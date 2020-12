Cuộc sống siêu giàu ở 'Penthouse' được tái hiện thế nào?

“Penthouse” là bộ phim truyền hình tâm lý, xã hội xoay quanh góc đen tối trong cuộc sống của giới siêu giàu Hàn Quốc. Điểm nhấn của tác phẩm là tòa nhà 100 tầng xa hoa.

Nhân vật chính trong Penthouse là ba người phụ nữ tài sắc: Shim Su Ryeon, Cheon Seo Jin và Oh Yoon Hee, lần lượt do Lee Ji Ah, Kim So Yeon và Eugene thủ vai. Giữa họ là quan hệ phức tạp nảy sinh từ sự đố kị, khao khát cạnh tranh và nỗ lực bảo vệ con cái.

Cảnh sống siêu giàu xa hoa của nhân vật trên phim đều được dàn dựng tại phim trường với sự hỗ trợ của công nghệ đồ họa.

Trong phim, tòa chung cư 100 tầng được đặt tên Hera xuất hiện như một biểu tượng của sự xa xỉ, siêu giàu. Sống trong đó là những gia đình không chỉ giàu tiền bạc mà còn sang trọng về phong sách sống. Tòa tháp Hera tọa lạc giữa khu thượng lưu Gangnam, Seoul (Hàn Quốc).

Tuy nhiên, tòa cao ốc chọc trời không tồn tại trong thực tế. Khung cảnh đồ sộ, tráng lệ của tòa nhà nhìn từ bên ngoài đều được tạo ra bằng công nghệ đồ họa vi tính. Trong khi đó, toàn bộ bối cảnh nội của Penthouse được dàn dựng trên phim trường nằm ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi.

Đặc biệt, bức tượng thần Hera đặt trang trọng nơi sảnh chính của tòa nhà là tác phẩm được đặt riêng cho phim. Trong tập mở đầu Penthouse, một cô gái đã bị ném khỏi tầng 100 của tòa nhà, rơi xuống và mắc lại trên tay tác phẩm điêu khắc này. Bức tượng nữ thần bảo trợ hôn nhân và gia đình vấy máu cũng xuất hiện trên poster phim.

Bức tượng thần Hera là điểm nhấn của tòa kiến trúc 100 tầng cũng như nội dung phim.

Tại Hàn Quốc, Penthouse là điểm sáng trong mùa phim truyền hình cuối năm. Series ghi nhận mức tăng rating đều đặn sau mỗi tập. Theo thống kê của AGB Nielsen, tập 15 vừa lên sóng hôm 15/12 đã thu hút khoảng 4,2 triệu người theo dõi tại Hàn Quốc.

Penthouse lôi cuốn khán giả nhờ cốt truyện ly kỳ, lôi cuốn được dàn diễn viên tài sắc, hóa thân trọn vẹn. Bên cạnh đó, phần hậu cảnh tòa kiến trúc 100 tầng được dàn dựng công phu, hoành tráng cũng góp phần quan trọng trong việc tạo nên không khí xa hoa, siêu giàu của các nhân vật trong tác phẩm.