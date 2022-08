Cuộc truy quét lớn vào bản ma túy ở Tây Bắc

Sự phức tạp tại bản ma túy tăng lên khi nhóm đối tượng sẵn sàng "quây" ngược lực lượng công an, kế hoạch lớn được triển khai đồng bộ giúp trả lại sự bình yên nơi đây.

Bản Pa Mu (xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn) những năm 2016 đến đầu năm 2021 nổi lên là tụ điểm ma túy khét tiếng. Bản có hơn 400 nhân khẩu cùng lúc "quy tụ" hàng chục con nghiện.

Kế hoạch truy quét đặc biệt

Thống kê sơ bộ cho thấy, bản Pa Mu từng có đến hơn 40 người nghiện, nhiều đối tượng tha tù về có tiền án ma túy, nhiều đối tượng tình nghi tàng trữ ma túy nằm trong diện theo dõi của cơ quan chức năng. Các đối tượng lợi dụng địa bàn có đường độc đạo để thường xuyên cung cấp ma túy cho số người nghiện trên địa bàn xã Hua Bum và các xã phụ cận.

Ký ức của người dân về bản Pa Mu những năm về trước là la liệt người nghiện ngập. Ở các lùm cây hay cánh rừng hoang đều có con nghiện hút chích. Dọc con đường 2 bên bản trải đầy kim tiêm còn đỏ máu.

Âm ỉ về tệ nạn xã hội trong thời gian dài, bản ma túy Pa Mu nhen nhóm lên các đối tượng, hình thành nên những tụ điểm ma túy phức tạp. Các đối tượng manh động, có vũ khí là những khẩu súng kíp, sẵn sàng cắt cử người theo dõi và sẵn sàng chống trả lực lượng công an.

Đỉnh điểm, năm 2017, khi tổ công tác của Công an tỉnh Lai Châu áp sát căn nhà đối tượng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy, thì bị người thân, họ hàng của đối tượng này tụ tập, gây sức ép. Tình trạng này lặp lại thêm lần sau đó cũng tại Pa Mu.

Lực lượng chức năng áp giải đối tượng trong chuyên án 521T.

Nhận diện "cái chết trắng" đang gieo rắc nơi bản làng Pa Mu, tháng 4/2021, Tỉnh ủy Lai Châu nhanh chóng chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch 519 nhằm triệt xóa tụ điểm ma túy khét tiếng này.

Kế hoạch trên chia thành 3 giai đoạn đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Công an tỉnh và Bộ đội biên phòng thành lập Tổ công tác tại bản Pa Mu (xã Hua Bum) thường trực nắm bắt, kiểm soát tình hình tại bản.

Nhiều điểm nóng ma túy được đưa vào tầm ngắm của lực lượng chức năng, từ đó hàng loạt các chuyên án được xác lập, triển khai bài bản, triệt phá các tụ điểm ma túy.

150 chiến sĩ mở đầu cuộc truy quét lớn

Chuyên án 521T là một trong những "phát súng" đầu tiên đột kích vào các tụ điểm ma túy tại bản Pa Mu sau kế hoạch 519.

Với sự tham gia của 150 cán bộ, chiến sĩ của 2 lực lượng Biên phòng và công an, chuyên án trên được xác lập nhằm xóa sổ tụ điểm ma túy được mệnh danh 'phức tạp nhất' tại bản Pa Mu, xã Hua Bum. Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo chuyên án.

Đối tượng vào tầm ngắm của Ban chuyên án là Lò Thị Mỷ (42 tuổi). Tụ điểm ma túy này có tính chất phức tạp khi có sự cấu kết giữa người tha tù về, người có tiền án, đặc biệt là có mối quan hệ dòng tộc.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, các phương án tác chiến, ban chuyên án cắt cử các lực lượng vào vị trí để đồng loạt áp sát nơi ở của đối tượng.

Đúng 6h, 150 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều hướng áp sát căn nhà của Lò Thị Mỷ, ở vòng ngoài, rất đông lực lượng cảnh sát cơ động bảo vệ khu vực xung quanh hiện trường, không để người dân tụ tập, gây sức ép.

Khám xét tại nhà của Lò Thị Mỷ, cơ quan chức năng phát hiện gói ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 6 gói thuốc phiện và khẩu súng kíp. Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó bắt giữ con rể của Mỷ về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Bà Mỷ bị bắt khi đang giao dịch khối lượng lớn ma túy tổng hợp.

Trước khi có chuyên án 521T, nhiều lần các cơ quan chức năng tiến hành bắt, khám xét các đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, nhưng bị các đối tượng tìm mọi cách sử dụng đám đông đòi yêu sách, cản trở hoạt động của cơ quan chức năng. Việc huy động đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia đánh án lần này nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng.

Khoảng 2 tuần sau chuyên án 521T, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng tại bản Pa Mu, thu giữ gần một kg heroin. Đến cuối năm 2021, chuyên án khác được xác lập mang bí danh 1021D đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại Pa Mu, thu giữ 6 bánh heroin.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp khai thác đối tượng.

Sau 10 tháng triển khai kế hoạch 519, lực lượng công an, biên phòng tỉnh đã phối hợp điều tra, bắt giữ 40 vụ, 52 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 10 kg heroin, 1,4 kg thuốc phiện và hơn 2 kg ma túy tổng hợp. Ngoài ra, lực lượng chức năng làm rõ 4 vụ, bắt giữ tám đối tượng phạm tội về trật tự xã hội.

Cùng với việc triển khai truy quét các tụ điểm ma túy phức tạp, lực lượng Công an và Bộ đội biên phòng thành lập các chốt kiểm soát ở lối ra vào bản và các khu vực nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự tại đây. Hàng loạt camera an ninh được bố trí dọc con đường dẫn vào bản nhằm kiểm soát các đối tượng nghi vấn.

Các đợt truy quét nhắm vào các tụ điểm ma túy phức tạp kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, diện mạo bản Pa Mu sau một thời gian triển khai kế hoạch 519 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiệm vụ của chính quyền lúc này là từng bước ổn định địa bàn, triển khai các chính sách giúp người dân xóa đói, giảm nghèo.