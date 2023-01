Cuộc sống mưu sinh của người dân ven biển tại Tiền Giang

Mong muốn góp phần làm phong phú hệ thực vật ven biển, mới đây chương trình “Tết An Bình 2023: Xanh an bình - Xanh Việt Nam” do Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) kết hợp Trung tâm Truyền thông và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đã trao tặng 10.000 cây đước và cây phi lao tại 3 ha rừng phòng hộ ven biển thuộc xã Phú Tân (huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang). Qua đây, “Tết An Bình 2023” lan tỏa thông điệp nâng cao ý thức trong việc bảo vệ rừng, môi trường để phòng chống thiên tai, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đây là những hoạt động thiết thực, góp phần bảo vệ các hệ sinh thái bên trong khỏi thiên tai và biến cố thời tiết, tạo sự cân bằng môi trường, làm phong phú nguồn lợi thủy hải sản - sinh kế của nhiều gia đình tại địa phương.

Ông Lê Thanh Đằng - Phó chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông - chia sẻ: “Tân Phú Đông là huyện chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu. Khu vực ven biển đang bị sạt lở nghiêm trọng, xâm nhập mặn vào mùa khô khiến việc sinh hoạt của bà con gặp khó. Món quà Tết do Trung tâm Truyền Thông Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng ABBank mang tới đặc biệt thiết thực. Ngoài đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, ngăn chặn thiên tai, bão lũ, 10.000 cây xanh từ chương trình còn góp phần tạo cảnh quan, không gian xanh để chúng tôi đẩy mạnh du lịch sinh thái theo kế hoạch phát triển kinh tế của huyện thời gian tới”.