Cuộc thi âm nhạc tại Trung Quốc bị cấm tổ chức

Sau bê bối của chương trình Thanh xuân có bạn 3, nhiều cuộc thi khác có nguy cơ không thể tổ chức.

Theo World Journal, chính quyền Trung Quốc yêu cầu các cuộc thi âm nhạc ngừng tổ chức tuyển chọn thí sinh trong năm 2021. Theo đó, hai trong số những chương trình nhiều khả năng không thể diễn ra là Chuang 4 và Sing! China (The Voice Trung Quốc).

Nhà sản xuất Sing! China cho biết: "Chúng tôi sẽ chấp hành yêu cầu của chính phủ, ngừng tổ chức mọi hoạt động sơ loại trên toàn quốc".

Châu Kiệt Luân là giám khảo chương trình Sing! China.

Người hâm mộ tỏ ra thất vọng trước thông tin này bởi họ đang mong chờ sự trở lại của Châu Kiệt Luân ở hàng ghế huấn luyện viên mùa thi thứ 5. Công ty đại diện của nam ca sĩ chia sẻ với truyền thông: "Hiện tại, chúng tôi chưa nhận được thông báo từ đơn vị sản xuất".

Lệnh cấm này bắt nguồn từ lùm xùm của chương trình tuyển chọn thần tượng Youth With You 3 (Thanh xuân có bạn) hồi tháng 5. Ban tổ chức đưa ra hình thức bình chọn cho thí sinh là quét mã QR từ các hộp sữa chua. Do đó, khán giả đã chi rất nhiều tiền để mua sữa của nhà tài trợ, nhằm ủng hộ thần tượng.

Hành động sau đó bị lên án là nhiều người đổ khoảng 1.000 chai sữa chua xuống cống. Sau khi video bị lan truyền trên mạng xã hội, nhà sản xuất Thanh xuân có bạn bị chỉ trích về cách thức tổ chức không hợp lý, gây náo loạn cộng đồng, cổ vũ hành vi lãng phí và thiếu trách nhiệm.

Trước sức ép dư luận, nhà sản xuất iQIYI phải lên tiếng xin lỗi và tuyên bố ngừng sản xuất chương trình. Thanh xuân có bạn 3 từng được khán giả Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung quan tâm vì quy tụ dàn sao nổi tiếng như Lý Vũ Xuân, Lý Vinh Hạo, Lisa (BlackPink), Phan Vỹ Bá.