Cuộc thi vẽ tuổi đời trên 40 năm chắp cánh cho hơn 1.000 nghệ sĩ trẻ

Hơn 40 năm từ lần đầu xuất hiện tại Singapore, “UOB Painting of the Year” đã trở thành bệ phóng để nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ của Đông Nam Á khẳng định tên tuổi trên trường quốc tế.

Trưởng thành trong vòng tay yêu thương của ông bà, Chok Yue Zan gọi khu rừng nơi anh lớn lên, được bao quanh bởi cây cối xanh tốt cùng phong cảnh hữu tình, là “thánh địa” hay “thiên đường hạnh phúc đã mất”. Sự hoài niệm về quá khứ, suy ngẫm về hiện tại và tương lai là nguồn cảm hứng bất tận tạo nên các tác phẩm nghệ thuật của Yue Zan, đưa anh trở thành một trong nhiều họa sĩ trẻ nổi tiếng của Malaysia.

Cũng được truyền cảm hứng bởi thiên nhiên, Chaichana Luetrakun lại chọn cách tiếp cận hướng đến bảo vệ môi trường. Họa sĩ 32 tuổi người Thái Lan tâm đắc nhất với 3 bức tranh mang tên “Waterscape”.

Điểm chung của 2 nghệ sĩ này là đều khẳng định tên tuổi từ sớm, qua cuộc thi có tuổi đời hơn 40 năm - “UOB Painting of the Year”.

Cuộc thi mỹ thuật hàng đầu Đông Nam Á

Xuyên suốt chiều dài lịch sử, bảo trợ và thiện nguyện là 2 yếu tố luôn gắn liền với sự phát triển của nghệ thuật. Tại Đông Nam Á, một trong những nhà bảo trợ nghệ thuật lớn nhất là United Overseas Bank (UOB). Vào những năm 1970, ngân hàng này đã bắt đầu tìm kiếm các bức tranh của nhiều nghệ sĩ Singapore, từ đó phát triển thành bộ sưu tập nghệ thuật gồm hơn 2.500 tác phẩm từ các nghệ sĩ khắp Đông Nam Á.

UOB đã trưng bày hàng nghìn tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ trên khắp Đông Nam Á.

Cam kết lâu dài của UOB với nghệ thuật được khẳng định vào năm 1982, thông qua sự ra đời của cuộc thi vẽ tranh danh tiếng UOB Painting of the Year. Trong hơn 4 thập kỷ, UOB Painting of the Year đã trở thành một trong những giải thưởng nghệ thuật danh giá và uy tín nhất Đông Nam Á, được khẳng định bằng nhiều cột mốc ấn tượng.

Giai đoạn 1982-2000 được xem là bản lề để UOB Painting of the Year góp mặt trên bản đồ nghệ thuật thế giới. Sự xuất hiện của những nghệ sĩ gạo cội người Singapore không chỉ mang đến uy tín, mà còn đóng góp lớn vào việc phát triển chuyên môn cho các thí sinh trưởng thành từ đây.

Chưa dừng lại ở đó, trong 2 năm liên tiếp (2010-2011), quy mô của UOB Painting of the Year còn được mở rộng sang Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Kể từ đây, cuộc thi đã góp phần phát hiện và nuôi dưỡng đam mê cho hơn 1.000 nghệ sĩ tại Đông Nam Á.

Đặc biệt, việc thành lập Phòng trưng bày UOB Đông Nam Á (nằm trong Phòng trưng bày Quốc gia Singapore), Học viện Nghệ thuật UOB tại Hong Kong (Trung Quốc), Phòng trưng bày UOB tại Thượng Hải (Trung Quốc)… còn giúp thí sinh có cơ hội giới thiệu tác phẩm, kết nối, giao lưu và học hỏi với hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng.

Bệ phóng đưa nghệ sĩ trẻ vươn tầm quốc tế

Biết tới UOB Painting of the Year từ thời đại học, Yue Zan hiểu rõ quy mô, uy tín và những cơ hội cuộc thi này mang lại. Danh hiệu năm 2017 với bức tranh “I thought, we can stay strong like stones” là kết quả của hành trình được anh ấp ủ suốt 3 năm.

