Cuộc sống hiện tại của diễn viên 'Sabrina - cô phù thủy nhỏ'

Melissa Joan Hart vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật sau thành công của phim "Sabrina - cô phù thủy nhỏ".

Ngày 18/2, People đưa tin Melissa Joan Hart vui mừng khi con trai phẫu thuật thành công bệnh thoát vị (không nói rõ bộ phận nào). Trên Instagram, nữ diễn viên đăng hình bé Tucker McFadden, 9 tuổi, lạc quan trước ca mổ.

Cô chú thích: "Hôm nay, ai đó phải trốn học để giải quyết tình trạng thoái vị. Thằng bé đã sợ hãi căn bệnh này trong nhiều năm và cuối cùng ngày phẫu thuật cũng đến. Tôi nghĩ Tucker sẽ lo lắng nhưng ở bệnh viện, thằng bé vẫn điềm tĩnh như một quả dưa chuột".

Melissa Joan Hart mừng khi con trai phẫu thuật thành công. Ảnh: @melissajoanhart.

Nữ diễn viên cho biết ca phẫu thuật diễn ra nhanh chóng. Tương tự các phụ huynh khác chăm con trong bệnh viện, Joan Hart không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và lo lắng.

"Trái tim tôi hướng về các bậc cha mẹ phải ngồi ở phòng chờ trong lúc con họ được bác sĩ giúp đỡ. Con tôi phẫu thuật đơn giản nhưng tôi vẫn lo sốt vó lên, trong khi xung quanh có nhiều người có con bệnh nặng và đáng sợ hơn", Joan Hart chia sẻ.

Theo People, Joan Hart hài lòng với cuộc sống hiện tại bên nhạc sĩ Mark Wilkerson và 3 con. Bận rộn chăm sóc gia đình nhưng nữ diễn viên vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn. Mới đây, Hart ký hợp đồng một năm với kênh truyền hình Lifetime để đóng các bộ phim mới.

Variety xác nhận ngôi sao sinh năm 1976 vừa đảm nhận vai chính vừa điều hành sản xuất phim Giáng sinh năm 2022 và 2023 cho nhà đài, bao gồm cả tác phẩm Dirty Little Secret. Trước đó, cô tham gia 6 phim do Lifetime phát hành.

Melissa Joan Hart thời đóng Sabrina - cô phù thủy nhỏ (trái) và hiện tại. Ảnh: Cheatsheet.

Melissa Joan Hart là diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ. Cô nổi tiếng khi tham gia series Sabrina - cô phù thủy nhỏ từ năm 1996 đến 2003. Nội dung phim xoay quanh những tình huống dở khóc dở cười trong cuộc sống của nữ sinh Sabrina Spellman.

Thời điểm nhận vai Spellman, Hart mới 16 tuổi. Đến nay cô đã đóng rất nhiều phim, củng cố tên tuổi qua loạt tác phẩm khác như Dive Me Crazy, The Right Connections…. Tuy nhiên, vai diễn cô phù thủy năm ấy là dấu ấn khó phai, khiến nhiều khán giả đến nay vẫn còn nhớ tới.