Cuộc sống độc thân của hoa hậu vướng tin đồn cưới cầu thủ Park Ji Sung

Hơn 7 năm kể từ khi có thông tin kết hôn cùng chân sút nổi tiếng Hàn Quốc Park Ji Sung, Kim Sa Rang vẫn độc thân. Cô đang dồn sức cho các dự án nghệ thuật.

Kể từ khi bộ phim My Love Eun Dong kết thúc vào năm 2015, Kim Sa Rang không nhận thêm vai chính nào. Trong 5 năm qua, cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện chớp nhoáng trên màn ảnh nhỏ qua một vài vai khách mời.

Mãi đến tháng 11/2020, người đẹp mới chính thức trở lại với các dự án truyền hình. The Goddess of Revenge - bộ phim mới nhất do Kim Sa Rang đóng chính vừa lên sóng vào ngày 21/11.

Ở tuổi 42, mỹ nhân họ Kim vẫn giữ gìn sắc vóc xứng tầm hoa hậu. Song, cô vẫn đi về lẻ bóng và chưa mặn mà với hôn nhân.

Từ vương miện hoa hậu tới diễn viên thực lực

Chia sẻ về màn tái xuất sau 5 năm vắng bóng trong buổi họp báo phim The Goddess of Revenge diễn ra và hôm 19/11, Kim Sa Rang thừa nhận cô cảm thấy áp lực: “Tôi không nhận ra rằng thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Tôi cảm thấy áp lực và lo lắng, nhưng vẫn tận hưởng quãng thời gian ghi hình, nhờ năng lượng tích cực trên phim trường và sự giúp đỡ của mọi người”.

Kim Sa Rang cảm thấy áp lực khi trở lại màn ảnh nhỏ sau 5 năm vắng bóng. Ảnh: Grazia.

Nàng cựu hoa hậu kiêm diễn viên không đóng phim thường xuyên. Kim Sa Rang từng thừa nhận chiều cao 1,73 m đôi khi là rào cản cho sự nghiệp diễn xuất của cô. Với vóc dáng đó, các biên kịch khó lựa chọn nam chính cân xứng về ngoại hình cùng mỹ nhân 42 tuổi. Bản thân Kim Sa Rang cũng kỹ tính trong khâu chọn kịch bản. Đây có lẽ là lý do khiến cô không nhận phim liên tục.

Kim Sa Rang gia nhập làng giải trí thông qua đấu trường nhan sắc. Năm 2000, người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất ở cuộc thi Hoa hậu Hàn quốc và sau đó, đại diện cho xứ kim chi chinh chiến tại Hoa hậu Hoàn vũ 2001. Cô giành giải “Thí sinh mặc trang phục truyền thống đẹp nhất” trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2001.

Nhờ danh xưng hoa hậu, Kim Sa Rang được các nhà sản xuất phim săn đón. Cô xuất hiện lần đầu trên màn ảnh nhỏ thông qua bộ phim Anger of Angel. Loạt tác phẩm như A Love to Kill, The King and I, Tokyo Sun Shower… tiếp tục khăng định nét duyên diễn xuất của nàng cựu hoa hậu.

Kim Sa Rang không đóng phim thường xuyên vì ngoại hình của cô kén bạn diễn, bản thân người đẹp cũng khó tính khi chọn kịch bản. Ảnh: Vogue.

Dù là dân tay ngang, mỹ nhân 42 tuổi vẫn cho thấy cô không phải là “bình hoa di động”. Khả năng diễn xuất của Kim Sa Rang đã được chứng minh qua nhiều giải thưởng tại các lễ trao giải truyền hình thường niên.

Không chỉ là diễn viên, nhan sắc trời ban còn giúp cô đắt show quảng cáo, sự kiện, làm người mẫu, gương mặt đại diện cho các nhãn hàng. Ở tuổi ngoài tứ tuần, vẻ trẻ trung của cô khiến đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Yoon Hyun Min - bạn diễn của người đẹp trong phim mới The Goddess of Revenge - thú nhận rằng anh từng quên mất lời thoại trong một cảnh quay vì quá ấn tượng trước ngoại hình của Kim Sa Rang.

