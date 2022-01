Cuộc truy bắt kẻ mang lệnh truy nã hiếp dâm trẻ em

Mật phục trước căn nhà 3 tầng ở TP Sơn La, cảnh sát đã bắt giữ Khải khi anh ta đang ngủ tại nơi ở của người tình.

Công an quận Đống Đa, Hà Nội, vừa bàn giao Nguyễn Văn Khải (34 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cho Công an huyện Mỹ Đức tiếp tục điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan chức năng, cuối tháng 8/2020, Khải đến nhà em họ ở huyện Mỹ Đức. Sau đó, người đàn ông này giao cấu với một bé gái 13 tuổi. Khi gia đình nạn nhân trình báo vụ việc, Khải bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Đức sau đó khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Khải về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, đồng thời phát lệnh truy nã bị can.

Nguyễn Văn Khải. Ảnh: Công an Hà Nội.

Chia sẻ với Zing, một điều tra viên Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa cho biết qua thông tin do cơ sở cung cấp, trinh sát nhận định Khải là người có lịch trình di chuyển phức tạp, có nhiều mối quan hệ xã hội, nghiện ma túy.

"Sau khi gây án, Khải bỏ trốn đến tỉnh Hòa Bình. Nhưng khi biết thông tin Công an huyện Mỹ Đức đang truy tìm hắn, Khải tiếp tục chuyển nơi lẩn trốn đến Sơn La", điều tra viên nói.

Nắm bắt được dữ liệu này, chỉ huy Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa đã thành lập một tổ công tác gồm 4 chiến sĩ, quyết tâm truy bắt Nguyễn Văn Khải. Hoàn tất việc trinh sát, đêm 28/11, tổ công tác di chuyển từ Hà Nội đến phường Chiềng Cơi, TP Sơn La.

"Tại Sơn La, chúng tôi được biết Khải có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ bán cá tại chợ phường Chiềng Cơi. Bên cạnh đó, bị can còn nghiện chơi game bắn cá. Từ dữ liệu này, chúng tôi khoanh vùng, rà soát các tụ điểm chơi game trên địa bàn TP Sơn La", cán bộ này thông tin.

Theo điều tra viên, Khải liên tục thay đổi thời gian, địa điểm chơi game. Tại một quán game bắn cá, chủ quán xác nhận một người giống Khải hay đến đây. Gần đây, người đàn ông này cầm cố chiếc SH, sau đó một người phụ nữ đến chuộc lại.

"Từ biển kiểm soát của xe máy, tổ công tác tìm được danh tính và địa chỉ của người phụ nữ nghi vấn mà Khải đang qua lại", điều tra viên cho hay.

Khải khi bị cảnh sát khống chế. Ảnh: Công an cung cấp.

Để tránh bứt dây động rừng, tổ công tác đã mất một ngày một đêm mật phục trước nhà của người phụ nữ bán cá.

"Đó là ngôi nhà 3 tầng, được người phụ nữ đó thuê. Theo hàng xóm, chúng tôi biết được người này trước giờ ở một mình, không chồng con. Mỗi khi ra khỏi nhà hay về, người phụ nữ đều khóa kín cửa", cán bộ Công an quận Đống Đa kể.

Sáng 1/1, sau khi xác định chắc chắn Khải đang ở trong nhà người tình, tổ công tác tiếp cận ngôi nhà, yêu cầu người phụ nữ mở cửa.

"Ban đầu, bà ta khai quanh co, xác nhận Khải từng ở đây nhưng đã bỏ đi cả tháng nay không thể liên lạc. Tuy nhiên, khi quan sát, chúng tôi thấy trong nhà có dấu hiệu có đàn ông đang ở, đồng thời, người phụ nữ này cũng tỏ ra mất bình tĩnh nên nhận định người này đang nói dối", điều tra viên nói.

Sau đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã bắt gọn kẻ mang lệnh truy nã, khi hắn đang ngủ trong phòng tại tầng 2 của ngôi nhà. Quá trình xác minh, cảnh sát được biết mối quan hệ của Khải với người phụ nữ bán cá đã được gây dựng từ lâu. Trước khi gây án, Khải là lái xe tải, chuyên chở cá cho người phụ nữ này rồi cả hai nảy sinh tình cảm.