Cuộc sống thăng trầm của nữ diễn viên Lee Ji Eun

Lee Ji Eun sinh năm 1971, gia nhập ngành giải trí vào năm 1994 qua bộ phim Cảm xúc, đóng cùng tài tử Kim Min Jong. Có thể nói, nữ diễn viên 50 tuổi có khởi đầu khá thuận lợi khi liên tiếp nhận các vai diễn quan trọng và được sánh đôi cùng các "nam thần" của màn ảnh thời bấy giờ. Danh tiếng của cô tăng vọt sau khi xuất hiện trong The Youth of Yangji (Our Sunny Days of Youth) (1995). Đây cũng là tác phẩm để đời, gắn liền với tên tuổi Lee Ji Eun.