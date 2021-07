Ngày 17/7, chung kết cuộc thi YouBranding 2021 dành cho sinh viên trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) đã diễn ra, quy tụ phần thể hiện đặc sắc của dàn thí sinh tài năng.

YouBranding là cuộc thi xây dựng thương hiệu cá nhân của sinh viên UEF, được tổ chức lần thứ hai trong năm nay. Vượt qua gần 200 thí sinh tại vòng loại và 34 thí sinh ở vòng bán kết, 11 “chiến binh” nổi bật cùng nhau tranh tài trong trận chung kết diễn ra vào 17h ngày 17/7.

Diễn ra theo hình thức trực tuyến, đêm chung kết được đầu tư công phu về công nghệ hình ảnh. Ảnh chụp màn hình.

Tại chặng đua quyết định, các thí sinh trải qua các phần thi gồm It’s me (clip giới thiệu bản thân trong vòng 30 giây), I’m in và In their eyes (thuyết trình trước ban giám khảo) và I do (ứng xử theo tình huống từ ban giám khảo). Các phần thi nhằm tìm kiếm khả năng xây dựng thương hiệu cá nhân trong tương lai của các thí sinh dựa trên các tiêu chí khả thi, thiết thực và đề cao sự văn minh, lan tỏa thông điệp tích cực.

11 giám khảo tại đêm chung kết là những gương mặt thành công trên nhiều lĩnh vực gồm Á hậu, doanh nhân, bác sĩ, nhà báo - MC, chuyên gia giáo dục... Nhiều giám khảo trong số đó đã đồng hành với thí sinh từ những vòng thi và hoạt động training trước.

Cuộc thi thu hút sự quan tâm đông đảo của sinh viên. Ảnh chụp màn hình.

Mỗi thí sinh thể hiện ước mơ và hành trình đi đến mục tiêu xây dựng thương hiệu cá nhân đa dạng từ giám đốc marketing, giám đốc công ty giải trí, quản lý chuỗi cung ứng, nhà đầu tư đến Tiktoker nổi tiếng... Các thí sinh đều lột tả sự quyết tâm, chủ động, trách nhiệm cùng sự tử tế trong từng cột mốc kế hoạch cuộc đời.

Bên cạnh đó, những khuyết điểm của thí sinh được nhìn nhận và có hướng cải thiện phù hợp. Nhiều thí sinh gây xúc động bởi những thông điệp gần gũi, chân thực, gắn với bối cảnh hiện tại của xã hội.

Chinh phục hội đồng ban giám khảo, Trương Thanh Vân giành ngôi vị quán quân với lối diễn đạt sắc sảo, thông điệp mạnh mẽ và giàu tính khả thi cho kế hoạch 10 năm phấn đấu trở thành một giám đốc Marketing - CMO. Thanh Vân đang là sinh viên năm 2 ngành Marketing tại trường UEF.

Trương Thanh Vân - gương mặt quán quân của YouBranding 2021. Ảnh chụp màn hình.

Về nhì là thí sinh Trịnh Hoài Nam - chàng trai có tình yêu lớn với trang phục truyền thống và sở hữu kế hoạch xây dựng doanh nghiệp xã hội. YouBranding 2021 không chỉ là sân chơi học thuật mà còn là môi trường trải nghiệm và cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tế, đồng thời khai thác tiềm năng, phát triển bản thân trong thời kỳ hội nhập.