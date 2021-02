Cuộc sống thượng lưu của sao nam TVB cưới vợ giàu

Trịnh Tuấn Hoằng kết hôn với Hà Nhạn Thi - ái nữ của một thương gia Hong Kong. Vợ chồng nghệ sĩ sống trong căn biệt thự hàng nghìn mét vuông.

Ngày 26/2, Sina đưa tin chương trình Feng Shui For The New Year đến thăm nhà vợ chồng Trịnh Tuấn Hoằng và Hà Nhạn Thi. Hai nghệ sĩ của TVB sống trong căn biệt thự hơn 1.000 m2 khiến khán giả trầm trồ.

Theo Sina, ngôi biệt thự rộng có các phòng chức năng, phòng cho hai người giúp việc và phòng thu âm riêng được trang bị nhiều dụng cụ âm nhạc hiện đại do chính tay vợ chồng anh thiết kế.

Hà Nhạn Thi và Trịnh Tuấn Hoằng sống trong căn biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông.

Các phòng được bài trí đơn giản, phóng khoáng với cửa sổ nhìn ra khoảng không gian núi non rộng lớn. Ngoài ra, trên tường, cầu thang treo hình ảnh ngọt ngào của vợ chồng chủ nhân.

Theo Sina, cuộc sống của Trịnh Tuấn Hoằng sung túc nhờ lấy được vợ vốn là thiên kim tiểu thư của một gia đình kinh doanh giàu có. Cha Hà Nhạn Thi kinh doanh về mảng giao thông vận tải. Công ty của ông phát triển ở khắp nơi trên thế giới. Ông Hà còn được mệnh danh là "ông trùm hậu cần". Do đó, từ nhỏ, nữ diễn viên đã sống trong điều kiện tốt.

Theo HK01, ông Hà có 3 bất động sản trị giá 60 triệu HKD, khối tài sản của ông ít nhất là 600 triệu HKD ( 77 triệu USD ). Nhờ việc kết hôn với Hà Nhạn Thi, Trịnh Tuấn Hoằng trở thành "chàng rể triệu USD".

Nam diễn viên TVB bị tiếng bỏ rơi hôn thê, chạy theo thiên kim giàu có.

Trịnh Tuấn Hoằng và Hà Nhạn Thi gặp nhau khi cùng tham gia một bộ phim. Năm 2017, hai nghệ sĩ bị chụp ảnh hẹn hò, sau đó chính thức công khai quan hệ yêu đương. Không lâu sau đó, nam diễn viên 38 tuổi bị truyền thông phanh phui scandal phản bội hôn thê, chạy theo bóng hồng TVB.

Hà Nhạn Thi vì vướng nghi vấn làm người thứ ba đã bị dân mạng chỉ trích gay gắt. TVB thậm chí còn đóng băng hoạt động của nữ nghệ sĩ một thời gian dài. Trước áp lực lớn từ dư luận, cô mắc chứng trầm cảm, thậm chí từng tử tự nhưng may mắn được cứu kịp thời. Dù vậy, mối quan hệ tình cảm giữa cô và Trịnh Tuấn Hoằng tiếp tục được duy trì.

Khi họ hẹn hò, cha của Hà Nhạn Thi không ủng hộ vì cho rằng con gái quá lụy tình. Gần đây, mối quan hệ giữa cha vợ và chàng rể được cho là tốt hơn. Nam diễn viên được truyền thông chụp ảnh đi đánh golf cùng ông Hà.

Trịnh Tuấn Hoằng sinh năm 1983, được biết đến qua nhiều bộ phim ăn khách như Đại thái giám, Bằng chứng thép, Cạm bẫy thương trường, Bao la vùng trời...

Hà Nhạn Thi sinh năm 1992, là ca sĩ kiêm diễn viên có tài của showbiz Hong Kong. Nữ nghệ sĩ từng lưu dấu ấn qua các phim như Bao la vùng trời 2, Thực vi nô, On Call 36...