Cuộc tình của MCK và Tlinh trước khi đường ai nấy đi

MCK và Tlinh bén duyên từ cuộc thi Rap Việt 2020. Sau hơn một năm yêu, hai rapper công khai chia tay trong yên bình.

Ngày 13/10, MCK (Nghiêm Vũ Hoàng Long) và Tlinh (Nguyễn Thảo Linh) xác nhận đã chia tay. Chuyện tình của cặp rapper trẻ Hà Nội kết thúc sau một năm gắn bó. Trên trang cá nhân, Tlinh chia sẻ lại hình ảnh kỷ niệm của hai người ở hậu trường Rap Việt. Cô nói đó là "mối tình tuyệt vời" và "kết thúc để khởi đầu mới".

Công khai tình yêu trên sóng truyền hình

Quay ngược thời gian về cột mốc giữa năm 2020, Tlinh và MCK đều là những thí sinh nổi bật tại sân chơi rap mùa đầu tiên. Tlinh (sinh năm 2000) là học trò của Suboi, còn MCK (sinh năm 1999) thuộc đội huấn luyện viên Karik.

Suốt quá trình thi, hai rapper không giấu giếm chuyện tình cảm. Họ nhiều lần công khai khẳng định chủ quyền đối với nửa kia. MCK và Tlinh có chung quan điểm đã yêu thì sao phải giấu. Theo tiết lộ từ MCK, hai người bén duyên khi cùng tham gia chương trình. Anh bị thu hút bởi chất hip hop của Tlinh và ngược lại.

Tlinh cũng bật mí trong tình yêu này, không ai là người "cầm cưa" hay tán tỉnh trước. Nhờ sợi dây kết nối bằng âm nhạc và phù hợp tính cách, đôi bạn dần xích lại gần nhau.

Tlinh và MCK được chú ý từ cuộc thi rap năm 2020. Ảnh: Thao Linh.

MCK từng gây sốt sân khấu Rap Việt bằng tiết mục Giàu vì bạn, sang vì vợ, trong đó nhắc đến Tlinh. Những câu rap như "Ra đường anh là cá mập, ở nhà anh là cá con" hay "Nhà nào mà chẳng có mái. Không phải sợ, đó là tôn trọng"... được nhiều khán giả trẻ ghi nhớ và yêu thích.

Đây cũng chính là bản rap MCK biểu diễn trong vòng đấu bảng D cùng Tlinh, F và Hành Or. Tiết mục giành được nhiều lời khen từ huấn luyện viên. Suboi nhận xét: "Đây mới là cái chất của MCK mà mọi người cần phải thấy từ trong ra ngoài". Giám khảo Rhymastic chia sẻ: "Thật sự khả năng chuyển đổi flow, chuyển đổi melody làm thay đổi trạng thái khán giả của em được dàn dựng rất chuyên nghiệp và mang đậm chất hip hop".

Tlinh, với tiết mục Mặc sự đời, cũng được đánh giá cao. Cô phát huy thế mạnh rap melody, chứng minh bản lĩnh làm chủ sân khấu. Karik bày tỏ: "Cặp đôi này rất có tiềm năng, tư duy sáng tạo âm nhạc cho tương lai. Karik biết chắc chắn khi Tlinh thể hiện ở vòng 3 này, bạn sẽ chơi đúng sức. Hôm nay, Karik cũng cảm thấy tự tin về MCK nhưng khi Tlinh bước lên làm mình bị áp lực khủng khiếp".

Rhymastic dành lời có cánh cho thí sinh nữ duy nhất: "Thế mạnh của Tlinh là cách thức truyền tải rất hay, từ cách em phát âm, sử dụng flow hay là nhấn nhá vào từng câu chữ cho đến khả năng làm chủ sân khấu. Đây là lợi thế giúp em tiến sâu và dễ dàng chinh phục trái tim mọi người".

Cuối cùng, MCK là cái tên chiến thắng ở vòng này, giành tấm vé vào chung kết. Song, Tlinh cũng không phải dừng chân sớm. Cô nhận được chiếc mũ vàng từ JustaTee, tiến thẳng đến vòng thi cuối.