Anh chia sẻ: “Tôi bị sốc trong suốt hơn 10 ngày kể từ khi nhận tin. Tất cả giống như một giấc mơ vậy. Tôi tham gia cuộc thi với một tác phẩm bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Tôi chỉ muốn thử sức với điều mình chưa từng làm. Đến hôm nay, tôi vẫn luôn tự nhủ làm việc gì cũng phải nghiêm túc, nắm bắt mọi cơ hội và đừng ngại thử sức”.

Yue Zan có những trải nghiệm tuyệt vời sau chiến thắng tại cuộc thi năm 2017.

Bên cạnh đó, cơ hội trải nghiệm chương trình lưu trú nghệ thuật tại Nhật Bản và Thượng Hải (Trung Quốc) cũng giúp Yue Zan tiếp tục thắp lên ngọn lửa đam mê. Hơn 5 năm sau “cú chuyển mình” tại UOB Painting of the Year , anh vẫn ngày ngày sáng tạo, tìm kiếm nguồn cảm hứng và hướng đi mới để đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà.

Cùng xuất phát điểm từ trường đại học, nhưng Luetrakun may mắn giành chiến thắng ở hạng mục nghệ sĩ triển vọng ngay trong lần đầu tham gia UOB Painting of the Year . “Tác phẩm của tôi được trưng bày tại lễ trao giải diễn ra ở Singapore - nơi tôi gặp gỡ nhiều nghệ sĩ quốc tế và trải nghiệm không khí của một sự kiện tầm cỡ. Cơ hội này đã mở rộng tầm nhìn và thúc đẩy tôi trở lại cuộc thi”, anh cho biết.

Việc 2 lần liên tiếp giành giải cao nhất tại 2 hạng mục đã giúp tên tuổi của Luetrakun được biết đến nhiều hơn. Không ít nhà sưu tầm đã liên hệ mua tranh của anh, cùng với đó là cơ hội hợp tác những đơn vị, chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật trên toàn thế giới.

Bức tranh “Waterscape II” của Luetrakun được bán đấu giá với mức giá 17.885 euro tại một triển lãm ở Hong Kong (Trung Quốc).

Có thể nói, UOB Painting of the Year như một bước đệm, bệ phóng để nâng tầm tên tuổi, cũng như đưa tác phẩm của các nghệ sĩ đến gần hơn, được đón nhận và công nhận bởi công chúng.

Tại lễ trao giải UOB Painting of the Year năm 2022, ông Wee Ee Cheong - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn UOB, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn nghệ thuật UOB - chia sẻ: “Nghệ thuật luôn khơi nguồn cảm hứng, kết nối con người, phản ánh nền văn hóa, bản sắc và khát vọng của một dân tộc. Với tư cách là nhà bảo trợ hàng đầu cho hoạt động nghệ thuật ở châu Á, chúng tôi luôn kiên định thực hiện những điều đúng đắn cho cộng đồng của mình và không ngừng nỗ lực để giúp nghệ thuật dễ dàng tiếp cận nhiều đối tượng hơn”.

“Trên tinh thần đó, chúng tôi rất vui mừng thông báo cuộc thi sẽ được mở rộng đến Việt Nam để bao gồm 5 nước Đông Nam Á trong năm 2023. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội mở rộng tầm mắt với vẻ đẹp từ các tác phẩm nghệ thuật Việt Nam được mang đến cuộc thi”, lãnh đạo UOB nói thêm.

Bên cạnh Singapore, Thái Lan, Malaysia và Indonesia, Việt Nam cũng là một trong những thị trường trọng điểm của UOB. 2023 là năm thứ 30 UOB xuất hiện tại dải đất hình chữ S. Với hơn 40 năm kinh nghiệm tổ chức cuộc thi ở Singapore và hơn 10 năm tại các nước trong khu vực, đây được xem là thời điểm lý tưởng để đưa UOB Painting of the Year tới Việt Nam.