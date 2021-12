Cuộc tình chồng chéo đáng thất vọng của ‘Emily in Paris 2’

Trước thềm Giáng sinh, mùa thứ hai của “Emily in Paris” đã được tung lên Internet. Phim tiếp tục đưa khán giả khám phá cuộc sống của Emily và bạn bè tại Pháp.

Thể loại: Tình cảm, hài, chính kịch

Diễn viên chính: Lily Collins, Lucas Bravo, Camille Razat

Điểm: 6/10

Emily in Paris là TV series do Darren Star - nhà sáng tạo đứng sau thành công của các thương hiệu Beverly Hills, 90210 và Sex and the City - thực hiện. Mùa đầu tiên của series đã lên sóng dịch vụ xem video trực tuyến Netflix hồi tháng 10/2020 và nhận về hàng loạt bình luận trái chiều.

Nhân vật chính của phim là Emily Cooper (Lily Collins), một phụ nữ Mỹ trẻ trung và giàu tham vọng. Cô khao khát xây dựng một sự nghiệp thành công trong ngành marketing. Vì người đồng nghiệp đột ngột mang thai, Emily được cử thay đến Pháp công tác trong vòng một năm. Tại đây, Emily đã kết thân với anh đầu bếp Gabriel (Lucas Bravo), mở đầu câu chuyện “trên tình bạn dưới tình yêu” rắm rối.

Thế giới không còn xoay quanh Emily

Mùa hai Emily in Paris bắt đầu bằng hình ảnh Emily thẫn thờ, chưa tin những gì mình vừa làm. Cuối mùa phim trước, khi biết Gabriel là người yêu lâu năm của cô bạn gái thân thiết kiêm đối tác làm ăn Camille (Camille Razat), Emily đã quyết vạch rõ ranh giới với anh. Tuy nhiên, thay vì giải quyết rốt ráo vấn đề, cô lại tự cầm đá đập chân khi cùng Gabriel trải qua một đêm mặn nồng ân ái.

Cuộc đời các nhân vật trong Emily in Paris 2 trải qua nhiều khoảnh khắc thăng trầm đầy cảm xúc.

Bối rối vì những cảm xúc vừa mãnh liệt vừa phức tạp với Gabriel, lại không thể rũ bỏ mặc cảm tội lỗi với Camille, Emily như rơi vào ngõ cụt. Tình cảnh càng thêm tréo ngoe khi ngoài Camille, dường như cả thế giới đều nhìn thấy dòng chữ “tôi ngủ với người tình của bạn thân” viết trên trán Emily.

Cảm giác ăn năn thôi thúc Emily tìm cách “bù đắp” cho Camille. Tuy nhiên, cây kim trong bọc đã tìm được đường lòi ra vào khoảnh khắc khó ngờ nhất. Như thể mọi chuyện vẫn chưa đủ phức tạp, ngay lúc Emily còn hoang mang với những lựa chọn của mình, định mệnh lại đưa cô đến với một thanh niên cùng chung cảnh ngộ sống nơi đất khách quê người.

Trong mùa hai, biến cố cũng liên tiếp ập đến với Savoir, công ty marketing cho các nhãn hàng xa xỉ Pháp nơi Emily làm việc. Đây là cơ hội để “sếp lớn” Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) cùng các nhân viên dưới quyền bộc lộ tài ứng biến khéo léo và nhanh nhạy. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là khoảng bình yên trước cơn bão lớn. Mùa hai của Emily of Paris tiếp tục đề cập đến xung đột văn hóa và đưa nó lên một mức độ mới.

Bên cạnh tam giác tình yêu của Emily, trong lần trở lại, Emily in Paris cũng dành nhiều thời lượng để khám phá cuộc sống cũng như thế giới tình cảm của dàn nhân vật phụ mỗi người một vẻ. Cô tiểu thư nổi loạn Mindy (Ashley Park) đã dọn về ở cùng Emily để bớt gánh nặng kinh tế. Cô đi hát thuê tại hộp đêm để kiếm tiền, nhưng cũng đã sớm tìm thấy tự tin để tỏa sáng trên sân khấu. Sau mùa phim đầu luôn xuất hiện với vẻ trải đời, Sylvie đã có những khoảng lặng hoang mang…

Emily in Paris 2 tiếp tục chiêu đãi khán giả những thước phim đẹp mắt kết hợp âm nhạc bắt tai, cùng lúc khắc họa hai hình ảnh đối lập của Paris. Đó là phố phường cổ kính, bình lặng vào ban ngày và đời sống thị thành nhộn nhịp, xa hoa mỗi khi màn đêm buông xuống. Giữa bối cảnh ấy, dàn nhân vật xúng xính trong các bộ cánh hoặc trẻ trung, sặc sỡ hoặc thanh lịch, quý phái. Khung cảnh Paris, âm nhạc và trang phục bắt mắt chính là nhận diện của Emily in Paris.

Những cuộc tình rắm rối

Mùa hai của Emily in Paris không còn xoay quanh Emily. Nói một cách chính xác, mọi thứ đang dần vượt quá tầm kiểm soát của cô, từ trái tim trong lồng ngực cho tới công việc mà Emily đam mê nhất đời. So với phần một khi Emily là đấng cứu thế, là ngôi sao may mắn và kẻ nhận được mọi ưu ái ở mọi nơi mình hiện diện, 10 tập phim vừa lên sóng đang hủy bỏ đặc quyền nhân vật chính của cô.

