Cuộc sống khác biệt của dàn thí sinh sau Địa ngục độc thân

Oh Jin Taek (sinh năm 1992), người thành đôi với Kang So Yeon, theo đuổi phong cách lịch lãm, trưởng thành và là chủ một thương hiệu may mặc chuyên sản xuất veston, comple. Trong một clip phỏng vấn trên YouTube, Oh cho hay tình cảm anh dành cho Kang là chân thành ngay từ đầu và vẫn sẽ chọn cô kể cả không ở trên hòn đảo hoang trong chương trình. Hai người chưa chính thức xác nhận yêu đương dù lộ nhiều bằng chứng hẹn hò. Ảnh: @timelessbruno.