Lùm xùm phẫu thuật thẩm mỹ

Sau khi nổi tiếng nhờ danh xưng hoa hậu, nhan sắc của Kim Sa Rang trở thành đề tài bàn luận của công chúng. Ngoại hình của mỹ nhân 42 tuổi dần hoàn thiện theo thời gian, kéo theo nhiều tin đồn đụng chạm dao kéo.

Sau khi đăng quang hoa hậu, Kim Sa Rang dính tin đồn động chạm dao kéo để có sống mũi và đôi mắt hút hồn hơn. Ảnh: Channel-Korea.

Theo Channel-Korea, một bộ phận người hâm mộ đã đặt những hình ảnh trước và sau khi đăng quang hoa hậu của cô lên bàn cân so sánh. Họ cho rằng đường nét khuôn mặt Kim Sa Rang ít nhiều có sự thay đổi.

Cụ thể, họ cho rằng người đẹp đã sửa mắt và tiêm chất làm đầy giúp sống mũi cao thẳng và rõ nét hơn. Ngoài ra, Kim Sa Rang còn bị nghi tiêm mỡ để có số đo vòng một hấp dẫn hơn.

Nghi vấn cựu hoa hậu phẫu thuật thẩm mỹ râm ran trên mặt báo và các diễn đàn suốt nhiều năm. Song, phía Kim Sa Rang vẫn giữ im lặng trước những ồn ào chỉnh sửa ngoại hình.

Tin đồn kết hôn với Park Ji Sung

Kim Sa Rang còn từng vướng vào chuyện ồn ào kết hôn cùng cầu thủ nổi tiếng Park Ji Sung.

Mỹ nhân 42 tuổi từng bị đồn lên xe hoa cùng cầu thủ nổi tiếng Park Ji Sung. Ảnh: Singles.

Tin tức nổ ra vào hồi tháng 6/2013. Thời điểm ấy, Kim Sa Rang và Park Ji Sung được cho là đang lên kế hoạch tổ chức lễ cưới tại một khách sạn hạng sang, gọi tắt là L.

Một nhân viên của khách sạn nêu trên đã lan truyền thông tin chưa xác minh trên mạng xã hội. Người này khẳng định: “Cách đây ít lâu, Park Ji Sung và Kim Sa Rang đã đặt tiệc cưới tại khách sạn L. Đám cưới dự kiến được tổ chức vào tháng 9”. Trên thực tế, theo tờ Korea Herald, nghi vấn bộ đôi nổi tiếng hẹn hò đã nổ ra từ năm 2011, khi hai ngôi sao hợp tác trong một chiến dịch quảng cáo tại Anh.

Ngay sau khi tin đồn Park Ji Sung và Kim Sa Rang sắp kết hôn xuất hiện trên mặt báo, công ty quản lý của cựu hoa hậu - Brave Entertainment - lên tiếng phủ nhận. Đại diện công ty nhấn mạnh rằng Kim Sa Rang và Park Ji Sung không còn liên lạc với nhau kể từ lần hợp tác nói trên.

Vụ việc dần chìm vào quên lãng, bản thân mỹ nhân 42 tuổi cũng dần kín tiếng về đời tư. Ngoài Park Ji Sung, Kim Sa Rang còn được cho là có mối quan hệ yêu đương với tài tử Joo Jin Mo. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ thừa nhận.

Ngoài tứ tuần, Kim Sa Rang vẫn đang độc thân. Ảnh: Grazia.

Nữ diễn viên từng tiết lộ về hình mẫu lý tưởng của mình. Kim Sa Rang thú nhận cô dễ nảy sinh cảm tình với những chàng trai vừa thông minh, vừa có chút ngây thơ.

Dẫu vậy, ở tuổi 42, cô vẫn đi về lẻ bóng. Nàng cựu hoa hậu đang tận hưởng cuộc sống độc thân và chưa mặn mà với chuyện lập gia đình như cô từng chia sẻ: “Tôi không phải kiểu người nóng vội trong hôn nhân”.