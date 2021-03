Cuộc sống siêu giàu của nữ hoàng nước mắt showbiz Philippines

Nữ diễn viên, họa sĩ danh tiếng người Philippines Heart Evangelista chính là nguyên mẫu để nhà văn Kevin Kwan sáng tác ra cuốn tiểu thuyết "Crazy Rich Asians".

Heart Evangelista được gọi là "nữ hoàng nước mắt" của truyền hình Philippines và cũng là một trong những nhân vật nguyên mẫu để nhà văn Kevin Kwan sáng tác nên cuốn tiểu thuyết Crazy Rich Asians. Sau khi tác phẩm điện ảnh dựa trên cuốn tiểu thuyết ra rạp, cuộc sống của Heart Evangelista nhận được nhiều sự chú ý của khán giả khắp thế giới.

Nữ hoàng showbiz

Heart Evangelista sinh năm 1985. Ở tuổi 36, cô đã có 23 năm "lăn lộn" trong showbiz. Cô xuất hiện trên tivi lần đầu trong một chương trình thực tế dành cho trẻ em có tên G-mik, khi ấy nữ diễn viên mới 13 tuổi và vừa từ Mỹ trở về Philippines.

Nhờ sức ảnh hưởng của G-mik, Heart Evangelista tấn công vào mảng truyền hình, vừa đóng phim, tham gia truyền hình thực tế, vừa làm người mẫu và dẫn chương trình.

Các sản phẩm nổi bật của Heart Evangelista có thể kể tới My Korean Jagiya, Juan Happy Love Story, Beautiful Strangers, Fashionistas by Heart. Cô còn tham gia Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Thái, Trò chơi tình ái, Ang Tanging Ina, My First Romance... Tất cả đều là những phim có rating cao hoặc doanh thu phòng vé ấn tượng.

Chuyên đảm nhận các vai diễn mỹ nhân có số phận trắc trở, người đẹp 36 tuổi còn được đặt cho biệt danh "nữ hoàng nước mắt" của màn ảnh Philippines.

Sau 23 năm làm nghệ thuật, nữ diễn viên đã đóng hơn 70 tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Cô từng giành được 15 giải thưởng như Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc tại PMPC Star Awards for Television 2016, Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Metro Manila Film Festival 2009, Princess of RP Movies tại GMMSF Box-Office Awards 2004...

Nhờ sinh ra trong một gia đình giàu có, nữ diễn viên sinh năm 1985 được tạo điều kiện đi du học và tiếp thu nhiều môn nghệ thuật từ nhỏ. Heart Evangelista từng thử sức làm ca sĩ, album của cô bán chạy và bài hát chủ đề được nhiều người yêu thích nhờ giọng hát ngọt ngào, mượt mà.

Khi theo đuổi hội họa, cô dùng tên thật Love Marie thay vì nghệ danh Heart Evangelista. Giới họa sĩ cũng công nhận cô là "cây cọ" có thực lực, người đẹp từng tổ chức tới 13 buổi triển lãm tranh với quy mô lớn, nhỏ khác nhau.

Evangelista từng vẽ tranh lên những chiếc túi và áo sơ mi đắt đỏ của thương hiệu Hermès. Các sản phẩm trên được trưng bày tại bảo tàng Ayala và Galerie Joaquin, sau đó đã được bán đi với giá cao. Nhiều tay chơi thời trang đặc biệt thích và sẵn sàng trả giá cao để có được các sản phẩm cô từng vẽ lên. Do đó, các sản phẩm qua tay cô đều có giá trị tăng lên nhiều lần. Chẳng hạn, một chiếc ví hàng hiệu được Evangelista vẽ lên sẽ có giá khoảng 90.000 peso Philippine (1.800 USD).

Với tất cả danh tiếng và tầm ảnh hưởng có được sau 23 năm "lăn lộn" trong ngành giải trí, Heart Evangelista được nhiều người tôn vin là nữ hoàng showbiz Philippines.

Những chiếc túi xách hoặc áo, váy được cô vẽ tranh lên đều có giá bán rất cao.

