phủ. Các cộng đồng địa phương thường bị trừng phạt, bị đối xử như thành viên của IS cho đến khi họ được chứng minh vô tội”, ông nói.

Nỗi sợ hãi của dân làng

Đoàn xe trong chiến dịch Kirkuk di chuyển chậm rãi, vượt qua nhiều con mương và con kênh. Họ đi qua những ngôi làng bị bỏ hoang, bị bom đạn san phẳng trong trận chiến Mosul từ 4 năm trước.

Cuối cùng, đoàn xe ồn ào dừng lại trước một ngôi làng nhỏ, nơi được cho là chỗ trú ẩn của một chiến binh cấp cao trong hàng ngũ IS - Mohamad Daham. Nhiệm vụ của Daham là giám sát các địa phương trong tỉnh mà IS không còn quyền kiểm soát.

Lính đặc nhiệm Isof chia thành các nhóm để tiến vào ngôi làng từ nhiều hướng khác nhau. Họ tản ra rồi tìm vị trí, giương súng sẵn sàng chiến đấu. Cùng lúc này, hai tay súng bắn tỉa trèo lên một nhà kho và nằm chờ ở mái nhà.

Binh lính Iraq tra hỏi dân làng về chiến binh IS. Ảnh: Guardian.

Ngôi làng trông vắng vẻ, giống như một phim trường bị bỏ hoang từ lâu. Lính đặc nhiệm bắt đầu vây bắt những người đàn ông trong làng. Phụ nữ và trẻ em quan sát e dè từ các ô cửa sổ. Suốt gần hai thập kỷ, họ đã quen với những đợt truy quét như vậy.

Sĩ quan chỉ huy đi thẩm vấn từng người đàn ông về nơi ở của Mohamad Daham. Song những người này đều phủ nhận việc quen biết chiến binh IS.

Sau đó, một người tiết lộ rằng các chiến binh đã đi qua làng trong những tuần gần đây. Trung tá hỏi: “Ông có cho họ bánh mì không?”, thì người này lập tức trả lời: “Không, thưa ngài. Tôi không tận mắt thấy các chiến binh”.

Người kế tiếp là một người đàn ông gầy gò, mặt hốc hác. Viên trung tá đã mạnh tay khi thẩm vấn và khiến người này run sợ. “Tại sao lại phải sợ? Tôi sẽ không làm ông đau. Ông đang sợ ai?”, viên trung tá vừa cười vừa nói.

Binh lính Iraq tra hỏi dân làng về chiến binh IS. Ảnh: Guardian.

Cuộc thẩm vấn vẫn tiếp tục dù người đàn ông tỏ ra đau đớn và liên tục phủ nhận. Người này nói: “Xin thề với Thánh Allah là chúng tôi đã chán lắm rồi. Chiến binh IS đến đây mỗi đêm và chính phủ không có động thái gì”.

Mò kim đáy bể

Sĩ quan chỉ huy và đoàn xe rời đi mà không thu được thông tin gì hữu ích. Dù vậy, người chỉ huy hiểu được nỗi sợ của dân làng.

“Họ đều biết tên chiến binh đó của IS. Làm sao họ không biết nếu cùng sống trong một ngôi làng”, viên sĩ quan phân tích.

“Nhưng họ không muốn bị bắt gặp khi nói chuyện với chúng tôi. Họ sợ IS và họ có quyền sợ hãi. Chúng tôi sẽ rời đi sau vài giờ nhưng các tay súng luôn trở lại vào ban đêm”, người này nói.

Người chỉ huy biết vấn đề là lực lượng an ninh địa phương thường đóng quân trên những ngọn đồi và bỏ mặc các ngôi làng. “Người dân địa phương đang mắc kẹt. Họ phải đối mặt với IS khi không có lực lượng an ninh”, ông nói.

Binh lính Iraq vệ sinh cơ thể sau một ngày làm việc. Ảnh: Guardian.

Đoàn xe tiếp tục di chuyển đến hàng loạt con kênh mà IS dùng làm nơi trú ẩn, liên lạc tạm thời. Một chiếc trực thăng dò đường phát hiện ra 3 người đàn ông đang chạy. Các phi công lập tức điều khiển máy bay lao xuống và khai hỏa súng máy hạng nặng, tạo ra một đám cháy nhỏ.

Nhóm lính trên bộ lần theo cột khói và sử dụng súng máy. Họ vượt qua các bụi cây, các đoạn kênh đầy bùn để tìm kiếm kẻ thù đã bỏ chạy từ lâu.

Tại nơi có hỏa hoạn, họ tìm thấy một khung giường bằng kim loại nằm nép mình giữa con kênh. Chăn và quần áo gần đó là nguyên nhân gây ra đám cháy.

Nhóm lính đặc nhiệm suy luận đây là nơi trú ẩn của một vài thành viên IS. Những người này có thể đang chờ đợi IS thống trị khu vực như trước.

Máy bay Iraq thực hiện một cuộc không kích. Ảnh: Guardian.

Chỉ huy Jalil nói: “Trên thực tế, chiến dịch này giống như ‘mò kim đáy bể’. Sau khi đi qua một con kênh khác và không tìm thấy gì, đoàn xe lại di chuyển về phía một ngôi làng bỏ hoang gần đó để dựng trại qua đêm”.

Nơi dựng trại có nhiều dấu hiệu của một cuộc chiến chống IS: Những ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, các khung xe hơi cháy rụi, cột điện và mặt đất in đầy vết đạn bom.