Cuộc sống hậu Nhà Trắng của vợ chồng ông Trump

Sau khi rời nhiệm sở, cựu Tổng thống Donald Trump có thể phải đối mặt với nhiều thách thức về mặt pháp lý và kinh doanh. Vợ ông, bà Melania, được cho là sẽ sống thoải mái hơn.

Trong nhiệm kỳ 4 năm của mình, ông Donald Trump đã thách thức rất nhiều người, thẳng thắn bày tỏ quan điểm qua tài khoản Twitter (hiện đã bị khóa) và là vị tổng thống đầu tiên bị luận tội 2 lần, theo The List.

Hơn 10 ngày sau cuộc bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1, ông Trump rời Washington D.C. đến Florida, bỏ qua lễ nhậm chức của người kế nhiệm Joe Biden.

Nhiều người thắc mắc cuộc sống của ông Trump khi rời xa chính trị sẽ thế nào. Và vợ ông, bà Melania Trump, sẽ làm gì khi không còn là đệ nhất phu nhân nước Mỹ.

Vợ chồng cựu Tổng thống Trump chuyển tới Florida sau khi rời Nhà Trắng. Ảnh: Noam Galai/Getty.

Đối mặt nhiều thách thức

Ngay cả khi đã rời nhiệm sở, ông Donald Trump sẽ phải đối mặt với phiên tòa xét xử luận tội của mình tại Thượng viện, dự kiến bắt đầu từ ngày 8/2.

Trước đó, theo AP, các thành viên đảng Dân chủ ở Hạ viện đã trình cáo trạng luận tội ông Trump lên Thượng viện vào ngày 25/1. Họ cáo buộc cựu tổng thống “kích động bạo lực”, dẫn đến vụ bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6/1, làm ít nhất 5 người thiệt mạng.

Phiên xét xử được cho là bài kiểm tra về mức độ ảnh hưởng của ông Trump lên đảng Cộng hòa sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống.

Theo Business Insider, ông Trump vẫn không từ bỏ ý định tiếp tục duy trì ảnh hưởng chính trị. Những ngày đầu sau khi rời Nhà Trắng, ông mở văn phòng cựu tổng thống ở Florida - nơi xử lý các nhiệm vụ của ông với tư cách cựu tổng thống và tiếp tục chương trình nghị sự của chính quyền Trump.

“Văn phòng sẽ chịu trách nhiệm quản lý thư từ, các tuyên bố công khai, sự xuất hiện và hoạt động của cựu Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy lợi ích của Mỹ và thực thi chương trình nghị sự của chính quyền cũ thông qua vận động, tổ chức và các hoạt động công cộng”, tuyên bố cho biết, theo Reuters.

Tuy nhiên, khi ông Trump không còn nắm quyền lực ở Nhà Trắng, rất khó để nói chính xác những gì ông sẽ hoàn thành thông qua văn phòng này.

Ông Trump vẫn không từ bỏ ý định tiếp tục duy trì ảnh hưởng chính trị. Ảnh: Drew Angerer/Getty.

Bên cạnh đó, khi quyền được miễn trừ trong các vụ kiện pháp lý kết thúc cùng với nhiệm kỳ tổng thống, cuộc sống hậu Nhà Trắng của ông Trump có thể chứng kiến ​​rất nhiều cuộc chiến pháp lý.

Theo The Guardian, các công tố viên ở ít nhất 3 khu vực pháp lý đang cân nhắc hoặc tích cực theo đuổi những vụ án hình sự chống lại cựu tổng thống. Các hành vi kinh doanh bị cáo buộc gian lận trong Tập đoàn Trump Organization của gia đình ông Trump cũng đang bị điều tra.

Không được chào đón

Sau khi dọn khỏi Nhà Trắng, vợ chồng ông Donald Trump chuyển tới dinh thự Mar-a-Lago ở Florida. Đối với một bộ phận người dân địa phương, sự có mặt của họ không được chào đón.

Con cái nhà Trump cũng được cho đều đang tìm kiếm cuộc sống mới ở Florida sau khi cha họ thất bại trong cuộc tái tranh cử tổng thống.

Giống như tất cả cựu tổng thống và cựu đệ nhất phu nhân, vợ chồng ông Trump sẽ được Sở Mật vụ Mỹ bảo vệ suốt đời. Con trai của họ - Barron - được bảo vệ cho đến năm 16 tuổi.

Theo The Washington Post, trước khi rời nhiệm sở, ông Trump yêu cầu cơ quan mật vụ bảo vệ 4 đứa con lớn và vợ/chồng của họ. Ngoài ra, ông cũng sắp xếp để 3 phụ tá thân cận của mình nhận được sự bảo vệ tương tự trong 6 tháng.

Ông Trump yêu cầu cơ quan mật vụ gia hạn thêm việc bảo vệ các con của mình. Ảnh: Vanity Fair.

