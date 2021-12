Cuộc thi sáng tác tranh nâng cao ý thức ATGT cho học sinh tiểu học

Các cuộc thi về chủ đề an toàn giao thông là hoạt động vừa bổ ích, vừa có ý nghĩa nâng cao kiến thức lẫn ý thức cho trẻ độ tuổi tiểu học.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trung bình mỗi năm có đến 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông trên toàn quốc. Một trong những nguyên nhân dẫn đến số thương vong cao là người dân chưa có ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông.

Dù đã có quy định bắt buộc trẻ từ 6 tuổi trở lên phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe máy, xe đạp điện để hạn chế thương tích vùng đầu, nhiều phụ huynh vẫn chưa chủ động nhắc nhở con đội mũ. Thống kê từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông chỉ đạt khoảng 60-80%, trẻ ở vùng nông thôn đạt tỷ lệ cao hơn.

Việc không trang bị mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông sẽ góp phần hình thành thói quen xấu, không tuân thủ luật pháp cho trẻ. Chưa kể, cũng như người lớn, khi tham gia giao thông bằng các phương tiện xe hai bánh, trẻ em cũng đối mặt với các nguy cơ tai nạn giao thông. “Từ chối” mũ bảo hiểm là một trong những nguyên nhân khiến trẻ gặp chấn thương nghiêm trọng vùng đầu, khi tai nạn không may xảy ra.

Việc đẩy mạnh giáo dục pháp luật, văn hóa giao thông là bước đầu hình thành nhận thức cho trẻ.

Trước thực trạng tai nạn giao thông ở lứa tuổi tiểu học có xu hướng tăng và ý thức sử dụng mũ bảo hiểm còn hạn chế, các hoạt động phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội hướng đến nâng cao nhận thức cho trẻ em được chú trọng. Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai nhiều chương trình về giáo dục pháp luật an toàn giao thông cho đối tượng là học sinh.

Gần nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Công ty Honda Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền đội mũ bảo hiểm dành cho học sinh tiểu học, với chủ đề Đội mũ xinh - Bảo vệ chúng mình.

Nằm trong khuôn khổ chương trình Sân chơi ATGT - Giữ trọn ước mơ năm 2021, cuộc thi vẽ tranh Đội mũ xinh - Bảo vệ chúng mình là cơ hội để học sinh thể hiện đam mê sáng tạo cùng kiến thức pháp luật về giao thông. Các thí sinh nhí vận dụng trí tưởng tượng cùng khả năng quan sát thực tế để trình bày ý tưởng, suy nghĩ về ý nghĩa, vai trò của mũ bảo hiểm thông qua những nét vẽ.

Từ cuộc thi, các em có thể hiểu sâu hơn về kiến thức pháp luật, nắm vững kỹ năng an toàn khi lưu thông trên đường cũng như tự giác chấp hành quy định, hiệu lệnh, chỉ dẫn, bổ sung kỹ năng phòng tránh tai nạn...

Để tham gia cuộc thi, thí sinh làm bài từ ngày 15/12/2021 và gửi lại trước ngày 20/1/2022. Ban tổ chức đánh giá và lựa chọn 836 bài xuất sắc để trao giải.

Các em có cơ hội nhận được giải xuất sắc là một máy tính xách tay; 5 giải nhất - mỗi giải là một máy tính bảng; 10 giải nhì - mỗi giải là một xe đạp; 20 giải ba - mỗi giải là một đồng hồ thông minh và 800 giải khuyến khích - mỗi giải một mũ bảo hiểm Honda.

Sự hưởng ứng từ các em học sinh cũng như phụ huynh và thầy cô giáo toàn quốc là động lực để thông điệp cuộc thi được lan tỏa, từ đó bồi đắp văn hóa giao thông an toàn cho trẻ lứa tuổi tiểu học.

Thông qua cuộc thi, Honda Việt Nam góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục kiến thức pháp luật, trang bị kỹ năng an toàn giao thông cho trẻ từ sớm, từ đó hình thành văn hóa ứng xử, xây dựng trách nhiệm với bản thân và cộng đồng cho thế hệ tương lai.

Là một trong những thương hiệu sản xuất ôtô, xe máy nổi bật tại Việt Nam, ngoài tập trung sản xuất - kinh doanh, Honda Việt Nam nỗ lực triển khai nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa trên đa dạng lĩnh vực, đặc biệt chú trọng khía cạnh an toàn giao thông cho thế hệ tương lai. Bên cạnh cuộc thi vẽ tranh cổ động ý nghĩa dành cho trẻ tiểu học, Honda Việt Nam còn tổ chức các hoạt động bổ ích trải dài trên nhiều cấp học như Tôi yêu Việt Nam dành cho lứa tuổi mầm non, An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ cho học sinh bậc tiểu học hay An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cho học sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông…

Với hình thức tuyên tuyền thiết thực, giúp người dự thi - nhất là trẻ em - nhận thức được tầm quan trọng của việc chấp hành luật an toàn giao thông, những sáng kiến của Honda Việt Nam nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng, có sức lan tỏa mạnh mẽ.