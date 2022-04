Cuộc sống đơn giản của vợ chồng cựu công chúa Nhật Bản tại Mỹ

Sau khi tốt nghiệp trường luật của Đại học Fordham vào tháng 5/2021, Kei Komuro vẫn đang theo đuổi sự nghiệp luật sư tại Mỹ, hiện làm việc tại một công ty luật ở New York. Sau khi thi trượt vào tháng 7 năm ngoái, Komuro đã tham gia kỳ thi luật sư thường niên của bang New York vào tháng 2. Tuy nhiên, danh sách thí sinh vượt qua kỳ thi do ban tổ chức công bố hôm 14/4 không có tên anh, theo Kyodo News. Ảnh: AFP.