Có thể nói MCK - Tlinh song hành cùng nhau suốt chặng đường Rap Việt. Với cá tính mạnh, cả hai cũng từng vướng thị phi, bị phản ứng vì phát ngôn gây tranh cãi. Sau khi mọi chuyện qua đi, nhìn lại sự việc, mỗi người tự có những đúc kết cho riêng mình. Tlinh thừa nhận bước ra khỏi cuộc thi, cô bình tĩnh hơn, không còn dễ bị kích động.

Tlinh chia sẻ trong bài phỏng vấn với Zing cô và bạn trai luôn mong muốn lan tỏa điều tích cực cho đối phương. Nữ rapper bày tỏ: "Cá nhân tôi tôn trọng cách anh ấy suy nghĩ và tự rút ra kinh nghiệm từ những vấn đề đã trải qua. Quan điểm của tôi là mình ở bên cạnh hỗ trợ, lan tỏa năng lượng tốt. Tôi nghĩ sau những chuyện đã qua, chúng tôi mạnh mẽ, biết cách cư xử hơn".

Gắn bó, làm nhạc chung rồi đường ai nấy đi

Hậu Rap Việt, Tlinh và MCK tiếp tục đồng hành cả trong công việc và cuộc sống. Họ sánh đôi trên các sân khấu trình diễn lớn nhỏ, ra mắt sản phẩm chung. Vào đầu năm 2021, MCK cho biết anh và bạn gái chuyển về sống chung để thuận tiện làm nhạc. Quyết định này được gia đình hai bên ủng hộ.

Theo Tlinh, cô và MCK cũng có lúc bất đồng quan điểm nhưng luôn chọn cách giải quyết nhẹ nhàng. "Trong âm nhạc cũng vậy, tôi và MCK chỉ tranh luận, chứ chưa bao giờ to tiếng. Nhìn chúng tôi trên sân khấu có thể hơi ngông nghênh, hầm hố. Nhưng thực sự tính cách bên ngoài không như vậy", học trò Suboi tâm sự.

Tlinh xác nhận cô và bạn trai đã chia tay trong êm đẹp. Ảnh: Tlinh.

Theo cảm nhận từ các rap fan, Tlinh và MCK là cặp nghệ sĩ tâm đầu ý hợp. Màu sắc họ thể hiện trong âm nhạc có sự phóng khoáng, táo bạo và một chút ngông. MCK thường dùng từ "chất" để miêu tả về nửa kia. Anh cho rằng Tlinh chất hơn mình vì cô biết nhảy.

Việc hoạt động đôi phần nào giúp cặp sao thế hệ Gen Z giữ được sức hút nhất định sau cuộc thi. Tuy nhiên, bản thân MCK và Tlinh đều mong muốn ngoài những màn hợp tác, họ vẫn là nghệ sĩ độc lập với màu sắc riêng biệt.

Sau chia tay, Tlinh và MCK không tiết lộ liệu có thể tiếp tục đồng hành trong âm nhạc hay không. Trên trang cá nhân, hai ca sĩ trẻ vẫn giữ nguyên những khoảnh khắc tình cảm thời còn mặn nồng. Khi trả lời câu hỏi từ khán giả, MCK nói hành trình nào cũng có điểm kết thúc. Anh và Tlinh chọn lựa chia tay trong yên bình.

Chuyện tình dang dở khiến khán giả liên tưởng đến những câu rap của Tlinh trong một tác phẩm chung ra mắt cách đây không lâu.

Cô gái 20 tuổi khi đó rap về tình yêu: "Em không muốn yêu một người mà phải bắt họ theo em đến hết cuộc đời/Em chỉ muốn yêu một người mà họ trân trọng mỗi khoảnh khắc mà em có/Đương nhiên không ai muốn chia 2 đường/Mà tương lai khó đoán đâu ai lường/Em không chắc chắn điều gì nhưng em tin mọi thứ is gonna be okay".