Cuộc sống xa hoa của con gái ông chủ hãng máy tính Dell

Năm 18 tuổi, Alexa từng có khoảng thời gian biến mất khỏi mạng xã hội với lý do an toàn. Trước đó, trang Rich Kids of Instagram chia sẻ lại hình ảnh của hai chị em Alexa và Zanarchy đi du lịch trên máy bay tư nhân, khiến địa điểm du lịch bí mật của gia đình bị tiết lộ. Sau đó một tuần, cả hai đều lần lượt khóa trang cá nhân.