Cuộc sống trái ngược của Song Hye Kyo - Song Joong Ki sau 2 năm ly hôn

Sau 2 năm ly hôn, Song Joong Ki chăm chỉ đóng phim, tác phẩm mới ra mắt liên tục. Trong khi đó, Song Hye Kyo đã ngừng hoạt động từ năm 2018 và vừa nhận phim đầu tiên sau 3 năm.

Song Hye Kyo và Song Joong Ki tuyên bố ly hôn vào tháng 6/2019. Hai năm trôi qua, dư âm của vụ ly hôn chấn động truyền thông châu Á đã dần lắng xuống.

Cuộc sống của cặp vợ chồng nổi tiếng một thời cũng có nhiều khác biệt. Sau 2 năm, Song Joong Ki vẫn miệt mài đóng phim, di chuyển từ Hàn Quốc tới Colombia để ghi hình. Trong khi đó, Song Hye Kyo từ chối xuất hiện trên màn ảnh, chỉ chụp tạp chí và quay quảng cáo trong suốt 3 năm qua.

Song Hye Kyo ngại ngần trở lại

Thực tế, Song Hye Kyo không ngừng đóng phim chỉ để tránh lùm xùm hậu ly hôn. Cô đã không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ từ năm 2018, sau vai diễn trong "bom xịt" Encounter đóng cùng đàn em Park Bo Gum.

Song Hye Kyo đã ngừng đóng phim từ năm 2018.

Tháng 6/2019, cô và Song Joong Ki tuyên bố ly hôn. Vài tháng sau đó, nữ diễn viên chia sẻ với truyền thông Hong Kong rằng cô sẽ tạm thời ngừng đóng phim hết năm 2020 để nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần.

Trong suốt thời gian trên, Song Hye Kyo chỉ nhận chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo và tham dự một vài sự kiện liên quan tới nhãn hàng cô đang làm người mẫu đại diện.

Thậm chí, các hoạt động mang tính cầm chừng của cô hầu như chỉ diễn ra ở nước ngoài, thay vì Hàn Quốc. Song Hye Kyo là minh tinh người Hàn đầu tiên trở thành gương mặt trang bìa cho Vogue Hong Kong. Cô cũng lên bìa Harper's Bazaar phiên bản Thái Lan số đặc biệt nhân kỷ niệm tuổi 15 của tạp chí này. Diễn viên Hậu duệ mặt trời tiếp tục trở thành nhân vật đặc biệt trong bài phỏng vấn độc quyền của tạp chí Elle của Singapore.

Khán giả Hàn Quốc chỉ trích Song Hye Kyo là lười biếng, không đóng phim và bỏ bê thị trường trong nước. Nhiều người cho rằng cô nhận lời tham gia các buổi chụp tạp chí hoặc dự sự kiện thời trang ở nước ngoài vì cát-xê được trả cao hơn khi hoạt động nghệ thuật trong nước.

Trên thực tế, dù không đóng phim suốt từ năm 2018, Song Hye Kyo vẫn là một trong những sao nữ có thu nhập cao nhất showbiz Hàn. SCMP cho biết Song Hye Kyo sở hữu khối tài sản khoảng 31 triệu USD . Người đẹp xứ Hàn đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng ngôi sao quảng cáo 2020, theo thống kê của tạp chí On.

Tuy nhiên, khi được hỏi về dự định tương lai và đối mặt với nghi vấn từ bỏ nghề diễn viên, Song Hye Kyo vẫn khẳng định cô sẽ theo nghề. "Tôi thực sự yêu thích diễn xuất. Nhờ công việc này, tôi được gặp rất nhiều đồng nghiệp tuyệt vời", cô trả lời Harper's Bazaar phiên bản Đài Loan.

Thực hiện lời hứa chỉ ngừng đóng phim tới hết năm 2020, Song Hye Kyo đã nhận lời tham gia hai dự án phim là Now We Are Breaking Up của đài SBS và The Glory - tác phẩm mới của biên kịch vàng Kim Eun Sook.

Nữ diễn viên 40 tuổi vừa nhận lời tham gia hai bộ phim mới là The Glory và Now We Are Breaking Up.

Tuy nhiên, Now We Are Breaking Up vẫn đang trong giai đoạn ghi hình, sẽ quay trước toàn bộ và lên sóng vào nửa cuối năm 2021. Trong khi đó, The Glory - tác phẩm đánh dấu sự thay đổi về hình tượng nhân vật của Song Hye Kyo - thậm chí chưa bấm máy và được lên kế hoạch cho ra mắt vào dịp cuối năm.

