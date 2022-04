Cuộc sống hiện tại của Baby V.O.X sau khi nhóm tan rã

Giống với nhiều thành viên trong nhóm, Lee Hee Jin lựa chọn con đường diễn viên sau khi Baby V.O.X giải thể. Năm 2011, cô nhận giải Nữ diễn viên mới xuất sắc, hạng mục phim truyền hình tại lễ trao giải Korean Culture & Entertainment Awards lần thứ 19. Một số tác phẩm tiêu biểu của cô gồm The Lady In Dignity, It's Okay, Daddy Daughter, The Last Empress...