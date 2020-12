Cuộc sống thay đổi của dàn sao 'Gossip Girl'

Blake Lively đóng Serena van der Woodsen - nữ chính xinh đẹp, đa tình. Nhân vật giúp Lively được yêu mến nhưng cũng nhận về không ít anti-fan. Sau Gossip Girl, nữ diễn viên tham gia The Age of Adaline, The Shallows, A Simple Favor cùng một số dự án lớn. Năm 2012, cô kết hôn với tài tử Ryan Reynolds. Cặp uyên ương hiện có 3 con gái và đang sống hạnh phúc.