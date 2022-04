Cuộc sống giàu có không kém trên phim của dàn diễn viên

Không chỉ giàu có trong phim, dàn diễn viên "Modern Dynasty" ở ngoài đời cũng có cuộc sống xa hoa khi sở hữu khối tài sản trị giá hàng trăm triệu USD.

SCMP nhận định rằng với những người giàu có, họ có khá nhiều vấn đề tiềm ẩn trong cuộc sống như cách họ tranh giành quyền lực hay tìm cách trả thù. Điều này được tái hiện trong phim truyền hình Hong Kong mang tên Modern Dynasty (Gia tộc Vinh Diệu). Đây là bộ phim thể hiện rõ những mặt tối trong cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu, cụ thể là gia tộc họ Ma.

Không chỉ giàu có trên phim, dàn diễn viên Modern Dynasty ở ngoài đời cũng sở hữu khối tài sản trị giá hàng triệu USD.

Dàn diễn viên sở hữu hàng triệu USD ở ngoài đời

Manna Chan (70 tuổi) là người giàu có bậc nhất trong Modern Dynasty. Ở ngoài đời, bà cũng sở hữu khối tài sản khổng lồ trị giá 127 triệu USD , theo 8 Days.

Manna Chan là nữ diễn viên nổi tiếng nhưng thời gian gần đây, bà không tham gia nhiều phim truyền hình. Thời gian này, Manna Chan kinh doanh bất động sản. Bà hiện sống tại căn biệt thự rộng 26.900 m2 ở Hung Hom, với tầm nhìn thẳng ra Cảng Victoria.

Theo 8 Days, việc nhận lời đóng phim Modern Dynasty của Hùng Đại Lâm vì cô cảm thấy quá rảnh rỗi, không phải vì thu nhập. Điều này không có gì lạ bởi chồng Hùng Đại Lâm là tỷ phú Hong Kong Ken Kwok.

Hùng Đại Lâm có chồng là tỷ phú Ken Kwok. Ảnh: SCMP.

Ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên từng kiếm được 6,6 triệu USD một năm. Hiện tại, chưa có báo cáo nào cụ thể về khối tài sản mà Hùng Đại Lâm đang sở hữu, tuy nhiên, 8 Days nhận định rằng nhìn vào thu nhập từ trước đến nay của cô và chồng tỷ phú, cuộc sống ngoài đời của Hùng Đại Lâm cũng không khác mấy so với nhân vật của cô trên phim.

Trong Modern Dynasty, sự giàu có của Rain Lee khá giống với cô ở ngoài đời.Theo HK01, Rain Lee hiện sở hữu nhiều tài sản ở nhiều quốc gia với giá trị ước tính lên tới 157 triệu USD .

Rain Lee mất nhiều năm hoạt động để trở thành người giàu có. Trước đó, cô từng sống vật lộn bởi khoản nợ của cha mình. Hiện tại, tài sản trong nước và nước ngoài của Rain Lee có tổng trị giá khoảng 314 triệu USD .

Rain Lee sở hữu khối tài sản 314 triệu USD . Ảnh: SCMP.

Bươn chải để có cuộc sống tốt

Trong Modern Dynasty, Dư An An ít đất diễn. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện của cô đều để lại ấn tượng, theo SCMP. Ngoài đời, nữ diễn viên là vợ cũ của Châu Nhuận Phát. Truyền thông thế giới nhận định rằng Dư An An có cuộc sống không mấy suôn sẻ bởi những mối tình cũ.

Sau khi quyết định ly hôn, Dư An An một mình nuôi con và không nhận được bất kỳ nguồn trợ cấp nào. Năm 43 tuổi, An An tái xuất showbiz với hy vọng kiếm được nguồn thu nhập ổn định để nuôi con. Các con của nữ diễn viên đều du học tại Anh. Hiện tại, ở tuổi 63, Dư An An có cuộc sống ổn định.

Theo Sin Chew, Dương Di kiếm được 640.000 USD khi nhận lời tham gia Modern Dynasty. Hiện tại, vợ chồng Dương Di, La Trọng Khiêm sống ở Hong Kong. Thời gian tới, họ có kế hoạch chuyển đến Trung Quốc Đại lục với hy vọng cơ hội việc làm tốt hơn, theo TVB.

Vợ chồng Dương Di - La Trọng Khiêm. Ảnh: SCMP.

Gia đình Dương Di đang ở căn nhà thuộc khu vực đắt đỏ Tai Po, nơi có nhiều người nổi tiếng sinh sống.

Modern Dynasty là bộ phim xoay quanh cuộc sống gia đình thượng lưu Hong Kong có liên hệ mật thiết với ngành công nghiệp giải trí. Tác phẩm đồng thời đánh dấu sự quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Dương Di sau series Another Era (2018). Đây cũng là dự án đầu tiên của nữ diễn viên kể từ khi sinh con gái Hera Law hồi tháng 4.

Ngoài Dương Di, phim có sự tham gia của Trương Trí Lâm, Hùng Đại Lâm, Huỳnh Hạo Nhiên, Lương Tịnh Kỳ, Quách Chính Hồng.