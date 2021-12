Cuộc sống ở khu phong tỏa lớn nhất Trung Quốc từ sau Vũ Hán

Ngày 25/12, Tây An bước vào ngày thứ 3 trong đợt phong tỏa chống dịch toàn thành phố. Đợt bùng dịch lần này diễn ra đúng lúc Tây An tổ chức thi đầu vào cao học cho khoảng 135.000 người. Trong ảnh, các thí sinh xếp hàng tại một điểm thi ở Tây An vào ngày 25/12. Ảnh: VCG.