Emily đã ở Pháp một năm, nhưng trình độ bập bẹ tiếng Pháp còn chưa qua nổi lớp sơ cấp A1. Thiếu sót khiến cô bị đồng nghiệp mỉa mai và liên tiếp vuột mất các dự án quan trọng. Emily muốn mọi người yêu mến mình, nhưng nỗ lực cầu toàn của cô thường dẫn đến kết quả trái ngược. Cô vẫn ăn vận lòe loẹt như cô đã từng. Nhưng trên phim, lần đầu tiên có ai đó nói thẳng với cô thứ thời trang này thật “nực cười”…

Chuyến phiêu lưu tình ái của Emily trong mùa hai gây ức chế cho khán giả.

Một mặt, thay đổi này đã đưa Emily trở về đúng vị trí của mình - một bánh răng trong cả cỗ máy Paris khổng lồ thay vì thánh nữ người Mỹ đến “khai sáng” cho dân Pháp cách làm marketing hiệu quả. Tất nhiên, trong mùa hai, ta vẫn thấy hình mẫu này phản chiếu trong tính cách một nhân vật khác, nhưng không còn là Emily nữa. Giờ là lúc cô gái trẻ phải xoay sở để bắt kịp trình độ những người xung quanh.

Mặt khác, thiếu sót của Emily phần nào cho thấy cô có vẻ vẫn chưa rút ra được bài học nào từ các sai lầm quá khứ. Lười biếng chuyện học tiếng, làm truyền thông cho nhãn hàng thời trang nhưng mù tịt hậu trường của ngành, hấp tấp và thiếu tôn trọng khoảng thời gian nghỉ ngơi của đối tác…

Để Emily có thêm thời gian suy tư sầu khổ về chuyện tình cảm với Gabriel, kịch bản phim đã chủ động sắp xếp các đồng nghiệp tại Savoir đứng ra thay cô giải quyết mớ hỗn độn. Khi mọi chuyện việc đã đâu vào đấy, Emily không xin lỗi, không cảm ơn. Cô trách hỏi đồng nghiệp có phải họ đang cướp khách hàng của mình không.

Nếu có điều gì từ mùa hai Emily in Paris khiến người xem khó chịu và thất vọng hơn thái độ làm việc của nữ chính, đó chính là câu chuyện tình yêu mà cô dự phần. Dù đã biết Gabriel và Camille yêu nhau, và mình là người thứ ba xen vào, Emily vẫn không có đủ can đảm và sự cương quyết để rời xa anh. Kết quả, cô đã phạm sai lầm nghiêm trọng hơn.

Về phía Gabriel, trong vai trò nam chính của TV series, anh đã có hai mùa phim để khiến khán giả hy vọng rồi thất vọng. Trong khi Emily muốn trốn tránh, Gabriel lại sốt sắng chuyện họ có thể đưa mối quan hệ giữa hai người đi xa tới đâu. Đây rõ ràng không phải cách một người đàn ông nên cư xử với cô gái khác khi bản thân anh đã có người yêu.

Ở góc còn lại của tam giác tình yêu là Camille. Trong nửa đầu mùa hai, lối phản ứng của cô khiến khán giả đặt câu hỏi Camille không thật sự yêu Gabriel, hay cô quá cả tin và ngây thơ. Cô là người cuối cùng phát hiện ra quan hệ giữa Gabriel và Emily trong khi thường xuyên đi lại với cả hai người.

Sau khi sự việc vỡ lở, Camille từng dùng điểm yếu của Emily để gây khó dễ cho người bạn trong dự án mà hai người cùng hợp tác. Đây là cách công kích cá nhân nhỏ mọn nếu đem so với hình ảnh người phụ nữ trưởng thành mà nhân vật vốn được xây dựng. Khi quan hệ giữa hai người đã bớt căng thẳng, Camille lại ràng buộc Emily vào những tiêu chuẩn tình bạn (giống các thiếu nữ mới lớn) thay vì hai người phụ nữ trưởng thành.

Camille tỏ ra thiếu kiên quyết. Cô không có cuộc trò chuyện thẳng thắn nào với Gabriel hay Emily để giải quyết vấn đề. Nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân là điều mà cả Emily, Camille và Gabriel đều chưa có được. Trong khi Gabriel dường như không bận tâm về sai lầm mình gây ra; Emily sợ hãi vì "ngủ với bạn trai của bạn" không phải điều được làm ghi trong cẩm nang tình bạn thì Camille dường như chưa vượt qua tuổi mới lớn.

Không thể phủ nhận hậu truyện Emily in Paris vẫn có những khoảnh khắc duyên dáng, bất ngờ và đầy cảm xúc khiến khán giả hài lòng. Tuy nhiên, phim vẫn khiến khán giả không khỏi băn khoăn vì cách xây dựng mối quan hệ tay ba giữa Emily, Gabriel và Camille. Sự thiếu quyết đoán giữa họ đã khiến tổng thể câu chuyện trở nên tù túng và khó đồng cảm.