Như vậy, tính tới khi hai tác phẩm mới của Song Hye Kyo có thể ra mắt khán giả, cô đã vắng mặt trên màn ảnh tròn 3 năm. Không đóng phim, người đẹp sinh năm 1981 dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống độc thân, nuôi thú cưng và gặp gỡ bạn bè.

Song Joong Ki dốc sức làm việc

Trái ngược với vợ cũ, Song Joong Ki được ví như chú kiến chăm chỉ, liên tục di chuyển qua lại giữa các phim trường. Trong hai năm qua, anh có một phim truyền hình là Vincenzo và một phim điện ảnh có tên Space Sweepers đã ra mắt khán giả.

Việc quảng bá Space Sweepers dự kiến kéo dài tới mùa hè, nhiều ý kiến dự đoán Song Joong Ki sẽ nhanh chóng nhận phim mới ngay sau đó.

Nam diễn viên từng xác nhận tham gia Season of You and Me - dự án tái hiện cuộc đời nhạc sĩ nổi tiếng Yoo Jae Ha vào tháng 3/2020. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau, anh tuyên bố từ bỏ vai nam chính vì xung đột lịch trình quay phim.

Nguyên nhân khiến Song Joong Ki bỏ vai được cho là Bogota - tác phẩm điện ảnh khác được anh dồn sức ghi hình từ cuối năm 2019. Đây là tác phẩm thuộc thể loại tội phạm, gây án ly kỳ, được đầu tư ghi hình ở Colombia trong nhiều tháng.

Song Joong Ki liên tục đóng phim sau khi ly hôn.

Song Joong Ki là một trong hai vai nam chính bên cạnh Lee Hee Jun. Không lâu sau khi tuyên bố ly hôn, Song Joong Ki đã sang Colombia để quay phim. Tuy nhiên, quá trình ghi hình phải dừng lại vào cuối tháng 3/2020 vì đại dịch Covid-19. Đoàn phim đã nhiều lần tái khởi động quá trình quay, nhưng đều phải trì hoãn vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Tháng 5/2020, đạo diễn phim Bogota tuyên bố lịch quay sẽ được đẩy lùi sang năm 2021. Tới tháng 3, một nguồn tin trong ngành cho biết Song Joong Ki và ê-kíp sẽ lên đường sang Colombia vào tháng 7 để hoàn thành nốt các cảnh quay còn dang dở.

Không chỉ chăm đóng phim, Song Joong Ki còn cố gắng cân bằng cuộc sống. Trong các thước quay hậu trường phim, khán giả có thể nhận thấy nam diễn viên luôn xuất hiện chuyên nghiệp, rạng rỡ. Thời điểm còn quay phim ở Colombia vào tháng 3/2020, anh được trông thấy đang tổ chức tiệc với nhóm bạn trong một quán bar địa phương.

Điều gây chú ý nhất là việc Song Joong Ki còn có nhiều hành động thân mật với bạn diễn nữ trên phim trường. Quan hệ thân mật giữa Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin gây chú ý với khán giả khi video hậu trường phim Vincenzo tiết lộ Song Joong Ki luôn quan tâm, chăm sóc đàn em.

Trong một cảnh quay ăn uống ở nhà hàng, Song Joong Ki đã dùng tay bịt tai Jeon Yeo Bin, tránh để tiếng động lớn ở hậu trường làm cô giật mình. Điều đáng nói là đây là cảnh ngoài lề, không có trong kịch bản và ê-kíp cũng chưa chính thức ghi hình.

Nam diễn viên thân mật với bạn diễn Jeon Yeo Bin trong hậu trường phim Vincenzo.

Trong nhiều cảnh quay khác, nam diễn viên sinh năm 1985 thường để bạn diễn ôm mình, chăm sóc và động viên cô mỗi khi có cảnh quay thân mật. Chứng kiến tương tác ngọt ngào giữa hai diễn viên chính, người hâm mộ phim Vincenzo liên tục "đẩy thuyền", mong hai người phim giả tình thật.

Không ít người hâm mộ cho rằng hôn nhân tan vỡ đã trôi qua được hai năm, nam diễn viên cũng sẵn sàng tìm đến hạnh phúc mới.