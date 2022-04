Cuộc tình đẹp giữa Gong Hyo Jin và bạn trai kém 10 tuổi

Kevin Oh là ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Anh thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim, trong đó có "Memories More than Love" của "Snowdrop".

Ngày 31/3, Gong Hyo Jin dự hôn lễ bạn thân Son Ye Jin. Tại đây, cô nhận được bó hoa cưới từ nữ diễn viên Hạ cánh nơi anh. Chỉ một ngày sau đó, Sport Chosun đưa tin Gong Hyo Jin hẹn hò Kevin Oh. Nam ca sĩ đã cầu hôn Gong Hyo Jin thành công và hai người dự định tổ chức lễ cưới trong năm nay.

Ngay sau khi báo chí đưa tin, Gong Hyo Jin lên tiếng xác nhận. Thông qua công ty quản lý, diễn viên Khi hoa trà nở chia sẻ cô đang có tình yêu tốt đẹp với bạn trai kém 10 tuổi. Tuy nhiên, Gong Hyo Jin phủ nhận chuyện tổ chức hôn lễ và cho biết sẽ thông báo nếu kết hôn.

“Mối quan hệ tốt đẹp với người phụ nữ tuyệt vời”

Ngày 2/4, ca sĩ Kevin Oh viết tâm thư gửi tới người hâm mộ. Nam ca sĩ chia sẻ anh hạnh phúc khi gặp được người phụ nữ tuyệt vời và cùng cô tận hưởng tình yêu tốt đẹp.

Kevin Oh tâm sự: "Tôi muốn cho các bạn biết thông tin này trước khi báo chí đăng tải nhưng tôi do dự về cách mở lời và cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Lúc này, thông qua bức thư, tôi muốn gửi gắm những cảm xúc chân thành bởi tôi đã không thể nói trước với những người luôn ủng hộ. Tôi đã gặp một người tuyệt vời và đang có mối quan hệ tốt đẹp”.

Gong Hyo Jin và Kevin Oh xác nhận hẹn hò.

Kevin Oh nói thêm: "Hơi xấu hổ nhưng tôi hy vọng các bạn ủng hộ bằng cả trái tim nhân hậu. Cảm ơn các bạn luôn tin tưởng và tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi sẽ sớm trở lại với âm nhạc và hình ảnh tốt hơn".

Khi đăng tin hẹn hò của Gong Hyo Jin và Kevin Oh, Sport Chosun cho biết hai người yêu nhau từ năm 2020 nhưng giấu kín chuyện riêng tư. Thời điểm đó, tin tức đã râm ran trên mạng xã hội. Nữ diễn viên It's Okay, That's Love từng chia sẻ bài hát Anytime, Anywhere của Kevin Oh trên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "Làm thế nào mà bài hát này... Nghe bài này vào một đêm trăng khiến tôi hạnh phúc". Cô thậm chí đăng bức ảnh của Kevin Oh lên tài khoản cá nhân và lập tức xóa đi.

Kevin Oh thân thiết với những người bạn của Gong Hyo Jin như Son Dam Bi và Lim Su Mi. Họ thường gặp gỡ và chia sẻ ảnh chụp chung trên mạng xã hội. Insight cho biết hai nghệ sĩ dễ nắm bắt và thấu hiểu đối phương nhờ có chung nhiều sở thích.

"Hầu hết thời gian họ xuất hiện công khai đều cùng những người nổi tiếng khác. Cả hai đã nhờ bạn bè che giấu giúp chuyện hẹn hò. Việc chứng minh Gong Hyo Jin có bạn trai rất khó khăn", Sports Chosun viết.

Theo Spotv News, vào ngày 29/8/2021 - sinh nhật của Kevin Oh - hai người dành thời gian tại biệt thự Yangpyeong của Gong Hyo Jin. Các bức ảnh được hai ngôi sao tải lên trang cá nhân cách nhau khoảng 4 ngày, nhưng khán giả nhận ra chúng được chụp ở cùng địa điểm.