Bên cạnh sự bảo vệ, ông Trump được hưởng lương hưu và một số quyền lợi nhất định sau khi rời Nhà Trắng.

Theo Forbes, chính phủ Mỹ hỗ trợ các cựu tổng thống 150.000 USD /năm để duy trì văn phòng của họ. Sau 30 tháng mãn nhiệm tổng thống, ngân sách này giảm xuống còn 96.000 USD /năm, theo Đạo luật Cựu tổng thống.

Hiện có 3 cựu nhân viên Nhà Trắng đang làm việc tại văn phòng của ông Donald Trump. Các cựu tổng thống cũng nhận lương hưu 220.000 USD /năm.

Dù được hưởng một số đặc quyền hậu Nhà Trắng, ông Trump khó lòng yên ổn khi bắt đầu gặp thất bại trong kinh doanh.

Theo The Palm Beach Post, sau sự thất bại trong cuộc chạy đua Nhà Trắng lần 2 của ông Trump và cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, ban quản trị Trump Plaza quyết định xóa tên cựu tổng thống khỏi khu phức hợp cao cấp ở West Palm Beach (bang Florida).

The New York Times tiết lộ báo cáo công bố tài chính cho thấy các doanh nghiệp của ông Trump “bị sụt giảm mạnh về doanh thu” do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Theo đó, sân golf ở Miami của ông mất 40% doanh thu; khách sạn ở Washington D.C. mất 63%; Tập đoàn Trump Organization sụt 38% doanh thu so với năm trước.

Để giải quyết tình hình tài chính vốn đã bấp bênh, ông Trump phải đối mặt với thực tế là một số khách sạn của ông đang giảm dần danh tiếng.

Tài sản của ông ở các thành phố dân chủ như Chicago và New York đang thực sự điêu đứng, theo The New York Times. Vì vậy, thời gian sẽ trả lời liệu Trump Organization có thể vực dậy tài chính hay không.

Ông Trump có thể không được chào đón ở câu lạc bộ cựu tổng thống. Ảnh: Chip Somodevilla/Getty.

Trong khi các cựu tổng thống còn sống - Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama - thường tụ họp tại nhiều sự kiện, ông Trump có lẽ sẽ không tham gia câu lạc bộ này, theo NBC News.

Kate Andersen Brower, tác giả cuốn sách Team of Five: The Presidents' Club in the Age of Trump, cho biết: “Ông Trump đã bật cười trước ý tưởng rằng mình sẽ được nhận vào câu lạc bộ cựu tổng thống. ‘Tôi nghĩ mình không được chào đón, ông nói”.

Tránh xa dư luận

Về phía bà Melania Trump, cựu đệ nhất phu nhân dường như không quan tâm đến việc quay trở lại cuộc sống công khai sau khi rời Nhà Trắng, theo Express.

Theo nhiều người, bà sẽ tập trung vào cuộc sống mới với tư cách “bà nội trợ”. The Guardian nhận định không thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra với cuộc hôn nhân của bà Melania và ông Donald Trump hậu Nhà Trắng.

Tuy nhiên, The Washington Post đưa tin nhiều khả năng bà Melania sẽ bắt đầu tập trung vào kế hoạch xây dựng thư viện tổng thống cho chồng ở Florida - từ lựa chọn địa điểm, quy hoạch đến thiết kế.

Ivanka - con gái lớn của ông Donald Trump - từng tiết lộ rằng cô muốn tham gia lập kế hoạch xây dựng thư viện. Từ tin đồn bà Melania và Ivanka không hòa hợp, nhiều người cho rằng họ sẽ khó tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này.

Cựu đệ nhất phu nhân Melania dường như không quan tâm đến việc quay trở lại cuộc sống công khai sau khi rời Nhà Trắng. Ảnh: Eric Thayer/Getty.

Không giống như một số người tiền nhiệm, bà Melania không đón nhận vị trí đệ nhất phu nhân nước Mỹ một cách nhiệt tình và rời bỏ nó cũng rất nhanh.

Một nguồn tin nói với The Washington Post rằng “bà Melania không phải kiểu người đi lang thang khắp Nhà Trắng để suy ngẫm sâu sắc về những gì đã xảy ra. Bà luôn tập trung vào những gì tiếp theo”.

Việc chồng thất cử cũng không phải vấn đề lớn đối với bà Melania. Thậm chí, bà có thể sẽ sống thoải mái hơn khi nhiều hạn chế được gỡ bỏ cùng với vị trí “bà chủ Nhà Trắng”.

The Washington Post cũng cho rằng bà Melania có kế hoạch tiếp tục chiến dịch “Be Best” và tất cả công việc mà bà đã làm cho trẻ em.

Cuộc sống mới ở Florida của cựu đệ nhất phu nhân cũng có thể là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bởi cha mẹ bà cũng đang chuyển đến nơi đây.