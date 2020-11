Cuộc thi street style 2020 ở TP.HCM có gì đặc biệt?

Sự kiện street style thuộc khuôn khổ Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2020 hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho giới mộ điệu.

Street style thu hút sự chú ý từ giới mộ điệu và những người yêu nghệ thuật. Street style dựa trên phong cách và chủ nghĩa cá nhân, thay vì chỉ tập trung vào các xu hướng thời trang hiện tại.

Bản thân street style cũng được xem như những màn trình diễn. Sân chơi này được ví như sàn catwalk ngoài trời. Nơi đây chứng kiến sự hội tụ của nhiều tín đồ thời trang với loạt xu hướng bắt mắt.

Street style trong lịch sử

Street style hay còn gọi là thời trang đường phố, bắt nguồn từ văn hóa ăn mặc của nước Anh.

Street style là cách tiếp cận độc đáo với thời trang bằng chủ nghĩa cá nhân. Thông qua quần áo và phụ kiện, chúng ta có thể nói lên tuyên ngôn hay cá tính thời trang của riêng mình. Bên cạnh đó, lối ăn mặc cũng khắc họa một phần tính cách bên trong mỗi người.

Street style gắn liền với đời sống trong suốt chiều dài lịch sử. Ảnh: Vintage-Retro.

Phong cách đường phố đã tồn tại từ lâu nhưng thật sự trở thành hiện tượng vào thế kỷ 20.

Thời điểm này có sự chuyển giao từ văn hóa cao cấp (high culture) sang văn hóa đại chúng (popular culture). Không chỉ riêng tầng lớp thượng lưu, nguồn cảm hứng của nghệ thuật, thể thao, thời trang, công nghệ… còn lan rộng toàn bộ xã hội.

Fashionista đường phố góp phần giúp văn hóa street style phát triển mạnh mẽ. Ảnh: ZoeVogue.

Street style phát triển từ các nhóm văn hóa xã hội mang phong cách khác nhau như biker, punks, hippies, goths… Họ muốn tạo ra sự thay đổi so với cách thức ăn mặc thông thường, đồng thời thể hiện dấu ấn cá nhân khác biệt.

Khoảng năm 2006, blogger thời trang dần trở nên phổ biến. Họ dạo bước trên phố với loạt bộ cánh sành điệu, thời thượng. Các nhiếp ảnh gia chụp lại những bức ảnh của họ, đăng trên mạng để thế giới có thể chiêm ngưỡng.

Blogger, fashionista đường phố trở thành nguồn cảm hứng cho giới nhiếp ảnh, báo chí thời trang. Mọi thứ họ mặc đều trở nên thú vị và lan tỏa.

Theo thời gian, dàn "người mẫu street style" ăn mặc có chủ đích tìm đến những địa điểm diễn ra tuần lễ thời trang. Họ mong muốn được lọt vào ống kính của các nhiếp ảnh gia với hy vọng trở nên nổi tiếng.

Street style trên thế giới

Milan (Italy) được xem như ví dụ điển hình về cách thức thời trang đóng góp cho sự phát triển và thương mại hóa của thành phố. Street style ở Milan có sự ảnh hưởng mạnh mẽ, được nhiều tạp chí và giới mộ điệu làng mốt hết lời ca ngợi. Một số lượng lớn cơ sở, đại lý và sự kiện thời trang quan trọng được đặt tại đây.

Paris (Pháp) là thành phố đại diện cho tình yêu và thời trang. Nơi đây chứa đựng sự lãng mạn, sang trọng và thanh lịch.

Paris là một trong những trung tâm thời trang được đánh giá cao nhất về phong cách đường phố. Vẻ ngoài hào nhoáng của kinh đô hoa lệ nước Pháp được thể hiện thông qua các thương hiệu cao cấp, nhà thiết kế, xu hướng và lối sống.

Nhật Bản đã và đang truyền cảm hứng cho nhiều chuyên gia làng mốt ở phương Tây. Street style ở Nhật Bản được dẫn dắt bởi người trẻ tuổi. Họ có ý thức, đam mê thời trang, đồng thời góp phần lan tỏa các xu hướng trở nên rộng rãi hơn. Những thanh thiếu niên này dựa vào vẻ ngoài đặc biệt để nói lên bản sắc văn hóa mang tính biểu tượng của mình.

Phong cách đường phố muôn màu muôn vẻ ở khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Insider, Vogue, Esquire Singapore, Getty.

London (Anh) được xem là cởi mở, linh hoạt trong cách tiếp cận thời trang cũng như hợp tác cùng nhiều tài năng trẻ. Điều này góp phần thúc đẩy sự phát triển của street style và các hoạt động thời trang bền vững.