Gong Hyo Jin khẳng định vị thế hàng đầu sau hơn 20 năm diễn xuất.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ đa tài

Gong Hyo Jin (sinh năm 1980) lần đầu tiên ra mắt với bộ phim Memento Mori vào năm 1999 và liên tiếp đạt thành tích đáng ngưỡng mộ với các bộ phim The Greatest Love, Master's Sun, Pasta, The Greatest Love, When the Camellia Blooms…

Gong Hyo Jin được ghi nhận là diễn viên thực lực và giới chuyên môn đánh giá cao năng lực của cô. Cô được mệnh danh nữ hoàng phim hài lãng mạn hay nữ hoàng rating.

Hầu hết phim của cô đạt rating hai chữ số. Nữ diễn viên chiến thắng nhiều giải thưởng như Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang Arts Awards, Golden Cinema Film Festival, Korean Film Awards, MBC Drama Awards, Ngôi sao nổi tiếng tại Rồng xanh, Daesang tại KBS Drama Awards… Trong hệ thống các lễ trao giải Hàn Quốc, Daesang là hạng mục danh giá nhất. Năm 2019, cô giành được Giải thưởng Phim truyền hình KBS nhờ Khi hoa trà nở.

Kevin Oh, kém bạn gái 10 tuổi, sinh năm 1990 là người Mỹ gốc Hàn. Anh tốt nghiệp Đại học Dartmouth, Khoa Kinh tế. Năm 2015, anh giành chiến thắng trong chương trình của Mnet Superstar K7 và giành giải thưởng trị giá 500 triệu won đồng thời được phát hành album, có cơ hội biểu diễn tại lễ trao giải MAMA.

Khi thể hiện ca khúc kinh điển Like Rain, Like Music của Oh Kim Hyun Sik, Kevin Oh thu hút nhiều lời khen ngợi từ các giám khảo. “Tôi nghĩ đó là màn trình diễn sáng tạo nhất chúng tôi từng thấy trong chương trình này”, Yoon Jong Shin - một trong những giám khảo - nhận xét. Qua đó, anh được biết đến nhiều hơn. Kevin Oh ra mắt vào năm 2016 cùng ca khúc đầu tay Yesterday, Today, Tomorrow.

Kevin Oh là ca sĩ, nhạc sĩ tài năng.

Sau đó, nam ca sĩ phát hành một số ca khúc như Lovers, Anytime, Anywhere, Oh, My Sun... Trong sự nghiệp, Kevin Oh phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc nhưng chưa tạo tiếng vang lớn ở thị trường. Thay vào đó, anh thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim như Memories More than Love (phim Snowdrop), Falling Slow (More Than Friends) hay Crazy, Higher, Free (phim D.P)…

Theo tờ Hankyung, bạn trai Gong Hyo Jin đa tài. Không chỉ thể hiện, Kevin Oh còn viết lời, sáng tác các bài hát. Hầu hết ca khúc Kevin Oh thể hiện đều do anh tự sáng tác. Trang Edaily thậm chí đặt tiêu đề: “Ca sĩ kiêm nhạc sĩ thiên tài” khi có bài viết về Kevin Oh. Ngoài ra, anh xuất sắc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như chơi cello, guitar, bóng rổ, quần vợt và taekwondo. Anh bắt đầu chơi cello từ năm 5 tuổi và tự học chơi guitar năm 10 tuổi.

Năm 2019, anh thành lập ban nhạc Aftermoon thông qua chương trình Super Band của JTBC và trở thành chủ đề nóng. Các tiết mục của anh và thành viên trong ban nhạc được khán giả yêu thích, đón nhận. Vào thời điểm đó, anh thể hiện ca khúc tự sáng tác mang tên Remember và được giám khảo Yoon Sang khen ngợi ngày càng trưởng thành. Kết thúc chương trình, anh xếp hạng 5.

Hiện tại, khán giả ủng hộ tình yêu của nam ca sĩ và đàn chị. Người hâm mộ mong chờ lễ cưới của hai ngôi sao diễn ra trong tương lai gần.