Nữ doanh nhân, phu nhân nghị sĩ và biểu tượng thời trang của phụ nữ Philippines

Như đã đề cập ở trên, Evangelista sinh ra trong một gia đình bề thế. Cô là con gái của Reynaldo Evangelista Ongpauco - người đứng sau tập đoàn nhà hàng Barrio Fiesta danh tiếng với hơn 50 chi nhánh ở cả Philippines và nhiều quốc gia trên thế giới. Gia đình mẹ cô là chủ sở hữu đồn điền trồng mía rất lớn ở tỉnh Camarines Sur của Philippines.

Sinh trưởng trong gia đình bề thế về kinh doanh, Heart Evangelista đã được tiếp xúc với giới thượng lưu từ nhỏ. Cô cũng là người nắm quyền thừa kế "đế chế ẩm thực" của gia đình, thay vì các anh chị lớn.

Là người sẽ thừa kế cơ ngơi kinh doanh của gia đình, Heart Evangelista cũng tham gia vào công việc điều hành kinh doanh của gia đình, và hưởng lợi nhuận không nhỏ từ các nhà hàng, công ty và chuỗi kinh doanh trải khắp thế giới.

Nhờ khối tài sản khổng lồ của gia đình, mỹ nhân sinh năm 1985 đã sống trong nhung lụa từ nhỏ, và bắt đầu lao vào cuộc chơi hàng hiệu từ những năm 20 tuổi. Cô từng tiết lộ sở hữu chiếc túi Hermès Birkin đầu tiên vào năm 22 tuổi, là quà tặng từ cha.

Vừa là nữ diễn viên hàng đầu, vừa là họa sĩ danh tiếng và có tài năng tô điểm túi xách khó ai sánh kịp, Heart Evangelista trở thành "con cưng" của các hãng thời trang, mỹ phẩm cao cấp. Cô là đại sứ thương hiệu cho các nhãn hàng Louis Vuitton, Dior, Bulgari, Ferragamo, Jean Paul Gaultier...

Mỹ nhân người Philippines là gương mặt quen thuộc tại hàng ghế đầu các show diễn thời trang, cũng là tên tuổi được ưu tiên tại các cửa hàng thời trang xa xỉ trên thế giới.

Người đẹp sinh năm 1985 được xem là một trong những biểu tượng thời trang của Philippines.

Cuộc sống của nữ diễn viên My First Romance trở nên hoàn mỹ hơn khi cô kết hôn với Thượng nghị sĩ Francis “Chiz” Escudero vào năm 2015.

Trước khi đến với thượng nghị sĩ, Heart Evangelista đã trải qua hai mối tình, tất cả đều kết thúc trong đau khổ vì sự phản đối của cha mẹ cô. Do đó, khi gặp được Francis Escudero, nữ diễn viên quyết định cãi lời cha mẹ một lần để nắm giữ hạnh phúc của chính mình.

Kết hôn với Thượng nghị sĩ Francis Escudero, Heart Evangelista trở thành đệ nhất phu nhân của tỉnh Sorsogon. Cuộc sống của cô ngày càng xa hoa, giàu có. Trang cá nhân của Evangelista ngập tràn hình ảnh cô mua sắm hàng hiệu, dự tiệc với giới quý tộc, du lịch sang chảnh...

Song song với việc hưởng thụ cuộc sống, cô còn thường tháp tùng người chồng từng là luật sư và hiện là chính trị gia danh tiếng tham gia các chuyến đi công tác. Hai người có mặt tại các sự kiện trọng đại ở nhà máy địa phương, trung tâm y tế, nhà tình thương cho người già và trẻ em...

Hiện, Heart Evangelista sống hạnh phúc cùng người chồng thượng nghị sĩ và nuôi dạy hai con riêng của ông. Nhiều người dân Philippines đùa rằng cuộc đời của người đẹp 36 tuổi xa hoa, ly kỳ và nhiều vấn đề như kịch bản phim.

Và cũng chính cuộc sống nhung lụa nhưng đầy rắc rối, đặc biệt là chuyện tình cảm, của Heart Evangelista đã trở thành nguồn cảm hứng cho Kevin Kwan sáng tác nên cuốn sách Crazy Rich Asians.