Ở London, street style không chỉ làm rõ những khái niệm thời trang phổ biến, nó còn là công cụ để thể hiện bản sắc xã hội và văn hóa.

New York (Mỹ) là một trong những nơi định hình phong cách đường phố. New York Fashion Week quyết định các xu hướng của mùa mốt mới ở Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới.

Tại New York, street style được thể hiện đặc sắc bên ngoài địa điểm diễn ra show thời trang.

Bên cạnh đó, khách mời tham dự các sự kiện trong tuần lễ thời trang, siêu mẫu và nhà thiết kế nơi đây đều có xu hướng đi theo triết lý street style.

Street style ở Việt Nam ngày càng phát triển

Ở Việt Nam, phong cách đường phố được giới trẻ ưa chuộng. Họ không ngừng học hỏi nhằm sáng tạo gu ăn mặc mang đậm dấu ấn cá nhân.

Nhiều tín đồ thời trang Việt chọn các sự kiện văn hóa, nghệ thuật như lễ hội âm nhạc, tuần lễ thời trang… là nơi thể hiện gu ăn mặc độc đáo.

Street style ở Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trong làng mốt thế giới. Ảnh: VIFW.

2020 là năm đặc biệt đối với Việt Nam và toàn thế giới. Dịch bệnh làm gián đoạn đời sống kinh tế - xã hội nhưng cũng mở ra tương lai mới để phát triển.

Sau quãng thời gian tạm dừng vì dịch bệnh, Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 trở lại với chủ đề đặc biệt "The Future Is Now" (tạm dịch: Tương lai là hiện tại).

Như một phần không thể thiếu tại bất kỳ tuần lễ thời trang nào, sân chơi street style của Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 dự kiến diễn ra tại đường Đồng Khởi (gần khách sạn Sheraton, TP.HCM) từ ngày 1-6/12 trong khung thời gian 9h-11h30.

p>Trò chuyện cùng Zing, Chủ tịch Hiệp hội thời trang Đông Nam Á kiêm Chủ tịch và người sáng lập Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - bà Trang Lê - cho biết: "Bên cạnh những show diễn hàng đêm với sự sải bước của dàn người mẫu chuyên nghiệp, chúng tôi còn mang đến sự kiện street style rất sôi nổi.

Về lý do chọn địa điểm tổ chức street style, chúng tôi cho rằng Đồng Khởi là con phố thời trang nhộn nhịp. Nơi đây tập trung nhiều hãng mốt nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Những người đến đây ăn mặc rất thời trang, thanh lịch. Bên cạnh đó, cảnh quan đường phố được bài trí đẹp mắt giúp các tín đồ thời trang có nhiều góc hình ấn tượng".

Bà Trang Lê và BTC Aquafina VIFW 2020 đề cao sự văn minh, mới lạ tại sân chơi street style năm nay. Ảnh: FB Trang Le.

Street style không chỉ dành cho các bạn trẻ mang phong cách ăn mặc táo bạo. Street style còn gắn liền với cuộc sống, là cách thức để mọi người thể hiện gu ăn mặc đẹp và giàu tính thẩm mỹ.

"Street style là sự gắn kết giữa sàn diễn và cuộc sống. Sân chơi này là nơi mọi người mặc trang phục hàng ngày, thể hiện cuộc sống của mình.

Chúng tôi chọn ông Thuận Nguyễn là người đảm nhiệm vị trí giám khảo street style năm nay. Ông là fashionisto có gu ăn mặc phong cách, thanh lịch dù đã hơn 70 tuổi.

Với sự tham gia của ông Thuận Nguyễn trong vai trò giám khảo, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng tích cực đến mọi người. Ở bất kỳ độ tuổi nào, bạn cũng đều có thể mặc đẹp và có gu thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân riêng.

Thông qua đó, chúng tôi cũng muốn thế giới biết rằng người Việt Nam ăn mặc rất đẹp, rất phong cách", bà Trang Lê chia sẻ.

Chủ đề "The Future Is Now" năm nay nhằm mang đến một hình ảnh mới cho thời trang Việt Nam, bao gồm trên sàn diễn và ở sân chơi street style. Đó là một tương lai mới trong điều kiện bình thường mới.

Bà Trang Lê nhấn mạnh: "Mỗi người với gu thẩm mỹ khác nhau sẽ tạo ra sự đa dạng cho sự kiện street style năm nay. Chúng tôi rất hoan nghênh những phong cách ăn mặc độc đáo, mới lạ và đảm bảo yếu tố văn minh".