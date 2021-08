Cuộc thi ảnh, video về khác biệt suy nghĩ giữa phụ huynh và gen Z

Bộ ảnh và video “Tin tưởng là yêu thương” do bảo hiểm BSH thực hiện có phong cách dí dỏm đáng yêu, giúp các bậc phụ huynh phần nào hiểu thêm suy nghĩ, cá tính của thế hệ trẻ.

Gen Z là từ dùng để chỉ những bạn trẻ sinh từ năm 1995 đến năm 2012. Được sinh ra trong kỷ nguyên công nghệ, gen Z nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của việc kết nối giữa người với người. Định nghĩa về hạnh phúc, sung túc và thành công của gen Z cũng vì thế mà khác nhiều so với các thế hệ đi trước.

Xã hội đã thay đổi nhiều so với 20-30 năm trước - thời điểm bố mẹ cùng độ tuổi với gen Z bây giờ. Chính bởi nguyên nhân đó, việc phụ huynh đưa ra những kinh nghiệm gắn với thế hệ cũ để áp đặt suy nghĩ vào con trẻ không còn phù hợp ở hiện tại, gây ra nhiều bất đồng quan điểm.

Bộ ảnh "Tin tưởng là yêu thương"

Bộ ảnh và video “Tin tưởng là yêu thương” do công ty Bảo hiểm BSH thực hiện đã khắc họa một cách hài hước những khác biệt trong suy nghĩ giữa gen Z và bố mẹ. Bộ ảnh không chỉ mang lại góc nhìn dí dỏm về thế hệ trẻ, mà còn bộc lộ nhiều suy nghĩ trưởng thành, chín chắn của gen Z.

Phụ huynh và thế hệ trẻ có nhiều khác biệt trong suy nghĩ và cách hành động.

Xuất phát từ tình yêu thương, phụ huynh có xu hướng lo lắng nhiều khi con đứng trước những quyết định quan trọng như lựa chọn nghề nghiệp, chọn trường đại học, chọn công việc sau này và vô vàn quyết định nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Sự lo lắng, can thiệp quá sâu của phụ huynh vô tình trở thành rào cản khiến con cái mất đi cơ hội trải nghiệm và được chịu trách nhiệm trước những quyết định của bản thân.

Cứ vậy, thay vì sống cuộc đời của riêng mình thì gen Z luôn tuân theo cảm xúc và mong muốn của bố mẹ. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến tính cách và sự trưởng thành sau này.

Tuy vậy, nhiều gen Z cũng chứng tỏ bản lĩnh trong những hành động thực tế. Một nghiên cứu của Anphabe chỉ ra rằng “khác với các thế hệ trước, có tới 81% bạn trẻ gen Z tự tin hiểu rõ bản thân, biết mình thích và không thích làm gì”. Gen Z cũng là thế hệ không muốn giới hạn bản thân trong những khuôn khổ và định hướng của gia đình như những thế hệ trước.

Bộ ảnh mô tả những khác biệt trong suy nghĩ của phụ huynh và gen Z theo cách dí dỏm.

Khác với suy nghĩ của bố mẹ về một thế hệ trẻ vô tư, bồng bột, gen Z đã chứng minh sự chín chắn bằng cách riêng. Các bạn không những sở hữu khả năng giao tiếp tốt, tận dụng công nghệ phục vụ cuộc sống nhuần nhuyễn mà còn tính toán nhiều cho tương lai khi quan tâm đến các vấn đề tiết kiệm tài chính, tiết kiệm, đầu tư…

Gen Z đã lớn khôn

Gen Z là nhóm đối tượng năng động và nhanh nhạy với xu hướng mới. Theo báo cáo How sophisticated GenZ Eat - Wear - Love and Influence Social Media trends? do YouNet Media công bố, có tới 66,9% bạn trẻ được khảo sát quan tâm về chủ đề kiếm tiền ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngoài ra, bộ 3 chủ đề Earn - Spend - Save(Kiếm tiền - Tiêu dùng - Tiết kiệm) cũng được đông đảo gen Z thảo luận.

Hình thành tư duy kiếm tiền sớm, gen Z quan tâm nhiều đến các nội dung liên quan đến khởi nghiệp hay chia sẻ các bài viết về động lực kiếm tiền. Thế hệ này cũng quen dần việc sử dụng các dịch vụ tài chính để quản lý chi tiêu, tiết kiệm tiền bạc.

Dù tiêu pha thoải mái, thế hệ trẻ vẫn là những người biết tính toán, lao động để đủ năng lực tài chính phục vụ cho sở thích cá nhân.

Mong muốn được vươn xa, tầm nhìn và định hướng của thế hệ trẻ không còn gói gọn trong lối suy nghĩ cũ. Không chỉ việc học, giờ đây họ đã chủ động tìm hiểu nhiều khía cạnh khác của cuộc sống như đam mê, nghề nghiệp, kế hoạch tài chính cá nhân… Đặc biệt, thế hệ trẻ cũng lo lắng, quan tâm cho người thân trong gia đình. Họ không thể hiện qua lời nói mà âm thầm chứng minh thông qua hành động và kết quả.

Gen Z cũng có những suy nghĩ trưởng thành và quan tâm đến sức khỏe của bố mẹ.

Thế hệ trẻ ngày nay được tiếp cận với những trải nghiệm và thông tin đa chiều từ sớm, do đó tính cách và lối suy nghĩ cũng mang đặc trưng riêng. Chính vì vậy, động lực tốt nhất mà bố mẹ tạo cho con chính là sự tin tưởng, yêu thương để gen Z tự tin chinh phục những mục tiêu mới.