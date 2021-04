Cuộc thi Hoa hậu Sinh thái Quốc tế trở thành ổ dịch Covid-19

Ban tổ chức Hoa hậu Sinh thái Quốc tế bị chỉ trích làm việc thiếu trách nhiệm khiến nhiều thí sinh mắc Covid-19.

Ngày 6/4, Rappler đưa tin Miss Eco International (Hoa hậu Sinh thái Quốc tế) 2020 được tổ chức tại Ai Cập có nguy cơ trở thành ổ dịch Covid-19. Cụ thể, khi cuộc thi kết thúc, nhiều thí sinh tham dự bị xác nhận mắc Covid-19.

Tối cùng ngày, ông Nawat Itsaragrisil - giám đốc Miss Eco Thái Lan, kiêm chủ tịch Miss Grand International đưa ra thông báo thí sinh nước này là Juthamas Mekseree được chẩn đoán mắc Covid-19 sau khi tham dự Hoa hậu Sinh thái Quốc tế.

Nawat cho biết ông đã liên lạc với chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu Sinh thái Quốc tế để hỏi về việc điều trị cho Mekseree. Tuy nhiên, Nawat chưa nhận được phản hồi. Hiện tại, Juthamas Mekseree cách ly tại khách sạn để tự điều trị với hy vọng tình hình tiến triển tốt. Ngoài ra, ông Nawat Itsaragrisil cho biết sẽ gửi tiền hỗ trợ Juthamas Mekseree.

Từ sự cố này, đại diện Miss Eco Thái Lan khẳng định sẽ không để thí sinh nước mình tham dự Hoa hậu Sinh thái Quốc tế thêm lần nào nữa.

Đại diện Thái Lan Juthamas Mekseree mắc Covid-19 sau khi tham dự Hoa hậu Sinh thái Quốc tế.

Không riêng đại diện Thái Lan, người đẹp Lesly Reyna đến từ Peru đã trở về nước. Ban đầu, cô sốt cao 38,6 độ C và đã tiến hành xét nghiệm Covid-19. Kết quả chính thức của Reyna sẽ có vào ngày 8/4.

Trên trang chính thức của Hoa hậu Sinh thái Quốc tế, đơn vị này đưa ra thông báo rằng họ đang trong quá trình phối hợp với thí sinh. Với những người còn ở Ai Cập, tổ chức sẽ cố gắng giữ an toàn cho họ. "We're taking a good care of all our infected queens” (Tạm dịch: Chúng tôi đang chăm sóc cẩn thận cho những người đẹp không may nhiễm bệnh).

Bà Jessica Newton - chủ tịch, giám đốc tổ chức của Hoa hậu Peru - đưa ra thắc mắc rằng nếu đại diện Peru nhiễm bệnh, ai sẽ là người chịu trách nhiệm giúp đỡ thí sinh hồi phục, đồng thời chi trả viện phí. Bà Newton nhấn mạnh việc ban tổ chức Hoa hậu Sinh thái Quốc tế phát hiện thí sinh mắc Covid-19 nhưng không đưa họ đi xét nghiệm hay cách ly là hành động vô tâm và quá kinh khủng.

Người đẹp Gizzelle Uys đến từ Nam Phi là cô gái dành chiến thắng tại Hoa hậu Sinh thái Quốc tế 2020.

Đa phần khán giả cũng cho rằng thông báo này của ban tổ chức Hoa hậu Sinh thái Quốc tế là không cần thiết. Với quan điểm của người hâm mộ, như nhiều cuộc thi sắc đẹp khác đã làm, việc cách ly thí sinh phải diễn ra trước cuộc thi thay vì sau đêm chung kết như Hoa hậu Sinh thái Quốc tế.

Đêm chung kết Hoa hậu Sinh thái Quốc tế được tổ chức vào tối 4/4. Cuộc thi năm nay có 39 thí sinh tham gia với chiến thắng thuộc về người đẹp Gizzelle Uys đến từ Nam Phi. Đoàn Hồng Trang - Hoa khôi miền Trung 2016 - là cô gái được cấp phép dự thi đại diện cho Việt Nam. Tuy nhiên, ở phút cuối, Hồng Trang quyết định không tham gia cuộc thi này.