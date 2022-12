Cuộc trò chuyện giữa Neymar và Rodrygo sau thất bại của Brazil

"Tôi muốn nói rằng cậu là một ngôi sao. Thật vinh dự khi được sát cánh cùng cậu và chứng kiến cậu vươn mình thành một tên tuổi lớn của làng túc cầu nói chung và lịch sử bóng đá Brazil nói riêng", Neymar mở đầu cuộc trò chuyện.

"Tôi mắc nhiều sai lầm và học hỏi được nhiều điều sau mỗi lần vấp ngã. Điều quan trọng là tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Tôi luôn tìm kiếm điều tích cực, từ đó hoàn thiện bản thân. Vì vậy, hãy luôn vững vàng. Áp lực lần này sẽ giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Hãy nhớ những gì tôi đã nói. Cậu chắc chắn sẽ giúp Brazil vô địch World Cup. Tôi luôn ở bên cậu", Neymar động viên Rodrygo.

Về phía Rodrygo, tiền đạo trẻ sinh năm 2001 rất hạnh phúc khi nhận tin nhắn từ đàn anh.

"Cảm ơn anh, thần tượng của tôi. Xin lỗi vì khiến giấc mơ của anh không trở thành hiện thực. Dù sao, chúng ta vẫn luôn sát cánh bên nhau", cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid cho biết.

Ngoài ra, Thiago Silva, Marquinhos cũng lên tiếng động viên đồng đội 21 tuổi trong nhóm chat.

Không chỉ có đồng đội ở tuyển Brazil, Luka Modric, người anh thân thiết của Rodrygo cũng tiến đến để an ủi chân sút sinh năm 2001 ngay sau trận tứ kết World Cup trên sân Education City.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

