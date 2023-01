Cuộc sống 'tiện lợi lười biếng' ở Trung Quốc

Bận bịu với công việc, nhiều thanh niên Trung Quốc không muốn tốn thêm thì giờ cho việc nhà. Họ sẵn sàng chi hàng trăm nghìn nhân dân tệ để mua đồ công nghệ, phục vụ nhu cầu tại gia, theo Sixth Tone.

Theo một cuộc khảo sát về mức tiêu dùng năm 2022 của công ty tư vấn trong nước Zhimeng, gần 80% số người được hỏi sinh sau năm 1995 (không tiết lộ danh tính) cho biết họ sử dụng thiết bị thông minh cho các công việc gia đình.

75% trong số đó sử dụng dịch vụ để tiết kiệm thời gian nấu nướng và dọn dẹp. Nhu cầu đó đã tạo ra một thị trường ngách được mệnh danh là “nền kinh tế lười biếng”- bao gồm mọi thứ từ thiết bị gia dụng thông minh đến dịch vụ giao đồ ăn nấu sẵn.

Sixth Tones liệt kê 4 xu hướng tiêu dùng đã trở nên phổ biến trong giới trẻ xứ tỷ dân, những người đang ngày càng góp phần vào “nền kinh tế lười biếng”.

Dịch vụ nấu ăn tận nơi là thuê một đầu bếp tới nhà, cung cấp cho khách hàng mọi thứ, từ nấu nướng hàng ngày đến phục vụ tiệc, lễ hội.

Dịch vụ này đang được chia sẻ rộng rãi trên nền tảng phong cách sống Xiaohongshu (tương tự Instagram), với những người dùng cho biết chi phí dao động 68 - 128 nhân dân tệ (10 - 20 USD ) cho tối đa 4 món ăn, với một số nhà cung cấp dịch vụ thậm chí còn hứa sẽ dọn dẹp sau đó.

“Trải nghiệm phục vụ thực tế phức tạp hơn vẻ ngoài của nó”, Hu Junzhen, một đầu bếp ở Quảng Châu, người đã bắt đầu kinh doanh nấu ăn tận nhà vào tháng 10, nói với Sixth Tone. Hu đồng thời cho biết thêm phải mất hàng giờ để tìm hiểu về khẩu vị của khách hàng.

Anh nói rằng hầu hết khách hàng của mình là những người lao động trẻ ở thành thị và những bà mẹ không có nhiều thời gian nấu ăn trong khi chăm sóc con cái.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp đang phát triển này gặp phải những thách thức liên quan đến thủ tục tiêu chuẩn hóa, với cảnh báo của cơ quan giám sát quyền người tiêu dùng về an toàn thực phẩm và các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư.

Hu cho biết anh cố gắng đảm bảo an toàn cho khách hàng của mình và hy vọng thu hút được nhiều người tiêu dùng hơn để công việc kinh doanh của anh có lãi.

Nhiều người trẻ đang thuê chuyên gia về sắp xếp lại căn nhà của họ. So với các dịch vụ dọn dẹp truyền thống, công việc sắp xếp này mang đến các giải pháp tùy chỉnh với mức giá cao hơn.

Li Xiaorong, người sáng lập công ty khởi nghiệp cung cấp dịch vụ sắp xếp nhà ở có trụ sở tại Hàng Châu, nói với Sixth Tone rằng hầu hết khách hàng của cô là các bà nội trợ trẻ, nhân viên văn phòng cấp cao và những người có ảnh hưởng trên mạng.

“Nhiều lúc, nó không chỉ là giải quyết các vấn đề liên quan đến đồ vật, mà còn là giải quyết các vấn đề liên quan đến mối quan hệ”, Li nói, giải thích rằng một số khách hàng mua dịch vụ để chấm dứt tranh chấp với các thành viên trong gia đình.

Theo một bài báo trong ngành, giá trị sản xuất hàng năm của ngành tổ chức đã đạt 100 tỷ nhân dân tệ vào năm 2020.

Năm 2021, Bộ Nhân sự và An sinh xã hội thừa nhận tổ chức nhà ở là một nghề mới, cho biết cần gần 20.000 nhân tài trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng, mặc dù tỷ lệ tiêu chuẩn trong toàn ngành và chất lượng dịch vụ vẫn là một vấn đề.

Tháng 7/2022, hàng triệu người dùng đã tham gia một buổi phát trực tiếp trên ứng dụng video ngắn Douyin để mua món cá nấu dưa cải bắp chế biến sẵn, được bán với giá 0,01 nhân dân tệ. Buổi phát trực tiếp kéo dài 19 tiếng của công ty Qudian đã tạo ra doanh thu bán hàng 250 triệu nhân dân tệ, cho thấy nhu cầu đối với các sản phẩm như vậy.

Nhu cầu mạnh mẽ cũng thu hút một lượng lớn các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này trong những năm gần đây, với doanh số bán các bữa ăn nấu sẵn trong mùa mua sắm “Double Eleven” năm 2022 đã tăng gấp đôi so với năm trước đó.

Theo ước tính của công ty tư vấn thị trường iiMedia, Trung Quốc hiện có khoảng 64.000 doanh nghiệp liên quan đến thực phẩm sơ chế và thị trường dự kiến ​​sẽ đạt hơn một nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2026 .

“Nó tiết kiệm rất nhiều thời gian và làm cho việc nấu ăn trở nên thân thiện hơn rất nhiều với những người mới bắt đầu nấu ăn như tôi’, Luo, một người tiêu dùng 22 tuổi, nói với Sixth Tone. “Bộ dụng cụ có tất cả thực phẩm sống và thậm chí cả gia vị, và bạn chỉ cần nấu ăn”.

Nhưng sự gia tăng thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều muối và chất béo đã làm dấy lên mối lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe. Các bữa ăn nấu sẵn nằm trong số mặt hàng bị người tiêu dùng phàn nàn nhiều nhất vào năm ngoái, theo một nền tảng báo cáo được phát triển bởi hãng truyền thông nhà nước people.cn.

Khảo sát của Zhimeng cho thấy 69% những người sinh sau năm 1980 tự cho mình là “chuyên gia” trong việc sử dụng các thiết bị thông minh để dọn dẹp nhà cửa. Con số này tăng lên 90% đối với những người sinh sau năm 2000.

Nhu cầu làm cho công việc gia đình trở nên thuận tiện hơn đã tạo ra sự bùng nổ cho các thiết bị thông minh, với 260 triệu sản phẩm mới được tung ra thị trường vào năm 2022.

Robot dọn dẹp đã nổi lên như một trong những công nghệ phổ biến nhất , với doanh thu đạt 11 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021, tăng 17% so với năm trước, theo công ty tư vấn thị trường AskCI.

Những robot như vậy có mức độ tự chủ cao hơn và đi kèm với các tính năng tự động đổ đầy nước, đồng thời giặt và làm khô cây lau nhà. Tuy nhiên, trong khi phần lớn khách hàng hài lòng, một số người tiêu dùng nói rằng mức giá quá đắt thường không tương xứng với dịch vụ được cung cấp, đôi khi chúng còn làm hỏng đồ đạc.

Irene Ge, cư dân Thượng Hải, người đã trả gần 6.000 nhân dân tệ cho một robot hút bụi, cho biết: “Điểm hấp dẫn lớn nhất của sản phẩm là nó giúp hoàn thành các công việc thường phải làm. Đó là một sự giải phóng thực sự cho bàn tay và cơ thể của chúng tôi”.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.