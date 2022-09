Cuộc thi thiết kế bao bì xanh truyền cảm hứng Gen Z bảo vệ môi trường

Sau đại dịch, cuộc sống thường nhật của đa số người dân bị ảnh hưởng, nổi bật trong đó là việc gia tăng đáng kể nhu cầu sử dụng bao bì dùng một lần.

Thực tế trên đặt ra câu hỏi lớn: Làm cách nào để vừa hạn chế nhanh chóng tác động của thực trạng này đến môi trường, vừa hình thành tư duy mới trong việc sử dụng bao bì của mọi người?

Chìa khóa bảo vệ môi trường bền vững

Theo khảo sát về lượng bao bì nhựa sử dụng từ khi có dịch Covid-19 của Tổ chức Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), 44,4% số người được hỏi đã xác nhận việc tiêu dùng bao bì và sản phẩm nhựa tăng lên so với trước khi có dịch.

Ở một khía cạnh khác, nhiều nhà khoa học đã chứng minh tái chế 135 tấn rác thải có thể tiết kiệm 3,5 triệu lít nước, 1,9 triệu cây xanh, 500.000 KW/h điện và 1.300 m3 bãi chôn lấp. Đồng thời, việc sử dụng giấy tái chế có thể giảm 74% mức độ ô nhiễm không khí và 35% ô nhiễm nguồn nước.

Tái chế nói chung và tái chế giấy, nhựa nói riêng là một trong những công cụ hiệu quả nhất góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm nguồn tài nguyên. Đây cũng là mảnh ghép quan trọng mà các doanh nghiệp hướng đến nhằm hoàn thiện bức tranh chung về kinh tế tuần hoàn - mô hình đang trở thành xu hướng chung của nền sản xuất hiện đại.

Tái chế là việc làm giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường hiệu quả.

Với tái chế giấy và tái chế nhựa, có thể bắt đầu từ việc ứng dụng các thiết kế bao bì “xanh” thay vì chỉ hành động sau khi các loại giấy, bao bì đã qua sử dụng. Bao bì xanh được tạo từ chất liệu an toàn cho môi trường và sức khỏe, giảm tác động đến môi trường trong quá trình sử dụng, an toàn với sức khỏe người dùng. Đồng thời, các thiết kế này mang nhiệm vụ khuyến khích mọi người áp dụng tái chế và tái sử dụng bao bì vào đời sống thường nhật.

Ông Sompob Witworrasakul - Giám đốc khu vực của SCGP - chia sẻ: “Bao bì xanh là xu hướng tất yếu của thiết kế bao bì hiện đại. Đây là chiếc chìa khóa quan trọng giúp thúc đẩy phát triển bền vững trong nội bộ ngành, đồng thời, tạo nền tảng giúp người tiêu dùng hình thành ý thức sử dụng các sản phẩm tái chế và hạn chế ô nhiễm môi trường. Cùng với đó, chúng tôi cũng tin rằng, chính thế hệ trẻ hiện nay sẽ là người thích nghi và dễ dàng tiếp cận với những ý tưởng bao bì xanh cũng như đưa chúng vào hiện thực”.

Cơ hội cho người trẻ yêu môi trường, thiết kế

Thấu hiểu tầm quan trọng của việc ứng dụng bao bì xanh trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời tạo điều kiện cho các bạn trẻ Việt có cơ hội đưa ý tưởng thiết kế vào thực tế, SCGP khởi động cuộc thi thiết kế bao bì SCGP Packaging Speak Out 2022 - Việt Nam với chủ đề “Nghĩ khác vì một thế giới tốt đẹp hơn" (Rethink for Better Normal).

Không dừng ở việc tìm kiếm sáng kiến bao bì xanh ấn tượng, cuộc thi năm nay hướng đến mục tiêu truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về thiết kế bao bì bền vững. Từ đó, góp phần tạo nên thế giới tốt đẹp hơn thúc đẩy sự phát triển của ngành thiết kế bao bì và tái định nghĩa bình thường mới cho thế hệ mai sau.

SCGP Packaging Speak Out 2022 - Việt Nam mở cổng đăng ký từ ngày 1/8 đến hết ngày 30/9, dành cho học sinh, sinh viên 17-25 tuổi tham gia với 2 hạng mục “Dễ tái chế” (Easy to recycle) và “Tái sử dụng sáng tạo” (Upcycle).

Với “Dễ tái chế”, thí sinh đưa ra các giải pháp thiết kế bao bì có cấu trúc dễ lắp ráp để tái chế, hoặc các thiết kế đồ họa trên bao bì có thể hướng dẫn cho người tiêu dùng cách tái chế bao bì một cách đơn giản nhất. Ở “Tái sử dụng sáng tạo”, SCGP khuyến khích các ý tưởng giúp kéo dài tuổi thọ của bao bì trước khi thải bỏ bằng cách biến đổi bao bì sản phẩm sau khi được sử dụng thành một sản phẩm mới có thể tái sử dụng.

Cuộc thi thiết kế bao bì SCGP Packaging Speak Out 2022 - Việt Nam được kỳ vọng mang đến các giải pháp bao bì xanh thực tế cao.

SCGP Packaging Speak Out 2022 - Việt Nam là sự tiếp nối thành công từ cuộc thi thiết kế bao bì SCGP Packaging Design Challenge Vietnam 2021 cũng do SCGP tổ chức vào năm 2021. Dù tổ chức giữa giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn trẻ khi thu hút 188 thí sinh từ 16 trường đại học trên toàn quốc, với 87 ý tưởng xuất sắc ở 3 hạng mục thiết kế khác nhau.

Chia sẻ sau cuộc thi, Quán quân mùa đầu tiên ULAGOD khẳng định: “Không chỉ là nơi trổ tài sáng tạo, cuộc thi còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ nghĩ sâu hơn về phát triển bền vững và giữ gìn màu xanh cho Trái Đất. Tôi mong những cuộc thi như thế này sẽ tiếp tục tổ chức trong tương lai”. Kỳ vọng từ ULAGOD đã được SCGP hiện thực hóa với SCGP Packaging Speak Out 2022.

Đội thi ULAGOD cùng thiết kế xuất sắc ở hạng mục thiết kế bao bì thân thiện với môi trường.

Độc giả tìm hiểu thêm về cuộc thi thiết kế bao bì SCGP Packaging Speak Out 2022 - Việt Nam bằng cách truy cập tại đây.